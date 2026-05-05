"Aku tidak akan datang!" - Maurizio Sarri mendesak para pemain untuk mundur setelah pelatih Lazio mengancam akan memboikot laga derby melawan Roma
Sangat kesal dengan jadwalnya
Manajer Lazio itu mengungkapkan kemarahannya setelah meraih kemenangan tipis atas Cremonese, dan menyalurkan amarahnya terhadap keputusan Lega Serie A yang menjadwalkan laga melawan Roma pada Minggu, 17 Mei, pukul 12.30. Sarri berpendapat bahwa waktu pertandingan tersebut, ditambah dengan cuaca panas yang diperkirakan terjadi pada bulan Mei, menunjukkan ketidakpahaman total terhadap pentingnya pertandingan tersebut. Ia meyakini bahwa penyelenggara telah menunjukkan ketidakmampuan dengan gagal menyelaraskan jadwal klub-klub besar secara efektif selama puncak musim ini.
Mempertahankan kebanggaan kota
Mantan manajer Chelsea itu menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap bobot historis derby Roma jika dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada klub-klub Milan. Sarri mengatakan kepada DAZN Italia: "Di awal musim, kami memainkan derby dalam cuaca panas 37 derajat, sekarang mereka memaksa kami bermain pada bulan Mei di tengah hari. Ini merupakan penghinaan bagi Kota Roma, bagi dua klub besar, dan bagi para penggemar, jadi seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini.
"Saya harap mereka tidak memaksa kami bermain pada waktu itu, dan seseorang harus mundur hanya karena mengusulkannya. Saya bisa katakan sekarang, jika mereka melakukannya, saya tidak akan hadir dalam wawancara pers sebagai bentuk protes. Tanyakan kepada Lega Serie A mengapa mereka tidak memaksa Inter dan Milan bermain pada waktu itu."
Ketidakpastian mengenai masa depan
Di luar perselisihan terkait jadwal, sang pelatih telah menimbulkan keraguan yang cukup besar mengenai apakah ia akan tetap bertahan di klub setelah musim ini berakhir. Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan tetap bertahan untuk musim depan, Sarri tidak memberikan jawaban yang pasti, dan mengalihkan fokusnya ke empat pertandingan tersisa musim ini.
Ia mengatakan: “Masih ada empat pertandingan lagi yang harus dilalui, salah satunya sangat penting. Pikiran kami hanya tertuju pada pertandingan-pertandingan itu. Setelah itu, kami akan duduk bersama dan berdiskusi dengan klub, lalu kita lihat apakah kami bisa menghormati kontrak ini hingga akhir.”
Babak penutup yang menantang
Lazio saat ini berada di peringkat kedelapan Serie A dengan 51 poin dan secara matematis sudah tidak lagi berpeluang lolos ke Liga Champions. Meskipun demikian, Biancocelesti akan menghadapi akhir musim yang penuh tekanan, dengan menjamu juara baru Serie A, Inter, pada Sabtu ini sebelum kembali berhadapan dengan mereka di final Coppa Italia pekan depan. Perjalanan mereka berlanjut dengan derby Roma yang selalu memanas, sebelum menutup musim dengan menjamu Pisa di kandang sendiri pada 24 Mei.