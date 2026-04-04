"Aku terlihat jelek dan garang, tapi aku juga manusia" - Vedat Muriqi, sang penakluk Real Madrid, menjelaskan mengapa ia menangis haru setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan raksasa La Liga

Pemain internasional Kosovo ini telah melalui masa-masa yang sangat berat baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga aksi heroiknya di menit-menit akhir di Son Moix terasa semakin berarti. Sebelum mencetak gol penentu kemenangan melawan tim asuhan Alvaro Arbeloa, Muriqi telah menanggung beban kegagalan mengeksekusi penalti saat melawan Elche serta kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia setelah kekalahan di laga final melawan Turki.

Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, pemain andalan Mallorca ini sangat jujur mengenai kondisi mentalnya. "Ya, karena saya telah melewati masa-masa sulit selama dua minggu... Meskipun dari luar saya terlihat sangat garang dan tangguh, saya juga manusia dan terkadang emosi serta kegugupan menguasai diri saya," akunya, merenungkan gol yang membuat jumlah golnya musim ini menjadi 19.