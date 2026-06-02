"Aku tipe cewek yang semuanya atau tidak sama sekali" - Maya Jama angkat bicara setelah putus dari bek Man City, Ruben Dias
Jama mengakhiri keheningannya
Maya Jama untuk pertama kalinya secara terbuka menanggapi perpisahannya dengan Dias, sekaligus membagikan pandangannya tentang cara ia menjalani hubungan. Melalui media sosial untuk menanggapi diskusi podcast mengenai kehidupan pribadinya, wanita berusia 31 tahun ini menjelaskan filosofinya dalam menjalin hubungan di bawah sorotan publik.
"Kenyataannya, meskipun saya berusaha menjaga hubungan saya tetap pribadi, kami tetap difoto. Saya adalah tipe wanita yang 'semua atau tidak sama sekali', saya tidak berkencan secara santai, jadi ya, saya akan mencintai dengan penuh gairah atau tidak sama sekali, dan jika berakhir, ya sudah berakhir. Saya telah memutuskan sejak lama untuk tidak mendasarkan keputusan kehidupan pribadi pada opini publik," tulisnya.
Bintang yang baru-baru ini kembali ke layar kaca untuk musim terbaru Love Island ini tampaknya semakin menandai babak baru dalam hidupnya dengan mengunggah video dirinya menyanyikan lagu tentang "perubahan."
Perpisahan ini menandai berakhirnya hubungan yang dilaporkan dimulai setelah keduanya bertemu pada November 2024, sebelum akhirnya mereka mengonfirmasi hubungan mereka kepada publik pada April tahun berikutnya.
Dias membantah tuduhan kecurangan
Sementara Jama lebih fokus pada perkembangan pribadinya, Dias mengambil langkah yang lebih tegas menanggapi rumor-rumor di media sensasional yang beredar sejak perpisahan mereka. Bek tengah Manchester City itu terpaksa angkat bicara setelah muncul laporan yang menuduhnya berselingkuh, dengan menyatakan bahwa spekulasi tersebut mulai berdampak pada anggota keluarganya.
Dalam pernyataan panjangnya, Dias menjelaskan keputusannya untuk angkat bicara: "Saya merasa bahwa ketika kakek saya yang berusia 85 tahun bertanya kepada saya apakah saya telah berselingkuh dari pacar saya karena dia melihatnya berulang kali di berita, di situlah saya menarik garis batas antara apa yang dapat diterima dan apa yang tidak."
Dia menambahkan: "Maya dan saya selalu memiliki hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati. Tidak ada batas yang pernah dilanggar dalam hal itu."
Aktivitas media sosial menuai kritik
Meskipun telah dibantah, berbagai laporan terus bermunculan mengenai aktivitas media sosial sang bek selama bulan-bulan terakhir hubungan mereka. Dias diduga menggunakan taktik yang disebut "toe-dipping," yaitu mengikuti dan segera berhenti mengikuti para influencer untuk mengukur tingkat ketertarikan.
Sumber-sumber mengklaim bahwa ia telah berinteraksi dengan model Catarina Duraes dan seorang wanita lain bernama Claire pada akhir 2025 dan awal 2026, meskipun tidak ada bukti perselingkuhan fisik.
Dias mengecam narasi ini sebagai "clickbait," dengan menegaskan bahwa berakhirnya suatu hubungan tidak selalu membutuhkan pengkhianatan dari salah satu pihak.
Dia menambahkan: "Saya selalu memilih untuk diam mengenai hal-hal ini karena kehidupan pribadi saya adalah urusan saya sendiri. Namun, saya juga percaya bahwa berbohong kepada orang lain dan menggambarkan citra yang bertolak belakang dari seseorang hanya demi clickbait adalah hal yang salah."
Perhatian kembali tertuju pada lapangan
Seiring meredanya gejolak dalam kehidupan pribadinya, Dias kini tengah mempersiapkan diri untuk bertugas di level internasional seiring Portugal bersiap menghadapi Piala Dunia 2026. Dengan turnamen tersebut semakin dekat, skuad Portugal akan menghadapi grup yang berisi Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.
Dias akan berusaha melupakan gangguan di luar lapangan saat ia memimpin barisan pertahanan negaranya dalam upaya meraih kejayaan di kancah global musim panas ini.