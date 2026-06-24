"Aku yang akan mengurus bagian yang sulit" - Vinicius Jr. diberitahu bahwa ia tak perlu ikut bertahan untuk Real Madrid, sementara Marc Cucurella berjanji akan menutupi posisi pemain Brasil itu

Salah satu aspek paling menarik dari kedatangan Cucurella adalah bagaimana ia akan berkolaborasi dengan Vinicius Jr di sisi kiri lapangan. Mantan pemain Chelsea ini, yang menghabiskan empat musim di Stamford Bridge dan berhasil menjuarai UEFA Conference League serta FIFA Club World Cup, sangat menyadari betapa pentingnya peran pemain Brasil itu dalam serangan. Ia telah berjanji untuk mengambil alih beban pertahanan agar sang pemain sayap tetap segar untuk mencetak gol-gol khasnya.

Cucurella dengan cepat menepis segala kekhawatiran mengenai keseimbangan pertahanan, dengan mengatakan kepada Marca: "Saya rasa kami akan bekerja sama dengan baik. Saya tidak peduli jika dia tidak ikut mundur ke belakang, saya akan melakukan semua yang tidak ingin dia lakukan. Selama dia tetap tajam dan cukup segar untuk mencetak gol, saya akan mengurus pekerjaan kotornya. Vinicius telah membuktikan bahwa dia adalah pemain kunci dan berpengaruh dalam kampanye Liga Champions Real Madrid."