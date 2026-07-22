"Aku tidak pernah menyakiti siapa pun!" - Mario Balotelli "tidak menyesali" kariernya sebagai mantan penyerang Manchester City, Liverpool, dan Inter, meski pernah melakukan "hal-hal bodoh" di masa mudanya

Saat ini bermain untuk Al Ittifaq di Uni Emirat Arab, Balotelli mengenang kariernya yang tak kalah terkenal karena tingkah lakunya di luar lapangan dibandingkan kehebatannya di lapangan. Meskipun memiliki riwayat berita utama yang mencakup tindakan menyalakan kembang api di kamar mandinya sendiri saat masih bermain di Inggris, pemain berusia 35 tahun ini menegaskan bahwa hatinya bersih. Menanggapi kritik dan citra "Super Mario" yang melekat padanya selama berkarier di Inter, Manchester City, dan Milan, sang penyerang bersikukuh bahwa kelakuan tidak bijaknya di masa muda telah dibesar-besarkan jika dibandingkan dengan perilaku pemain lain di dunia sepak bola modern.

Merenungkan masa lalunya, Balotelli menanggapi kritik tajam yang ia hadapi selama bertahun-tahun. “Saya melakukan beberapa hal bodoh, saya adalah pemuda yang penuh semangat, ada sedikit gangguan,” kata Balotelli kepada SportMediaset. “Saya tidak menyesalinya karena hal-hal itu membuat saya tumbuh. Namun, jika saya melihat apa yang mereka lakukan saat ini dan tindakan menjijikkan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, saya memiliki hati nurani yang bersih; saya tidak pernah menyakiti siapa pun.”

Pemenang Golden Boy 2010 ini tetap percaya diri, dengan menyatakan bahwa ia masih belum melihat ada pemain di Italia yang memiliki kualitas murni lebih baik darinya.