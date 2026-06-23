"Aku tertawa sampai perutku sakit": Deniz Undav dan Nadiem Amiri, pahlawan kemenangan DFB, tak henti-hentinya tertawa karena aksi Antonio Rüdiger saat melawan Pantai Gading

Dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka turnamen melawan Curacao, Undav—yang masuk sebagai pemain pengganti—mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Saat melawan Pantai Gading, pemain berusia 29 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, dan tak lama kemudian (menit ke-68) mencetak gol penyama kedudukan berkat umpan silang indah dari Amiri. Di masa tambahan waktu, Undav kemudian memastikan kemenangan 2:1 melalui penyelesaian akhir yang dingin setelah menerima umpan dari Felix Nmecha. Gol tersebut pada akhirnya memastikan kemenangan grup lebih awal, karena Ekuador secara mengejutkan gagal meraih kemenangan saat menghadapi Curacao (0-0) tak lama kemudian, sehingga Jerman tidak lagi bisa digeser dari posisi pertama Grup E bahkan sebelum pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada hari Kamis.

Mengenai apakah Undav yang sedang dalam performa terbaiknya, setelah dua penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti, kemungkinan akan masuk ke dalam starting eleven di sisa turnamen ini, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memberikan jawaban pasti setelah pertandingan melawan Pantai Gading. Penampilan pemain asal Stuttgart itu sejak awal pertandingan “sangat mungkin terjadi,” tegas Nagelsmann di ZDF, namun ia juga menjelaskan dilemanya: “Bisa juga dikatakan bahwa saya membiarkannya tetap dalam ritme dan perannya, karena di posisi itulah ia telah dua kali berperan penting dalam menentukan hasil pertandingan.”

Sementara itu, Rüdiger, yang berangkat ke Amerika Utara sebagai bek tengah ketiga, diperkirakan akan menjadi pemain inti di Piala Dunia mulai sekarang. Seperti yang telah diketahui sejak Senin, Schlotterbeck mengalami cedera ligamen medial yang parah pada pergelangan kaki kirinya saat melawan Pantai Gading dan karenanya harus absen hingga akhir turnamen. Rüdiger kemungkinan akan menggantikan posisi bek BVB tersebut, seperti yang sudah dilakukannya saat melawan Pantai Gading, dan bersama kapten pertahanan Jonathan Tah akan membentuk lini pertahanan tengah Jerman.

Siapa lawan yang akan dihadapi tim DFB di babak 16 besar masih belum pasti, namun yang pasti salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik akan menjadi lawan pertama di babak gugur pada Senin mendatang (29 Juni, pukul 22.30 waktu Jerman) di Boston (AS). Di babak 16 besar, kemungkinan besar akan terjadi pertandingan seru melawan Prancis yang diperkuat bintang Kylian Mbappe.