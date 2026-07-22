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"Aku tidak pernah menyakiti siapa pun!" - Mario Balotelli "tidak menyesali" kariernya sebagai mantan penyerang Manchester City, Liverpool, dan Inter, meski pernah melakukan "hal-hal bodoh" di masa mudanya
Menengok kembali karier yang penuh prestasi namun juga kontroversial
Saat ini bermain untuk Al Ittifaq di Uni Emirat Arab, Balotelli mengenang kariernya yang tak kalah terkenal karena tingkah lakunya di luar lapangan dibandingkan kehebatannya di lapangan. Meskipun memiliki riwayat berita utama yang mencakup tindakan menyalakan kembang api di kamar mandinya sendiri saat masih bermain di Inggris, pemain berusia 35 tahun ini menegaskan bahwa hatinya bersih. Menanggapi kritik dan citra "Super Mario" yang melekat padanya selama berkarier di Inter, Manchester City, dan Milan, sang penyerang bersikukuh bahwa kelakuan tidak bijaknya di masa muda telah dibesar-besarkan jika dibandingkan dengan perilaku pemain lain di dunia sepak bola modern.
Merenungkan masa lalunya, Balotelli menanggapi kritik tajam yang ia hadapi selama bertahun-tahun. “Saya melakukan beberapa hal bodoh, saya adalah pemuda yang penuh semangat, ada sedikit gangguan,” kata Balotelli kepada SportMediaset. “Saya tidak menyesalinya karena hal-hal itu membuat saya tumbuh. Namun, jika saya melihat apa yang mereka lakukan saat ini dan tindakan menjijikkan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, saya memiliki hati nurani yang bersih; saya tidak pernah menyakiti siapa pun.”
Pemenang Golden Boy 2010 ini tetap percaya diri, dengan menyatakan bahwa ia masih belum melihat ada pemain di Italia yang memiliki kualitas murni lebih baik darinya.
- AFP
Perjalanan penuh trofi dan gol
Penyerang asal Italia ini memiliki riwayat karier yang sangat gemilang, setelah meraih tiga gelar Serie A dan satu gelar Liga Champions selama masa-masa suksesnya bersama Inter, di mana ia mencetak 28 gol dalam 86 penampilan.
Ia kemudian meraih gelar Liga Premier yang terkenal dan satu trofi Piala FA bersama Manchester City, dengan mencetak 30 gol dalam 80 pertandingan. Meskipun kariernya terbilang berpindah-pindah, yang membuatnya berpindah antara klub-klub seperti Liverpool, Nice, Marseille, dan Adana Demirspor, Balotelli juga menikmati masa-masa produktif, terutama saat mencetak 33 gol dalam 77 pertandingan untuk AC Milan.
Kini menikmati hidup di Dubai, ia menghargai proyek di Al-Ittifaq dan berniat untuk terus bermain selama hasratnya untuk berlatih dan mencetak gol tetap utuh.
Kesedihan Piala Dunia dan sebuah rahasia Juventus
Terlepas dari statistik klubnya yang mengesankan, Balotelli mengungkapkan kesedihan yang mendalam terkait tim nasional Italia. Menyadari bahwa ia adalah pemain terakhir yang mencetak gol untuk Italia di Piala Dunia tepat 12 tahun lalu, Balotelli mengakui bahwa statistik tersebut sama sekali tidak membahagiakannya, terutama karena Italia secara dramatis gagal lolos ke tiga edisi terakhir turnamen tersebut.
"Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, justru ini adalah hal yang menyedihkan. Terlalu banyak tahun telah berlalu," katanya. Berpindah dari tanah airnya, kembalinya Balotelli ke Serie A tampaknya sangat tidak mungkin setelah masa bermainnya yang singkat di Genoa. Menariknya, Balotelli mengungkap rahasia transfer yang mengejutkan terkait kemungkinan kepindahannya ke Juventus. "Apakah saya pernah hampir bergabung dengan Juventus di masa lalu? Ya, setelah Manchester City. Kemudian saya berakhir di Milan, jadi tidak ada penyesalan, itu adalah sebuah pilihan."
- Getty Images Entertainment
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi striker asal Italia itu?
Balotelli kini akan fokus pada pelaksanaan kontraknya bersama Al-Ittifaq, dan tak sabar untuk berkolaborasi dengan rekrutan baru, Douglas Costa. Meskipun petualangannya di Eropa tampaknya telah benar-benar berakhir setelah berpindah-pindah klub di benua tersebut, Balotelli tetap bertekad untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Timur Tengah. Ia bertekad untuk terus menambah jumlah gol dalam kariernya hingga hasratnya terhadap sepak bola akhirnya memudar.
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