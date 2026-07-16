Apa yang sebenarnya terjadi? Alih-alih mengamankan langkah bersejarah mereka ke final Piala Dunia—yang pertama dalam enam dekade—dengan perpaduan cerdas antara pertahanan yang kokoh dan serangan-serangan tajam yang terarah, Inggris justru menghentikan segala upaya ofensifnya setelah unggul terlebih dahulu.

Setidaknya sejak menit ke-60, permainan praktis hanya berlangsung di satu sisi lapangan, karena Inggris menyerahkan inisiatif kepada lawan tanpa perlawanan. Sikap pasif ini sangat menguntungkan Argentina. Tim Amerika Selatan itu dapat melakukan kombinasi serangan tanpa gangguan jauh di dalam wilayah Inggris, yang jelas membuat Lionel Messi merasa lega.

Bintang super tersebut tidak lagi harus berjuang keras menembus barisan pertahanan tengah yang rapat. Karena para pemain Inggris mundur jauh ke belakang, ia tiba-tiba menemukan ruang yang sangat luas di sayap kanan untuk bergerak ke dalam, mengirim umpan silang, dan terus-menerus menciptakan ancaman. Jelas bahwa perilaku pasif ini cepat atau lambat akan dihukum, namun di bangku cadangan Inggris, tampaknya situasi tersebut dinilai secara berbeda.