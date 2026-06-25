'Aku tak percaya' - José Mourinho buka-bukaan soal pemecatan mengejutkan dari Tottenham hanya beberapa hari sebelum final Piala Liga & mengapa ancaman untuk menempatkan Heung-min Son di bangku cadangan menjadi penentu nasibnya

Tottenham pada akhirnya gagal lolos ke Liga Champions di akhir musim 2020-21 yang sama, dengan Mourinho mengenang bahwa pihak manajemen telah menegaskan bahwa finis di empat besar merupakan hal yang mutlak, dan mungkin lebih penting daripada final Piala Liga.

"Saya siap melakukannya (melatih Spurs di final). Saya ingat kami bertanding pada pekan itu; kami seharusnya menghadapi Southampton sebelum final, dan fokus saya sepenuhnya tertuju pada final. Jadi, itu cukup mengejutkan.

"Saya yakin salah satu alasannya adalah karena fokus saya memang tertuju pada final, bukan pada pertandingan melawan Southampton. Sebab bagi klub—bukan para penggemar, melainkan pemilik klub—upaya lolos ke Liga Champions lebih penting karena alasan finansial, sehingga pertandingan melawan Southampton pun menjadi sangat penting.

"Bagi saya, pertandingan yang penting adalah final. Itu adalah medali, piala, kebahagiaan bagi para penggemar, dan Harry Kane sedang cedera. Keikutsertaannya di final masih diragukan. Dan jika Harry tidak pulih untuk final, striker yang harus diturunkan adalah Son. Bayangkan final tanpa Son dan Kane!

"Jadi, ketika manajer bertanya kepada saya: 'Apa pendapatmu tentang pertandingan melawan Southampton?' Saya menjawab: 'Saya ingin menang, kami akan berusaha untuk menang, tetapi tanpa Harry, saya akan menempatkan Son di bangku cadangan'. Itu seperti sebuah kontradiksi karena bagi mereka final tidak terlalu penting, sedangkan bagi saya dan para pemain, final berarti segalanya."