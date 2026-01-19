"Aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti ini!" - Cristiano Ronaldo yang penuh ambisi tak akan berhenti sampai ia menjuarai Piala Dunia, sementara bintang Al-Nassr itu didukung untuk terus bermain hingga usianya mencapai LIMA PULUH

Saat ditanya seberapa besar keinginan Ronaldo untuk meraih gelar juara dunia, Kleberson—pemenang Piala Dunia 2002—yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Di dalam hatinya, dia mungkin merasa, ‘Astaga, aku harus memenangkan Piala Dunia, aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti ini’.

“Dia harus bekerja keras. Bukan hanya dia, tapi juga pemain lain. Neymar mungkin juga berpikir, ‘Messi sudah punya gelar Piala Dunia, aku belum’. [Erling] Haaland juga, dia mungkin tidak akan pernah meraih gelar Piala Dunia. Hal ini ada di dalam diri para pemain, di dalam diri para pemain top ini.

“Lihatlah Adriano - dia adalah nama besar di Brasil, di Italia dia bermain di level yang hebat, tapi dia belum pernah memenangkan Piala Dunia. Piala Dunia kadang-kadang adil, kadang-kadang tidak adil. Saya yakin para pemain itu melihat saya dan berpikir, ‘Astaga, saya tidak percaya Kleberson punya Piala Dunia dan saya tidak!’ Saya tidak punya lima Ballon d’Or, tapi saya sudah memenangkan Piala Dunia!”

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!