"Aku terlihat jelek dan garang, tapi aku juga manusia" - Vedat Muriqi, sang penakluk Real Madrid, menjelaskan mengapa ia menangis haru setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan raksasa La Liga
Perjalanan emosional yang naik-turun bagi 'Pirate'
Pemain internasional Kosovo ini telah melalui masa-masa yang sangat berat baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga aksi heroiknya di menit-menit akhir di Son Moix terasa semakin berarti. Sebelum mencetak gol penentu kemenangan melawan tim asuhan Alvaro Arbeloa, Muriqi telah menanggung beban kegagalan mengeksekusi penalti saat melawan Elche serta kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia setelah kekalahan di laga final melawan Turki.
Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, pemain andalan Mallorca ini sangat jujur mengenai kondisi mentalnya. "Ya, karena saya telah melewati masa-masa sulit selama dua minggu... Meskipun dari luar saya terlihat sangat garang dan tangguh, saya juga manusia dan terkadang emosi serta kegugupan menguasai diri saya," akunya, merenungkan gol yang membuat jumlah golnya musim ini menjadi 19.
Beban kekecewaan internasional
Bagi Muriqi, membela negaranya adalah puncak kariernya, dan kegagalan baru-baru ini untuk mengamankan tempat di panggung dunia telah meninggalkan luka yang dalam. Penyerang tersebut menjelaskan bagaimana perpaduan antara kesulitan di klub dan kesialan di level internasional memuncak dalam ledakan emosinya setelah mencetak gol.
"Saya baru saja gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-92 [melawan Elche], lalu kalah di final untuk lolos ke Piala Dunia dan mewujudkan impian terbesar dalam hidup saya. Di sini skornya 1-0 dan imbang pada menit ke-88, lalu tiba-tiba, sebuah gol, gol yang luar biasa, menang 2-1, berkat gol saya..." jelasnya.
Gol penentu di menit-menit akhir ini tidak hanya meningkatkan harapan Mallorca untuk bertahan di liga, tetapi juga membuatnya tetap dalam persaingan untuk trofi Pichichi, di mana ia saat ini bersaing dengan Kylian Mbappe, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 23 gol.
Mengatasi segala rintangan saat berhadapan dengan raksasa-raksasa
Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi Mallorca dalam perjuangan mereka menghindari degradasi, mengangkat mereka keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat ke-17 — unggul dua poin dari Elche yang berada di posisi terakhir zona degradasi. Muriqi cukup jujur untuk mengakui bahwa timnya secara realistis tidak mengharapkan bisa meraih poin apa pun dari laga melawan raksasa Spanyol tersebut, yang membuat kemenangan ini terasa semakin tak terduga bagi para pendukung tuan rumah.
"Saat menghitung peluang sebelum pertandingan dimulai, Anda harus jujur bahwa melawan Madrid, bahkan saat bermain di kandang, peluangnya nol," kata sang striker. "Mendapatkan tiga poin berarti kami bermain bagus, kami bekerja dengan baik minggu ini. Kini kami masih punya laga melawan Rayo dan Valencia, dan semoga kami bisa meraih enam poin."
Perhatian kini beralih ke perlombaan bertahan hidup
Setelah mengalahkan Real Madrid, Mallorca kini menatap rangkaian pertandingan krusial yang akan menentukan nasib musim mereka. Gol Muriqi telah mengubah peta persaingan di kedua ujung klasemen, membuktikan bahwa tim-tim underdog masih sangat berpeluang dalam perebutan gelar La Liga tahun ini.
Sementara itu, Madrid kini tertinggal tujuh poin dari Barcelona setelah tim asal Catalan itu mengalahkan Atletico Madrid 2-1 pada Sabtu.