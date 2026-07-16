"Saya tidak percaya dan tidak mengerti bagaimana Inggris menghadapi pertandingan ini setelah unggul. Saya tidak bisa memahami bagaimana mereka membiarkan Argentina melepaskan umpan silang demi umpan silang dari posisi-posisi yang ideal," kata Müller dalam sebuah video di akun media sosialnya, yang direkam saat ia dalam penerbangan menuju Chicago.
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"Aku tak percaya": Juara Dunia asal Jerman mengaku tak percaya diri menanggapi taktik Thomas Tuchel saat Inggris tersingkir dari Piala Dunia
Mantan rekan setim Müller di FC Bayern München dan tim nasional Jerman, Bastian Schweinsteiger, yang bertindak sebagai pakar ARD, juga mengkritik pendekatan taktis Tuchel setelah Inggris unggul 1-0 pada menit ke-55 melalui gol Anthony Gordon.
"Taktik pada 60 hingga 65 menit pertama berjalan dengan sempurna," kata Schweinsteiger. "Tim Inggris tidak bisa lagi keluar dari area pertahanan mereka, tidak berani lagi menekan para pemain Argentina. Semakin kamu membiarkan lawan menekan ke area pertahananmu, pada akhirnya pasti akan ada satu gol yang tercipta."
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Apa yang terjadi setelah Inggris unggul atas Argentina?
Apa yang sebenarnya terjadi? Alih-alih mengamankan langkah bersejarah mereka ke final Piala Dunia—yang pertama dalam enam dekade—dengan perpaduan cerdas antara pertahanan yang kokoh dan serangan-serangan tajam yang terarah, Inggris justru menghentikan segala upaya ofensifnya setelah unggul terlebih dahulu.
Setidaknya sejak menit ke-60, permainan praktis hanya berlangsung di satu sisi lapangan, karena Inggris menyerahkan inisiatif kepada lawan tanpa perlawanan. Sikap pasif ini sangat menguntungkan Argentina. Tim Amerika Selatan itu dapat melakukan kombinasi serangan tanpa gangguan jauh di dalam wilayah Inggris, yang jelas membuat Lionel Messi merasa lega.
Bintang super tersebut tidak lagi harus berjuang keras menembus barisan pertahanan tengah yang rapat. Karena para pemain Inggris mundur jauh ke belakang, ia tiba-tiba menemukan ruang yang sangat luas di sayap kanan untuk bergerak ke dalam, mengirim umpan silang, dan terus-menerus menciptakan ancaman. Jelas bahwa perilaku pasif ini cepat atau lambat akan dihukum, namun di bangku cadangan Inggris, tampaknya situasi tersebut dinilai secara berbeda.
Thomas Tuchel melakukan perubahan di lini pertahanan menjelang akhir pertandingan
Pelatih asal Jerman itu sama sekali tidak berusaha mendorong timnya untuk kembali menyerang guna menjauhkan ancaman dari gawang sendiri. Sebaliknya, ia justru semakin memperparah ketidakpastian kolektif tim melalui keputusan rotasi pemainnya.
Setelah lebih dari 70 menit, penyerang pencetak gol Gordon harus diganti, sementara Ezri Konsa masuk sebagai pemain bertahan tambahan. Tak lama kemudian, pada menit ke-82 dan sesaat sebelum kekalahan telak, Declan Rice, seorang gelandang andalan, juga meninggalkan lapangan, digantikan oleh bek bertubuh jangkung Dan Burn.
Dengan pergantian pemain ini, segala peluang untuk meredakan tekanan dan melancarkan serangan sendiri pun benar-benar sirna. Permainan tim Inggris di fase akhir pertandingan hanya berkurang menjadi menendang bola keluar dari zona bahaya tanpa semangat, sambil menunggu gelombang serangan berikutnya.
- Getty Images Sport
Media Inggris mengkritik Thomas Tuchel dengan keras
Enzo Fernandez dari Argentina akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-85 melalui tendangan jarak jauh yang indah dengan lintasan bola yang sempurna, sehingga skor menjadi 1-1. Pada menit kedua tambahan waktu, Lautaro Martinez kemudian mencetak gol yang memastikan kemenangan 2-1.
"Saya bertanggung jawab," kata Tuchel setelah pertandingan. "Tapi kami tidak menyesali apa pun. Tim telah memberikan segalanya, kami pantas memimpin. Tim ini tampil luar biasa, tapi kami gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir." Sementara itu, media Inggris mengkritiknya dengan keras. “Penggemar Inggris marah pada Tuchel – ini adalah kesalahannya,” tulis The Sun, dan The Telegraph meramalkan: “Tuduhan ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun.”
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