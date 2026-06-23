"David (Raum, red.) berlari masuk, semua orang sudah masuk dan tampak gembira. Lalu kamu lihat Toni (Rüdiger, red.), bagaimana dia mendekati benda-benda itu dan menarik rambut David,” kenang Undav di saluran YouTube DFB mengenai perayaan segera setelah golnya yang menentukan skor akhir 2-1 pada pertandingan grup kedua Jerman di Piala Dunia 2026, dan ia pun tertawa terbahak-bahak bersama Amiri karena aksi Rüdiger tersebut.
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"Aku tertawa sampai perutku sakit": Deniz Undav dan Nadiem Amiri, pahlawan kemenangan DFB, tak henti-hentinya tertawa karena aksi Antonio Rüdiger saat melawan Pantai Gading
Pemain asal Mainz itu, yang sama seperti Undav dimasukkan sebagai pemain pengganti saat skor 0:1 melawan tim Pantai Gading dan menjadi pemberi umpan untuk gol penyama kedudukan Undav, sebelumnya sama sekali tidak menyadari hal tersebut. "Saat aku melihatnya kemarin, aku tertawa terbahak-bahak," kata Undav (VfB Stuttgart) kepada rekan setimnya di tim nasional. Ketika mereka menonton kembali adegan tersebut bersama-sama, mereka tak bisa berhenti tertawa.
Rüdiger, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan Nico Schlotterbeck yang cedera, melompat ke pagar pembatas di belakang rekan-rekan setimnya yang sedang bersorak. Saat itu, ia menarik rambut David Raum sebentar—yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh dan, seperti semua pemain pengganti lainnya, bergegas ke lapangan saat euforia kolektif melanda.
Terutama Nick Woltemade, yang di tengah euforia itu juga sesekali menepuk bagian belakang kepala atau leher rekan-rekan setimnya, terutama Jonathan Tah. “Saya tidak tahu siapa yang memulai kebiasaan menepuk kepala ini,” kata Amiri. “Saya hanya menyadari bahwa saya sedang ditepuk.” Tujuh orang menginjak jari kaki saya, saya merasa sakit,” kata Undav sambil tertawa.
Perayaan bersama yang meriah atas gol penting tersebut menunjukkan: “Kekompakan ada di sini, semua orang senang untuk yang lain. Tidak ada rasa iri. Itulah yang membedakan kami dan saya harap hal ini tetap berlanjut,” jelas bintang VfB tersebut, yang kini telah mengumpulkan lima poin (tiga gol, dua assist) di Piala Dunia.
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Apakah Julian Nagelsmann akan menurunkan Deniz Undav sebagai starter di Piala Dunia?
Dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka turnamen melawan Curacao, Undav—yang masuk sebagai pemain pengganti—mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Saat melawan Pantai Gading, pemain berusia 29 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, dan tak lama kemudian (menit ke-68) mencetak gol penyama kedudukan berkat umpan silang indah dari Amiri. Di masa tambahan waktu, Undav kemudian memastikan kemenangan 2:1 melalui penyelesaian akhir yang dingin setelah menerima umpan dari Felix Nmecha. Gol tersebut pada akhirnya memastikan kemenangan grup lebih awal, karena Ekuador secara mengejutkan gagal meraih kemenangan saat menghadapi Curacao (0-0) tak lama kemudian, sehingga Jerman tidak lagi bisa digeser dari posisi pertama Grup E bahkan sebelum pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada hari Kamis.
Mengenai apakah Undav yang sedang dalam performa terbaiknya, setelah dua penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti, kemungkinan akan masuk ke dalam starting eleven di sisa turnamen ini, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memberikan jawaban pasti setelah pertandingan melawan Pantai Gading. Penampilan pemain asal Stuttgart itu sejak awal pertandingan “sangat mungkin terjadi,” tegas Nagelsmann di ZDF, namun ia juga menjelaskan dilemanya: “Bisa juga dikatakan bahwa saya membiarkannya tetap dalam ritme dan perannya, karena di posisi itulah ia telah dua kali berperan penting dalam menentukan hasil pertandingan.”
Sementara itu, Rüdiger, yang berangkat ke Amerika Utara sebagai bek tengah ketiga, diperkirakan akan menjadi pemain inti di Piala Dunia mulai sekarang. Seperti yang telah diketahui sejak Senin, Schlotterbeck mengalami cedera ligamen medial yang parah pada pergelangan kaki kirinya saat melawan Pantai Gading dan karenanya harus absen hingga akhir turnamen. Rüdiger kemungkinan akan menggantikan posisi bek BVB tersebut, seperti yang sudah dilakukannya saat melawan Pantai Gading, dan bersama kapten pertahanan Jonathan Tah akan membentuk lini pertahanan tengah Jerman.
Siapa lawan yang akan dihadapi tim DFB di babak 16 besar masih belum pasti, namun yang pasti salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik akan menjadi lawan pertama di babak gugur pada Senin mendatang (29 Juni, pukul 22.30 waktu Jerman) di Boston (AS). Di babak 16 besar, kemungkinan besar akan terjadi pertandingan seru melawan Prancis yang diperkuat bintang Kylian Mbappe.
Deniz Undav di Tim Nasional Jerman: Ringkasan penampilannya di laga internasional sejauh ini
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Waktu Bermain dalam Menit
Gol
23 Maret 2024
Prancis vs. Jerman 0:2
Pertandingan persahabatan
10
-
3 Juni 2024
Jerman vs. Ukraina 0:0
Pertandingan persahabatan
45
-
19 Juni 2024
Jerman vs. Hongaria 2:0
Piala Eropa 2024
6
-
10 September 2024
Belanda vs. Jerman 2:2
Liga Bangsa-Bangsa
63
1
11 Oktober 2024
Bosnia-Herzegovina vs. Jerman 1:2
Liga Bangsa-Bangsa
67
2
8 Juni 2025
Jerman vs. Prancis 0:2
Liga Bangsa-Bangsa
45
-
30 Maret 2026
Jerman vs. Ghana 2:1
Pertandingan Persahabatan
45
1
31 Mei 2026
Jerman vs. Finlandia 4:0
Pertandingan Persahabatan
61
2
6 Juni 2026
AS vs. Jerman 1:2
Pertandingan persahabatan
29
-
14 Juni 2026
Jerman vs. Curacao 7:1
Piala Dunia 2026
26
1
20 Juni 2026
Jerman vs. Pantai Gading 2:1
Piala Dunia 2026
30
2