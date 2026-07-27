Getty Images Sport
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"Aku tidak akan menerima kebohongan-kebohongan ini!" - Neymar dengan marah membantah tuduhan "jahat" terkait ruang ganti Santos setelah mencetak dua gol saat melawan Chapecoense
Neymar angkat bicara soal drama di ruang ganti
Ikon Brasil, Neymar, dengan cepat membantah laporan mengenai krisis internal di Santos setelah timnya bermain imbang 2-2 secara dramatis melawan Chapecoense. Meskipun tampil heroik di lapangan—di mana ia mencetak dua gol untuk menyelamatkan satu poin—penyerang berpengalaman ini justru menjadi sorotan karena perilakunya di balik layar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Neymar memicu keributan di ruang ganti dengan menghina Ananias dan Bontempo.
Menanggapi rumor tersebut secara langsung melalui Instagram Story, Neymar menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar, dengan mengatakan: “Apa kabar, semuanya? Semoga kalian semua menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Jelas ini bukan hari Minggu yang kami harapkan, tapi begitulah hidup. Kita harus tetap tegar dan terus bekerja.
"Sekarang, saya melihat laporan yang mengatakan bahwa saya memarahi para pemain muda di ruang ganti, yang merupakan kebohongan belaka. Siapa pun yang menyebarkan narasi itu, tolong hentikan. Jangan lakukan itu. Jangan berbohong."
- Getty Images Sport
Mempertahankan inti tim senior
Mantan bintang Barcelona dan PSG itu menekankan bahwa meskipun suasana di ruang ganti memang tegang, hal itu merupakan upaya kolektif dari kelompok pimpinan senior, bukan serangan yang ditujukan secara khusus terhadap masa depan klub.
"Tanyakan saja kepada siapa pun yang ada di dalam ruangan itu," lanjutnya. "Kami meminta pertanggungjawaban seluruh tim. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa], dan saya semua angkat bicara... Kami kompetitif dan ingin menang. Namun, tidak ada yang mengolok-olok para pemain muda. Saya tidak akan mentolerir orang-orang yang mengatakan hal seperti itu."
Pemain berusia 34 tahun itu sangat kritis terhadap cara pemberitaan informasi tersebut, dan mengecamnya sebagai “berniat jahat”.
Dia menambahkan: “Ke depannya, saya tidak akan menerima kebohongan-kebohongan yang kalian sebarkan di internet ini. Saling meminta pertanggungjawaban di ruang ganti adalah hal yang sangat wajar dalam sepak bola. Itulah yang dilakukan oleh tim-tim yang ingin menang.
"Orang-orang yang menulis artikel palsu dan jahat ini tidak tahu apa-apa. Kalian tidak tahu apa itu sepak bola, dan kalian belum pernah menjadi bagian dari skuad yang sesungguhnya. Jadi..." katanya, sebelum mengakhiri video dengan isyarat 'ssst'.
Kilauan seorang superstar versus masalah disiplin
Di lapangan, Neymar tetap menjadi sorotan utama bagi Santos, setelah memanfaatkan laga comeback-nya untuk membungkam para pengkritiknya dengan selebrasi kartu setelah mencetak salah satu dari dua golnya. Gol keduanya tercipta dari titik penalti di menit-menit akhir, namun sore itu berakhir dengan catatan pahit ketika ia menerima kartu kuning ketiganya musim ini, yang berarti ia akan absen dalam laga Serie A Santos berikutnya melawan Athletico Paranaense di Vila Belmiro.
Kekecewaan disiplin ini menyusul kritik sebelumnya terkait pilihan-pilihan profesionalnya, termasuk penampilannya di depan umum dalam sebuah turnamen poker saat rekan-rekan setimnya sedang bertanding di luar negeri. Namun, kemampuannya untuk tampil maksimal di bawah tekanan tetap tak terbantahkan, karena ia berhasil membawa Santos kembali ke dalam pertandingan saat mereka tampaknya akan menelan kekalahan kandang yang mengecewakan.
- Getty Images Sport
Dampak insiden di Vila Belmiro
Meskipun Neymar membantah tingkat keparahan hinaan tersebut, klub dilaporkan sedang menyelidiki insiden tersebut untuk memastikan keharmonisan skuad tetap terjaga di tengah periode performa yang sulit. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Neymar menyebut Bontempo sebagai "sampah" dan mengejek masa depan pemain muda itu, meskipun baik Bontempo maupun Ananias telah secara terbuka membantah bahwa hinaan semacam itu pernah dilontarkan.
Santos kini bersiap menghadapi jadwal padat yang mencakup pertandingan-pertandingan krusial di Copa Sudamericana dan Copa do Brasil. Dengan Neymar yang dipastikan absen dalam laga liga melawan Athletico Paranaense, sorotan domestik akan beralih ke bagaimana sisa skuad merespons ketidakhadirannya.
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