"Aku tidak di sini untuk curang!" - Sergio Ramos membalas terkait drama pengambilalihan Sevilla setelah intervensi La Liga membuat kesepakatan itu gagal

Dalam konferensi pers, Ramos dengan tegas membantah segala tuduhan pelanggaran terkait usulan yang telah diubah. Ia mengatakan: “Saya ingin menegaskan bahwa saya di sini hanya untuk berbicara tentang Sevilla, dan saya akan menjawab sebisa mungkin, mengingat kerahasiaan yang selalu kami jaga. Meskipun ada peringatan, saya ingin menghadapi konsekuensinya dan menceritakan apa yang terjadi secara langsung. Saya yakin kami telah mempresentasikan proyek yang sangat solid, yang terbaik bagi Sevilla untuk mendapatkan kembali tempat yang semestinya.

"Semua orang tahu situasi klub sangat, sangat rumit. Kelompok investasi kami ingin berkontribusi dan membantu memastikan kelangsungan hidupnya. Selama negosiasi, posisi berubah, tidak hanya dari pihak kami. Awalnya, kami menawarkan €3.175 per saham, untuk mengakuisisi 85% klub. Ini disesuaikan karena direkomendasikan penambahan modal sebesar €120 juta, bukan €80 juta. Dengan proposal akhir ini, kami ingin menjamin kelangsungan finansial klub, itulah sebabnya kami menaikkan jumlah penambahan modal. Satu-satunya perbedaan adalah pembayaran untuk saham akan dilakukan dalam dua tahap. Kami belum menerima tanggapan sejak Rabu.

"Saya masih di sini di Seville dan bersedia mendengarkan mereka. Ini pertama kalinya saya duduk di sini sebagai pengusaha, bukan sebagai pesepakbola. Saya menghormati semua orang, meskipun saya menganggap kata-kata itu tidak pada tempatnya. Kami mengajukan tawaran ini dengan mempertimbangkan pedoman LaLiga. Sevilla membutuhkan penambahan modal sebesar 120 juta, bukan 80. Saya tidak meminta nilai saham menjadi lebih rendah, melainkan agar para pemegang saham melakukan hal yang sama demi kelangsungan Sevilla.

"Jika Sevilla adalah hal yang paling penting, maka mereka seharusnya membantu kami. Kami tidak mencuri atau menipu siapa pun. DMI telah bersama saya sejak awal, dan kenyataannya sedang disalahartikan. Uang tersebut sepenuhnya berasal dari Banco Santander dan bank internasional lainnya. Tanpa batas, biar itu jelas. Jika ini tidak terjadi, itu karena akan ada penambahan modal sebesar 120 juta dan tawaran yang lebih tinggi dari kami akan masuk.”