"Aku tidak akan datang!" - Maurizio Sarri menegaskan kembali bahwa ia akan memboikot laga derby Lazio melawan Roma, sementara sang pelatih kesal dengan waktu kick-off

Jadwal pertandingan untuk pekan-pekan terakhir musim Serie A telah resmi diumumkan, dan hal ini tidak disambut baik di Stadio Olimpico. Lega Serie A dan Pemerintah Daerah telah mencapai kesepakatan untuk menggelar derby Roma pada hari Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Sarri, yang meyakini bahwa penjadwalan tersebut merupakan tanda ketidakmampuan dari badan pengelola liga.

Berbicara kepada Mediaset menyusul jadwal pertandingan baru-baru ini, mantan manajer Chelsea itu menyampaikan ultimatum mengejutkan terkait kehadirannya di pertandingan tersebut. "Kesannya adalah Senin saya datang, Minggu pukul 12.30 saya tidak datang: pada waktu itu, mereka bisa bermain sendiri," kata Sarri.

Dia melanjutkan kritik pedasnya dengan menyatakan: "Kekacauan ini berasal dari serangkaian kesalahan yang dibuat oleh Liga. Prefek sudah jelas, semoga itu tanggalnya. Jika saya presiden, saya bahkan tidak akan menurunkan tim. Kami akan menerima pengurangan satu poin; bagi kami, itu tidak mengubah apa pun pada tahap ini."