"Aku tidak akan menerima kebohongan-kebohongan ini!" - Neymar dengan marah membantah tuduhan "jahat" terkait ruang ganti Santos setelah mencetak dua gol saat melawan Chapecoense

Mantan bintang Barcelona dan PSG itu menekankan bahwa meskipun suasana di ruang ganti memang tegang, hal itu merupakan upaya kolektif dari kelompok pimpinan senior, bukan serangan yang ditujukan secara khusus terhadap masa depan klub.

"Tanyakan saja kepada siapa pun yang ada di dalam ruangan itu," lanjutnya. "Kami meminta pertanggungjawaban seluruh tim. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa], dan saya semua angkat bicara... Kami kompetitif dan ingin menang. Namun, tidak ada yang mengolok-olok para pemain muda. Saya tidak akan mentolerir orang-orang yang mengatakan hal seperti itu."

Pemain berusia 34 tahun itu sangat kritis terhadap cara pemberitaan informasi tersebut, dan mengecamnya sebagai “berniat jahat”.

Dia menambahkan: “Ke depannya, saya tidak akan menerima kebohongan-kebohongan yang kalian sebarkan di internet ini. Saling meminta pertanggungjawaban di ruang ganti adalah hal yang sangat wajar dalam sepak bola. Itulah yang dilakukan oleh tim-tim yang ingin menang.

"Orang-orang yang menulis artikel palsu dan jahat ini tidak tahu apa-apa. Kalian tidak tahu apa itu sepak bola, dan kalian belum pernah menjadi bagian dari skuad yang sesungguhnya. Jadi..." katanya, sebelum mengakhiri video dengan isyarat 'ssst'.



