Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Aku yang akan mengurus bagian yang sulit" - Vinicius Jr. diberitahu bahwa ia tak perlu ikut bertahan untuk Real Madrid, sementara Marc Cucurella berjanji akan menutupi posisi pemain Brasil itu
Cucurella bergabung dalam misi Mourinho
Cucurella baru-baru ini menyelesaikan transfer sensasional senilai €55 juta (£46 juta/$59 juta) dari Chelsea ke Santiago Bernabeu, menjadi salah satu rekrutan andalan bagi manajer yang kembali, Jose Mourinho, bersama pemain seperti Bernardo Silva dan Ibrahima Konate, sementara Denzel Dumfries diperkirakan akan bergabung dari Inter. Saat ini sedang bertugas bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, bek kiri tersebut menjelaskan rencananya untuk membangun kemitraan yang mematikan di sayap kiri Madrid.
- Getty Images Sport
Bertekad untuk mendukung Vinicius Jr
Salah satu aspek paling menarik dari kedatangan Cucurella adalah bagaimana ia akan berkolaborasi dengan Vinicius Jr di sisi kiri lapangan. Mantan pemain Chelsea ini, yang menghabiskan empat musim di Stamford Bridge dan berhasil menjuarai UEFA Conference League serta FIFA Club World Cup, sangat menyadari betapa pentingnya peran pemain Brasil itu dalam serangan. Ia telah berjanji untuk mengambil alih beban pertahanan agar sang pemain sayap tetap segar untuk mencetak gol-gol khasnya.
Cucurella dengan cepat menepis segala kekhawatiran mengenai keseimbangan pertahanan, dengan mengatakan kepada Marca: "Saya rasa kami akan bekerja sama dengan baik. Saya tidak peduli jika dia tidak ikut mundur ke belakang, saya akan melakukan semua yang tidak ingin dia lakukan. Selama dia tetap tajam dan cukup segar untuk mencetak gol, saya akan mengurus pekerjaan kotornya. Vinicius telah membuktikan bahwa dia adalah pemain kunci dan berpengaruh dalam kampanye Liga Champions Real Madrid."
Beradaptasi dengan tekanan di Bernabeu
Bergabung dengan raksasa Spanyol ini membawa serangkaian ekspektasi yang unik, terutama karena Real Madrid berupaya bangkit dari musim lalu yang mengecewakan dan tanpa trofi, di mana mereka kehilangan gelar Liga kepada Barcelona, tersingkir dari Liga Champions di perempat final, dan tersingkir dari Copa del Rey di babak 16 besar. Cucurella sangat menyadari betapa sulitnya tugas yang menanti; pemain asal Spanyol ini mengakui bahwa mempertahankan performa tingkat tinggi adalah suatu keharusan saat mengenakan seragam putih, karena setiap lawan memandang pertandingan melawan Madrid sebagai pertandingan terbesar mereka musim ini.
Bek tersebut menyatakan kesiapannya menghadapi tantangan tersebut, sambil mengakui: “Ini tantangan yang besar. Semua pemain di Real Madrid hebat. Beradaptasi di Real Madrid tidaklah mudah. Anda harus tampil 100% di setiap pertandingan. Setiap tim ingin mengalahkan Anda.” Tujuannya adalah membawa perpaduan antara intensitas dan karakter ke dalam skuad yang sudah terbiasa mengangkat trofi-trofi terbesar di dunia sepak bola.
- Getty Images Sport
Babak baru bagi pemain asal Spanyol itu
Setelah beberapa hari yang penuh gejolak—mulai dari kepergiannya dari Liga Premier hingga bergabungnya ia ke pemusatan latihan tim nasional Spanyol—di mana ia tampil dalam dua pertandingan pembuka Piala Dunia, yakni hasil imbang 0-0 melawan Cape Verde dan kemenangan 4-0 atas Arab Saudi—Cucurella tak sabar untuk langsung tancap gas. Ia mengungkapkan rasa terharunya atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran petinggi klub serta keinginannya untuk membuktikan kemampuannya kepada Madrid segera setelah tiba di lapangan latihan.