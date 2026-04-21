"Aku tidak ingin terus marah padanya" - Endrick buka-bukaan soal hubungannya dengan Paulo Fonseca setelah manajer Lyon itu melontarkan kritik terbuka

Endrick kembali menunjukkan potensi besarnya kepada dunia pada Minggu malam, saat ia menjadi motor kemenangan Lyon 2-1 atas Paris Saint-Germain. Pemain berusia 19 tahun yang saat ini dipinjamkan dari Real Madrid itu hanya membutuhkan enam menit untuk membungkam Parc des Princes, dengan melepaskan tendangan pertama yang menggetarkan gawang lawan dan membuka jalan bagi kemenangan krusial dalam perebutan tiket Liga Champions.

Gol tersebut merupakan gol keempatnya di Ligue 1 musim ini dan menjadi respons yang tepat waktu bagi para kritikus yang telah menyoroti penurunan performanya belakangan ini. Namun, diskusi pasca-pertandingan dengan cepat beralih ke hubungannya dengan manajer Fonseca, yang secara terbuka menuntut lebih banyak dari bintang muda Brasil tersebut dalam beberapa pekan terakhir.