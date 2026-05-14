"Aku tidak akan datang!" - Maurizio Sarri menegaskan kembali bahwa ia akan memboikot laga derby Lazio melawan Roma, sementara sang pelatih kesal dengan waktu kick-off
Sarri mengkritik jadwal pertandingan siang hari
Jadwal pertandingan untuk pekan-pekan terakhir musim Serie A telah resmi diumumkan, dan hal ini tidak disambut baik di Stadio Olimpico. Lega Serie A dan Pemerintah Daerah telah mencapai kesepakatan untuk menggelar derby Roma pada hari Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Sarri, yang meyakini bahwa penjadwalan tersebut merupakan tanda ketidakmampuan dari badan pengelola liga.
Berbicara kepada Mediaset menyusul jadwal pertandingan baru-baru ini, mantan manajer Chelsea itu menyampaikan ultimatum mengejutkan terkait kehadirannya di pertandingan tersebut. "Kesannya adalah Senin saya datang, Minggu pukul 12.30 saya tidak datang: pada waktu itu, mereka bisa bermain sendiri," kata Sarri.
Dia melanjutkan kritik pedasnya dengan menyatakan: "Kekacauan ini berasal dari serangkaian kesalahan yang dibuat oleh Liga. Prefek sudah jelas, semoga itu tanggalnya. Jika saya presiden, saya bahkan tidak akan menurunkan tim. Kami akan menerima pengurangan satu poin; bagi kami, itu tidak mengubah apa pun pada tahap ini."
"Ini bukan sepak bola," kata pelatih Lazio
Kekecewaan utama Sarri terletak pada tuntutan fisik yang harus dihadapi para pemain di tengah cuaca panas menjelang akhir musim di ibu kota Italia. Pelatih tersebut berpendapat bahwa menggelar pertandingan krusial seperti ini di bawah terik matahari tengah hari merugikan kualitas kompetisi, terutama karena kualifikasi ke kompetisi Eropa sedang dipertaruhkan bagi beberapa klub. Di awal musim, Lazio sudah menghadapi kondisi serupa, dan Sarri berpendapat bahwa penetapan jadwal seperti itu menunjukkan ketidakpahaman total terhadap pentingnya pertandingan tersebut.
"Ada lima tim yang bertarung untuk Liga Champions, yang bernilai €80 juta, dan kami bermain pada pukul 12.30? Ini bukan sepak bola," keluh Sarri. Ia lebih lanjut menyarankan bahwa penyelenggara telah menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada klub-klub yang berbasis di Roma dibandingkan dengan rival-rival mereka di utara. Pelatih veteran itu bahkan sampai menyarankan bahwa "seseorang harus mengundurkan diri" karena mengusulkan slot waktu seperti itu untuk salah satu rivalitas paling sengit di dunia sepak bola.
Ketidakpastian menyelimuti masa depan Lazio
Meskipun ancaman boikot menjadi sorotan utama, hal ini terjadi di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat terkait masa depan jangka panjang Sarri di Lazio. Klub tersebut saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen, setelah secara resmi tersingkir dari persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan
Di sisi lain, pertandingan ini sangat penting bagi Roma, yang saat ini berada di peringkat kelima dengan 67 poin - sejajar dengan AC Milan di peringkat keempat dan hanya unggul dua poin dari Como di peringkat keenam. Dengan hanya dua putaran tersisa di musim Serie A, persaingan untuk lolos ke Liga Champions telah mencapai puncaknya, sehingga setiap poin menjadi sangat krusial bagi Giallorossi.
Apakah Biancocelesti benar-benar akan melakukan boikot?
Terlepas dari retorika Sarri yang berapi-api, sangat tidak mungkin Lazio akan mengambil risiko terkena sanksi berat berupa boikot total. Namun, taruhannya dalam derby ini belum pernah setinggi ini bagi sang manajer; setelah kalah 2-0 dari Inter di final Coppa Italia dan menelan kekalahan 1-0 dari Roma pada laga tandang di awal musim ini, Sarri sangat ingin membalas kekalahan tersebut. Dengan klub yang saat ini menjalani musim yang kurang memuaskan, derby ini menjadi kesempatan terakhirnya untuk menenangkan para pendukung yang frustrasi, meskipun ia mengisyaratkan bentuk protes pribadi terhadap penjadwalan liga.