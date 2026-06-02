"Aku tipe cewek yang semuanya atau tidak sama sekali" - Maya Jama angkat bicara setelah putus dari bek Man City, Ruben Dias

Maya Jama untuk pertama kalinya secara terbuka menanggapi perpisahannya dengan Dias, sekaligus membagikan pandangannya tentang cara ia menjalani hubungan. Melalui media sosial untuk menanggapi diskusi podcast mengenai kehidupan pribadinya, wanita berusia 31 tahun ini menjelaskan filosofinya dalam menjalin hubungan di bawah sorotan publik.

"Kenyataannya, meskipun saya berusaha menjaga hubungan saya tetap pribadi, kami tetap difoto. Saya adalah tipe wanita yang 'semua atau tidak sama sekali', saya tidak berkencan secara santai, jadi ya, saya akan mencintai dengan penuh gairah atau tidak sama sekali, dan jika berakhir, ya sudah berakhir. Saya telah memutuskan sejak lama untuk tidak mendasarkan keputusan kehidupan pribadi pada opini publik," tulisnya.

Bintang yang baru-baru ini kembali ke layar kaca untuk musim terbaru Love Island ini tampaknya semakin menandai babak baru dalam hidupnya dengan mengunggah video dirinya menyanyikan lagu tentang "perubahan."

Perpisahan ini menandai berakhirnya hubungan yang dilaporkan dimulai setelah keduanya bertemu pada November 2024, sebelum akhirnya mereka mengonfirmasi hubungan mereka kepada publik pada April tahun berikutnya.