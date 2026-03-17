"Aku tidak bisa diam saja" - Neymar angkat bicara setelah kembali tidak dipanggil ke skuad Brasil; bintang Santos yang "sedih" itu mengirimkan pesan tegas kepada Carlo Ancelotti

Impian untuk kembali tampil di kancah internasional secara gemilang harus ditunda bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Meskipun performanya kembali membaik di Santos, di mana ia baru-baru ini mencetak dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan, pemain berusia 34 tahun itu justru menjadi absen paling mencolok dari skuad terbaru Selecao.

Ancelotti telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup untuk mendapatkan tempat di tim. Pelatih asal Italia ini memprioritaskan intensitas fisik saat menyusun skuad, yang mengindikasikan bahwa penyerang veteran tersebut masih harus melewati rintangan signifikan sebelum dapat dipercaya kembali di panggung dunia.

"Mengapa saya tidak memanggilnya kali ini? Karena dia belum 100% dan saya membutuhkan pemain yang 100%," jelas sang pelatih. "Neymar harus terus berlatih, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan berada dalam kondisi fisik yang prima."