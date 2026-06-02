AFP
"Aku tidak di sini untuk curang!" - Sergio Ramos membalas terkait drama pengambilalihan Sevilla setelah intervensi La Liga membuat kesepakatan itu gagal
Pengambilalihan gagal sebelum batas waktu
Menurut laporan dari The Athletic, kesepakatan senilai €444 juta yang melibatkan konsorsium pimpinan Ramos untuk membeli 85 persen saham Sevilla telah gagal. Negosiasi benar-benar menemui jalan buntu setelah kelompok penawar, yang mencakup investor asal Meksiko, mengubah proposal keuangan mereka dalam pertemuan terakhir. Para pemegang saham klub saat ini menilai struktur yang direvisi tersebut tidak konsisten, sehingga membuat klub asal Andalusia yang sedang kekurangan dana itu kehilangan investasi penting menjelang batas waktu eksklusivitas pada 31 Mei.
- AFP
Ramos membela integritas bisnis
Dalam konferensi pers, Ramos dengan tegas membantah segala tuduhan pelanggaran terkait usulan yang telah diubah. Ia mengatakan: “Saya ingin menegaskan bahwa saya di sini hanya untuk berbicara tentang Sevilla, dan saya akan menjawab sebisa mungkin, mengingat kerahasiaan yang selalu kami jaga. Meskipun ada peringatan, saya ingin menghadapi konsekuensinya dan menceritakan apa yang terjadi secara langsung. Saya yakin kami telah mempresentasikan proyek yang sangat solid, yang terbaik bagi Sevilla untuk mendapatkan kembali tempat yang semestinya.
"Semua orang tahu situasi klub sangat, sangat rumit. Kelompok investasi kami ingin berkontribusi dan membantu memastikan kelangsungan hidupnya. Selama negosiasi, posisi berubah, tidak hanya dari pihak kami. Awalnya, kami menawarkan €3.175 per saham, untuk mengakuisisi 85% klub. Ini disesuaikan karena direkomendasikan penambahan modal sebesar €120 juta, bukan €80 juta. Dengan proposal akhir ini, kami ingin menjamin kelangsungan finansial klub, itulah sebabnya kami menaikkan jumlah penambahan modal. Satu-satunya perbedaan adalah pembayaran untuk saham akan dilakukan dalam dua tahap. Kami belum menerima tanggapan sejak Rabu.
"Saya masih di sini di Seville dan bersedia mendengarkan mereka. Ini pertama kalinya saya duduk di sini sebagai pengusaha, bukan sebagai pesepakbola. Saya menghormati semua orang, meskipun saya menganggap kata-kata itu tidak pada tempatnya. Kami mengajukan tawaran ini dengan mempertimbangkan pedoman LaLiga. Sevilla membutuhkan penambahan modal sebesar 120 juta, bukan 80. Saya tidak meminta nilai saham menjadi lebih rendah, melainkan agar para pemegang saham melakukan hal yang sama demi kelangsungan Sevilla.
"Jika Sevilla adalah hal yang paling penting, maka mereka seharusnya membantu kami. Kami tidak mencuri atau menipu siapa pun. DMI telah bersama saya sejak awal, dan kenyataannya sedang disalahartikan. Uang tersebut sepenuhnya berasal dari Banco Santander dan bank internasional lainnya. Tanpa batas, biar itu jelas. Jika ini tidak terjadi, itu karena akan ada penambahan modal sebesar 120 juta dan tawaran yang lebih tinggi dari kami akan masuk.”
Konsorsium tetap optimis
Meskipun terjadi ketegangan di publik dan pernyataan balasan dari para pemegang saham yang menegaskan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan apa pun dalam surat niat, Ramos tetap berharap kesepakatan tersebut dapat diselamatkan: “Kami sangat tenang karena kami sama sekali tidak pernah melanggar ketentuan negosiasi apa pun. Ada informasi yang keliru mengenai apa yang terjadi; kami tidak melanggar ketentuan LOI apa pun. Saya ingin mereka menghubungi saya lagi dan saya masih optimis.
"Saya pikir tawaran kami adalah peluang besar bagi para pemegang saham dan kelangsungan hidup klub. Saya bisa saja keluar dan mengatakan hal-hal gila, tetapi niat kami tetap untuk menutup kesepakatan. Waktu semakin menipis. Penambahan modal harus diselesaikan sebelum 30 Juni karena situasi klub sangat genting. Proposal kami telah disajikan dengan cara yang tidak akurat. Saya ingin para penggemar Sevilla mengetahui tawaran yang telah kami ajukan. Jika hal ini menyebabkan Del Nido Benavente bergabung kembali dengan pemegang saham lainnya, saya akan senang jika operasi ini mencapai tujuan tersebut.
- Getty Images Sport
Sevilla memburu investasi baru
Sevilla saat ini sedang gencar mencari pembeli alternatif untuk menstabilkan posisi mereka yang sangat rapuh terkait Financial Fair Play menjelang bursa transfer musim panas. Klub ini tengah berjuang melawan waktu, karena penambahan modal sebesar €120 juta yang sangat penting harus diselesaikan sebelum 30 Juni untuk menutupi kerugian besar yang dialami selama empat tahun terakhir. Sementara itu, Ramos masih berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Monterrey, sehingga masa depannya dalam jangka panjang masih belum jelas.