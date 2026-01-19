"Aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti ini!" - Cristiano Ronaldo yang penuh ambisi tak akan berhenti sampai ia menjuarai Piala Dunia, sementara bintang Al-Nassr itu didukung untuk terus bermain hingga usianya mencapai LIMA PULUH
Ronaldo yang tak pernah pudar terus memburu gelar-gelar besar lainnya
Ronaldo telah melewati usia 40 tahun dan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2027. Ia belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat dan diperkirakan akan kembali tampil di turnamen internasional besar lainnya musim panas ini.
Pemenang Ballon d’Or lima kali ini tetap menjadi kapten timnas negaranya, dengan rekor 143 gol atas namanya, dan tetap haus akan kesuksesan nyata. Ia menyaksikan Messi menaklukkan dunia bersama Argentina pada 2022 dan akan bertekad memastikan bahwa ia tidak pensiun tanpa pencapaian serupa tercatat dalam CV gemilangnya.
Akankah Ronaldo mengikuti jejak Messi dengan meraih gelar juara Piala Dunia?
Saat ditanya seberapa besar keinginan Ronaldo untuk meraih gelar juara dunia, Kleberson—pemenang Piala Dunia 2002—yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Di dalam hatinya, dia mungkin merasa, ‘Astaga, aku harus memenangkan Piala Dunia, aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti ini’.
“Dia harus bekerja keras. Bukan hanya dia, tapi juga pemain lain. Neymar mungkin juga berpikir, ‘Messi sudah punya gelar Piala Dunia, aku belum’. [Erling] Haaland juga, dia mungkin tidak akan pernah meraih gelar Piala Dunia. Hal ini ada di dalam diri para pemain, di dalam diri para pemain top ini.
“Lihatlah Adriano - dia adalah nama besar di Brasil, di Italia dia bermain di level yang hebat, tapi dia belum pernah memenangkan Piala Dunia. Piala Dunia kadang-kadang adil, kadang-kadang tidak adil. Saya yakin para pemain itu melihat saya dan berpikir, ‘Astaga, saya tidak percaya Kleberson punya Piala Dunia dan saya tidak!’ Saya tidak punya lima Ballon d’Or, tapi saya sudah memenangkan Piala Dunia!”
Menuju puncak ketenaran: Kemampuannya sudah terlihat sejak hari pertama di Man Utd
Kleberson berkesempatan menyaksikan secara langsung awal mula Ronaldo merangkak menuju status superstar saat bergabung dengan raksasa Liga Premier, Manchester United, pada musim panas 2003. Ketika ditanya apakah saat itu sudah jelas seperti apa CR7 nantinya, mantan pemain timnas Brasil itu berkata: “Itu semua tergantung padanya. Kami tahu dia pemain yang bagus. Kamu bisa lihat bahwa anak itu benar-benar hebat—pandai mengolah bola, kepribadiannya juga bagus.
“Tapi untuk melihatnya dan berpikir ‘lima Ballon d’Or, bermain di final, memenangkan segalanya’... dia telah membuktikan dirinya selama periode yang panjang. Bukan hanya satu atau dua musim. Jika melihat karier saya, saya memiliki momen terbaik antara 2000 dan 2003, lalu saya mengalami cedera di Man United. Saya memiliki momen hebat, bermain di level tinggi bersama pemain-pemain bagus. Lalu saya kurang beruntung dengan cedera dan tidak mendapat waktu untuk kembali ke level itu hingga sekitar 2008 hingga 2010. Lalu performa saya turun lagi.
“Cristiano masih sama. Dia masih meraih gelar dan trofi. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya di awal karena saya senang melihat bagaimana dia telah tumbuh sebagai seorang pria, bersama keluarganya—dia merawat ibunya, saudarinya. Dia memiliki kisah yang luar biasa di dunia sepak bola.”
Masih aktif di usia 50: Sampai kapan Ronaldo akan terus bermain?
Dongeng itu mungkin masih memiliki beberapa bab lagi yang akan ditulis, karena Ronaldo sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa pensiun dalam waktu dekat ada dalam pikirannya. Beberapa pihak memprediksi ia akan terus bermain hingga Euro 2028 dan seterusnya.
Ketika ditanya apakah Ronaldo bisa terus bermain hingga usia 50 tahun, Kleberson menjawab: “Dengan anak ini, saya tidak bisa mengesampingkan apa pun! Saya bertemu dengannya saat dia berusia 17/18 tahun, pada tahun 2003. Kami banyak berbincang karena kami ingin berbicara dalam bahasa Portugis. Kami bisa melihat hal-hal yang dia inginkan dalam hidupnya, dan dia tidak mengubahnya. Dia masih sama.
“Jika ada satu hal yang dimiliki Cristiano Ronaldo, itu adalah kekuatan mental. Mentalitasnya sangat kuat. Selain itu, dia sangat menjaga dirinya sendiri—tubuhnya, cara bermainnya.
“Saat ini, dia tidak seperti Cristiano Ronaldo beberapa tahun lalu, tapi dia tetap berpengaruh. Kita bisa bilang ‘ini liga Saudi, bukan liga besar’, tapi kita bisa lihat dia bermain di level yang bagus. Dia adalah pemain yang bisa pindah ke MLS di masa depan. Jika dia ingin bermain hingga usia 50 tahun, dia bisa melakukannya! Kondisinya sangat prima.”
Target baru: Bagaimana Ronaldo terus mempertahankan semangat kompetitifnya
Ronaldo saat ini sedang mengejar target 1.000 gol sepanjang kariernya, dan pencapaian luar biasa itu tampaknya sudah di ujung jari. Ia juga telah mengungkapkan keinginannya untuk suatu saat bermain bersama putranya, Cristiano Jr. Bagi seorang pemain sekelasnya, penting untuk terus menetapkan target-target yang dapat menjaga semangat kompetisinya tetap menyala, meskipun ia telah meraih begitu banyak prestasi.