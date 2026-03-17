Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Aku tidak bisa diam saja" - Neymar angkat bicara setelah kembali tidak dipanggil ke skuad Brasil; bintang Santos yang "sedih" itu mengirimkan pesan tegas kepada Carlo Ancelotti
Ancelotti tetap teguh soal kebugaran
Impian untuk kembali tampil di kancah internasional secara gemilang harus ditunda bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Meskipun performanya kembali membaik di Santos, di mana ia baru-baru ini mencetak dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan, pemain berusia 34 tahun itu justru menjadi absen paling mencolok dari skuad terbaru Selecao.
Ancelotti telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup untuk mendapatkan tempat di tim. Pelatih asal Italia ini memprioritaskan intensitas fisik saat menyusun skuad, yang mengindikasikan bahwa penyerang veteran tersebut masih harus melewati rintangan signifikan sebelum dapat dipercaya kembali di panggung dunia.
"Mengapa saya tidak memanggilnya kali ini? Karena dia belum 100% dan saya membutuhkan pemain yang 100%," jelas sang pelatih. "Neymar harus terus berlatih, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan berada dalam kondisi fisik yang prima."
- Getty Images Sport
Neymar akhirnya angkat bicara
Penolakan tersebut jelas telah memberikan dampak emosional yang besar bagi mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu. Saat berbicara dalam sebuah acara Kings League Brazil, Neymar mengakui bahwa tidak dipanggil ke tim nasional merupakan kenyataan yang sulit diterima, terutama karena ia merasa performanya sedang menuju arah yang benar.
"Saya akan berbicara di sini, karena saya tidak bisa diam saja," kata Neymar kepada Mad House, melalui Foot Mercato. "Tentu saja, saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Namun, saya tetap fokus, hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kami akan mencapai tujuan kami. Masih ada seleksi akhir."
Pertarungan untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia
Neymar sangat menyadari bahwa posisinya di timnas Brasil ke depannya tidak lagi terjamin. Meskipun ia tetap sangat ingin membawa negaranya meraih gelar juara dunia keenam, ia telah secara terbuka menerima bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan staf pelatih.
"Tentu saja, keinginan saya adalah kembali ke tim nasional, bermain di Piala Dunia, tetapi itu tidak tergantung pada saya," kata Neymar. "Itu terserah staf pelatih untuk memutuskan, dan tentu saja, apakah saya ada di sana atau tidak, saya akan selalu mendukung tim nasional."
- AFP
Jalan menuju penebusan
Waktu semakin sempit bagi Neymar untuk mengubah keputusan Ancelotti sebelum daftar skuad final Piala Dunia diumumkan pada 19 Mei. Saat ini, ia masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya dan memimpin Santos musim ini. Santos saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Brasileiro Serie A setelah hanya memenangkan satu dari enam pertandingan mereka sejauh ini. Mereka selanjutnya akan menghadapi Internacional, dan Neymar berharap dapat memberikan kontribusi besar bagi klubnya.
Sementara itu, Brasil akan menghadapi Prancis dan Kroasia dalam laga persahabatan tanpa Neymar selama pemusatan latihan internasional bulan Maret.
Iklan