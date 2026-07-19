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“Aku tidak mau masuk penjara!” - Penyerang Spanyol itu akan dengan enggan menjabat tangan Presiden AS Donald Trump setelah final Piala Dunia
Menjalani prosedur pasca-pertandingan
Saat Spanyol bersiap menghadapi laga final Piala Dunia 2026 yang bersejarah melawan Argentina di MetLife Stadium, fokus skuad asuhan Luis de la Fuente sepenuhnya tertuju pada upaya meraih gelar juara dunia kedua. Namun, kemeriahan yang tak terhindarkan seputar puncak turnamen ini telah menghadirkan dinamika di luar lapangan yang kini harus dihadapi para pemain La Roja.
Dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama turnamen yang diperluas ini, Presiden AS Trump dijadwalkan memimpin upacara penyerahan medali dan trofi pasca-pertandingan di New Jersey. Bagi skuad yang diisi para pemain yang dikenal memiliki keyakinan sosial yang kuat, protokol seremonial yang wajib ini telah menjadi bahan pembicaraan kecil menjelang pertandingan, yang memicu tanggapan tajam dan jenaka—sebagaimana biasanya—dari salah satu suara progresif paling menonjol di tim tersebut.
- (C)Getty Images
Iglesias bercanda soal menghindari masalah hukum
Saat berbincang dengan Panenka, sang penyerang ditanya bagaimana perasaannya mengenai kemungkinan bertemu Presiden AS selama upacara penyerahan medali pasca-pertandingan. Mengingat reputasinya yang blak-blakan dalam isu-isu politik dan sosial seperti hak-hak LGBTQ+, sang penyerang memberikan jawaban yang jenaka. "Ya, begitulah, aku tidak mau masuk penjara!" canda Iglesias.
"Itu sesuatu yang sudah saya pikirkan, bahkan saya pernah membayangkannya. Saya berharap bisa menyapanya saat kita semua sedang sangat bahagia dan semoga semuanya cepat berlalu sehingga saya bisa melupakannya," katanya. "Terkadang kita juga harus melupakan momen-momen yang telah kita alami," lanjutnya, sambil menekankan bahwa ia tidak percaya final Piala Dunia adalah waktu yang tepat "untuk memicu kontroversi."
Iglesias menambahkan: “Orang-orang sudah tahu pendapat saya, dan saya ingin sekali melakukan banyak hal, tetapi kenyataannya, meskipun orang-orang menganggap saya maha kuasa, saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghadapi hal-hal tertentu. Ini rumit, sungguh.”
Pengaruh Trump terhadap Piala Dunia 2026
Kehadiran Donald Trump di final ini menjadi pengingat akan keterlibatannya yang aktif sepanjang turnamen, setelah sebelumnya menjadi sorotan media karena hubungannya dengan jajaran pimpinan FIFA. Pada babak gugur sebelumnya, Presiden tersebut mengonfirmasi bahwa ia telah memberikan pengaruh kepada Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah yang diberikan kepada Folarin Balogun.
Infantino akhirnya mengakui adanya kontak tersebut, dengan menyatakan bahwa meskipun ia berdiskusi mengenai berbagai hal dengan para kepala negara, keputusan akhir tetap berada di tangan badan yudisial independen FIFA. Namun, skorsing satu pertandingan tersebut pada akhirnya ditangguhkan selama satu tahun, sehingga memungkinkan bintang timnas AS itu untuk kembali beraksi. Tingkat intervensi seperti ini telah menjadikan Presiden sebagai sosok yang memecah belah di tahap-tahap akhir kompetisi ini.
- AFP
Mempersiapkan diri untuk laga puncak di MetLife Stadium
Saat Spanyol bersiap menghadapi Argentina asuhan Lionel Messi, sorotan terus bergeser antara aksi di lapangan dan para tokoh di tribun VIP. Bagi La Roja, fokusnya tetap pada upaya meraih gelar juara dunia kedua, terlepas dari para pejabat tinggi yang turut serta dalam upacara tersebut.
Iglesias tetap berharap bahwa jika Spanyol menang, kegembiraan atas kemenangan tersebut akan membuat jabat tangan itu terasa lebih bisa diterima. Setelah berminggu-minggu pertandingan sepak bola yang intens di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, babak final akan menampilkan Presiden negara tuan rumah yang menyerahkan trofi utama kepada Spanyol atau Argentina.
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