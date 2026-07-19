“Aku tidak mau masuk penjara!” - Penyerang Spanyol itu akan dengan enggan menjabat tangan Presiden AS Donald Trump setelah final Piala Dunia

Saat berbincang dengan Panenka, sang penyerang ditanya bagaimana perasaannya mengenai kemungkinan bertemu Presiden AS selama upacara penyerahan medali pasca-pertandingan. Mengingat reputasinya yang blak-blakan dalam isu-isu politik dan sosial seperti hak-hak LGBTQ+, sang penyerang memberikan jawaban yang jenaka. "Ya, begitulah, aku tidak mau masuk penjara!" canda Iglesias.

"Itu sesuatu yang sudah saya pikirkan, bahkan saya pernah membayangkannya. Saya berharap bisa menyapanya saat kita semua sedang sangat bahagia dan semoga semuanya cepat berlalu sehingga saya bisa melupakannya," katanya. "Terkadang kita juga harus melupakan momen-momen yang telah kita alami," lanjutnya, sambil menekankan bahwa ia tidak percaya final Piala Dunia adalah waktu yang tepat "untuk memicu kontroversi."

Iglesias menambahkan: “Orang-orang sudah tahu pendapat saya, dan saya ingin sekali melakukan banyak hal, tetapi kenyataannya, meskipun orang-orang menganggap saya maha kuasa, saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghadapi hal-hal tertentu. Ini rumit, sungguh.”







