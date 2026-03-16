"Aku tidak membunuhnya!" - Antonio Rudiger membela diri atas reaksi yang "berlebihan" terkait insiden tendangan lutut ke wajah bintang Getafe dalam kekalahan Real Madrid
Rudiger membalas kritik
Bek tengah tersebut mendapat kritikan tajam karena terlihat menendang lututnya ke arah wajah lawan dalam kekalahan 1-0 dari Getafe pada 2 Maret, tanpa mendapat hukuman dari wasit. Berbicara menjelang laga krusial Liga Champions Real Madrid melawan Manchester City, Rudiger menegaskan bahwa meskipun aksi tersebut terlihat buruk, niatnya sama sekali tidak jahat.
Rudiger mengatakan kepada wartawan: "Semua orang melihat tayangannya dan itu terlihat mengerikan, tapi jika Anda melihat aksi tersebut, saya tidak akan membantahnya, tapi saya tidak membunuhnya."
Tuduhan berlebihan dan berniat jahat
Terlepas dari reaksi negatif tersebut, Rudiger yakin bahwa perbincangan publik telah bergeser ke ranah hiperbola. Ia berpendapat bahwa gaya permainannya yang agresif sering disalahartikan oleh mereka yang menonton dari pinggir lapangan. Ia menambahkan, "Saya rasa Anda tidak perlu membesar-besarkan kontak fisik itu. Jika saya memang berniat, dia tidak akan bisa bangun dari tanah."
Mantan pemain Chelsea itu bersikeras bahwa ia tidak bermaksud melukai lawannya, dengan menyatakan: "Bukan niat saya untuk melukainya. Saya suka bermain keras, tapi ada batas yang tidak saya lewati. Itulah mengapa saya pikir pernyataan-pernyataan itu sedikit berlebihan, tapi kita tidak boleh terus mempermasalahkan ini karena semua orang sudah melihatnya".
Tekanan dari luar dan kesalahan wasit
Kontroversi tersebut semakin memanas akibat pernyataan Diego Rico sendiri, yang menyiratkan setelah pertandingan bahwa ia akan dijatuhi sanksi skorsing 10 pertandingan seandainya posisi keduanya terbalik. Rico mengklaim insiden tersebut merupakan tindakan agresi yang disengaja sebagai kelanjutan dari keributan sebelumnya di lapangan. Kemarahan bek Getafe tersebut disuarakan pula oleh berbagai tokoh media yang menggambarkan tekel tersebut sebagai salah satu yang paling brutal yang pernah terlihat di liga. Meskipun wasit pada malam itu membiarkan pertandingan berlanjut, sentimen di seluruh liga tetap bahwa Real Madrid telah diuntungkan oleh keberuntungan yang signifikan terkait ketidakhadiran intervensi VAR di Santiago Bernabeu.
Keputusan akhir CTA
Menambah bobot kritik tersebut, Komite Teknis Wasit (CTA) La Liga akhirnya mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. Dalam program 'Review Time', CTA mengakui bahwa baik wasit di lapangan maupun tim VAR gagal mengidentifikasi dengan benar apa yang mereka anggap sebagai perilaku kekerasan. Mereka menyimpulkan bahwa Rudiger seharusnya diberi kartu merah langsung atas tindakan tersebut.
CTA menyatakan: “Bagi CTA, ini adalah masalah perilaku kekerasan, karena pemain Real Madrid tersebut melemparkan dirinya dengan lututnya ke arah lawan yang tergeletak di tanah, tanpa ada peluang untuk memperebutkan bola. Karena insiden ini tidak terlihat oleh wasit dan merupakan kesalahan yang jelas dan nyata, VAR seharusnya merekomendasikan peninjauan ulang di monitor agar dikenakan sanksi kartu merah langsung atas perilaku kekerasan.” Meskipun ada pengakuan ini, hasil pertandingan tetap berlaku, dan Rudiger tetap bisa diturunkan untuk tim asuhan Alvaro Arbeloa.
