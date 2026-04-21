"Aku tidak ingin terus marah padanya" - Endrick buka-bukaan soal hubungannya dengan Paulo Fonseca setelah manajer Lyon itu melontarkan kritik terbuka
Endrick tampil gemilang di Parc des Princes
Endrick kembali menunjukkan potensi besarnya kepada dunia pada Minggu malam, saat ia menjadi motor kemenangan Lyon 2-1 atas Paris Saint-Germain. Pemain berusia 19 tahun yang saat ini dipinjamkan dari Real Madrid itu hanya membutuhkan enam menit untuk membungkam Parc des Princes, dengan melepaskan tendangan pertama yang menggetarkan gawang lawan dan membuka jalan bagi kemenangan krusial dalam perebutan tiket Liga Champions.
Gol tersebut merupakan gol keempatnya di Ligue 1 musim ini dan menjadi respons yang tepat waktu bagi para kritikus yang telah menyoroti penurunan performanya belakangan ini. Namun, diskusi pasca-pertandingan dengan cepat beralih ke hubungannya dengan manajer Fonseca, yang secara terbuka menuntut lebih banyak dari bintang muda Brasil tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Penyerang itu membantah kabar adanya perselisihan
Saat diwawancarai oleh Ligue 1+ setelah pertandingan, Endrick menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya saat ia meredam spekulasi mengenai adanya perselisihan dengan pelatihnya. "Tidak ada masalah dengan pelatih," jelasnya. "Dia harus mengambil keputusan. Saya tidak ingin terus marah padanya. Kami sudah berbicara. Saya harus memberikan respons terbaik di lapangan."
Fonseca menjelaskan pendekatan "kasih sayang yang tegas" miliknya
Ketegangan itu bermula ketika Fonseca secara terbuka mempertanyakan etos kerja sang pemain muda pasca hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Angers. Saat itu, pelatih asal Portugal tersebut menyatakan bahwa Endrick memiliki "kewajiban untuk berbuat lebih banyak," yang memicu perdebatan mengenai konsistensi dan sikap sang pemain selama rentetan pertandingan yang sulit.
Sejak itu, Fonseca membela metodenya, dengan menyatakan bahwa kritik terbuka tersebut merupakan upaya yang disengaja untuk memotivasi sang pemain. "Sebagai pelatih, kita harus menemukan strategi untuk memicu reaksi dari para pemain dan itulah yang saya lakukan," katanya baru-baru ini.
Lyon kembali ke tiga besar
Kemenangan atas pemuncak klasemen Ligue 1 ini telah mengantarkan Lyon kembali ke tiga besar, menandai perubahan signifikan setelah klub ini sempat tergelincir ke peringkat keenam pada bulan Februari. Dengan hanya empat pertandingan tersisa, tim Prancis ini kini akan berjuang untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.
Jadwal pertandingan yang menantang menanti, dengan laga-laga krusial melawan rival lima besar Rennes dan pesaing gelar juara Lens di depan mata. Jika Endrick dapat mempertahankan performa ini, gaya manajemen bertekanan tinggi Fonseca mungkin akan dipandang sebagai katalisator yang mengembalikan kepercayaan diri striker andalan mereka.