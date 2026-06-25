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'Aku tak percaya' - José Mourinho buka-bukaan soal pemecatan mengejutkan dari Tottenham hanya beberapa hari sebelum final Piala Liga & mengapa ancaman untuk menempatkan Heung-min Son di bangku cadangan menjadi penentu nasibnya
Tottenham memutuskan untuk berpisah dengan Mourinho beberapa hari sebelum final
Mourinho, mantan manajer Chelsea dan Manchester United, kembali melatih di Liga Premier pada November 2019 setelah menerima tawaran menggiurkan dari London Utara. Ia diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Harry Kane dan kawan-kawan saat Spurs berupaya mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi besar.
Kesempatan untuk mengakhiri masa penantian itu pun tiba dalam bentuk laga final Piala Liga melawan Manchester City, namun Mourinho tak pernah mendapat kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Pep Guardiola di kandang sepak bola Inggris tersebut karena ia diberhentikan dari jabatannya empat hari sebelum pertandingan tersebut digelar.
- GOAL
Keputusan Spurs mengejutkan Mourinho
Keputusan besar itu mengejutkan sang pelatih sendiri; Mourinho—dalam wawancara eksklusif dengan Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On—menjelaskan bagaimana dan mengapa ia diminta meninggalkan stadion: "Saya tidak percaya. Saya tahu bahwa saat final, Wembley nyaris kosong... Man City akan memiliki beberapa ribu penggemar, tersebar di seluruh sisi utara atau selatan Wembley, sedangkan Tottenham hanya beberapa ribu. Jadi, Wembley memang kosong, tidak terasa seperti Wembley yang sesungguhnya. Namun, itu [tetap] sebuah final.
"Itu adalah final di saat Tottenham belum memiliki trofi apa pun. Saat ini, ya, mereka telah memenangkan Liga Europa, tetapi pada saat itu, tidak ada apa-apa. Ada Harry Kane, tanpa gelar, Son, tanpa gelar, Hugo Lloris, bersama Tottenham, tanpa gelar."
Mourinho mengungkapkan apa yang ia katakan kepada Daniel Levy sebelum memecatnya
Tottenham pada akhirnya gagal lolos ke Liga Champions di akhir musim 2020-21 yang sama, dengan Mourinho mengenang bahwa pihak manajemen telah menegaskan bahwa finis di empat besar merupakan hal yang mutlak, dan mungkin lebih penting daripada final Piala Liga.
"Saya siap melakukannya (melatih Spurs di final). Saya ingat kami bertanding pada pekan itu; kami seharusnya menghadapi Southampton sebelum final, dan fokus saya sepenuhnya tertuju pada final. Jadi, itu cukup mengejutkan.
"Saya yakin salah satu alasannya adalah karena fokus saya memang tertuju pada final, bukan pada pertandingan melawan Southampton. Sebab bagi klub—bukan para penggemar, melainkan pemilik klub—upaya lolos ke Liga Champions lebih penting karena alasan finansial, sehingga pertandingan melawan Southampton pun menjadi sangat penting.
"Bagi saya, pertandingan yang penting adalah final. Itu adalah medali, piala, kebahagiaan bagi para penggemar, dan Harry Kane sedang cedera. Keikutsertaannya di final masih diragukan. Dan jika Harry tidak pulih untuk final, striker yang harus diturunkan adalah Son. Bayangkan final tanpa Son dan Kane!
"Jadi, ketika manajer bertanya kepada saya: 'Apa pendapatmu tentang pertandingan melawan Southampton?' Saya menjawab: 'Saya ingin menang, kami akan berusaha untuk menang, tetapi tanpa Harry, saya akan menempatkan Son di bangku cadangan'. Itu seperti sebuah kontradiksi karena bagi mereka final tidak terlalu penting, sedangkan bagi saya dan para pemain, final berarti segalanya."
- AFP
Mourinho menjelaskan pentingnya para pelatih dan presiden bersatu
Tottenham kemudian menelan kekalahan 1-0 dari City, dan kutukan tanpa gelar mereka baru terpatahkan pada tahun 2025 ketika mereka menjuarai Liga Europa. Mourinho sudah lama hengkang pada saat itu; ia sempat melatih klub-klub seperti Roma, Fenerbahçe, dan Benfica sebelum kembali ke Real Madrid musim panas ini dengan kontrak tiga tahun.
Dia akan kembali bekerja sama dengan Florentino Perez di Bernabeu dan telah menekankan pentingnya persatuan antara pelatih, presiden klub, dan suporter: "Hal ini sangat penting [untuk bersatu] karena Anda berada di tangan mereka (ketua atau pemilik klub). Bahkan jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan para pemain dan suporter, para suporter menyukai Anda, bos (pemilik klub) — merekalah yang memutuskan [apakah Anda tetap tinggal atau pergi]. Itulah intinya.
"Saya selalu ingat masa-masa awal saya di Chelsea, saat itu kami berada di kantor Stamford Bridge untuk mengurus kepergian saya, dan saya melihat ke luar jendela di mana banyak orang di luar membawa spanduk: 'Jose, kami mencintaimu, Jose, kami menginginkanmu'. Oke, kalian mencintai saya, [tapi] orang ini (pemilik klub) yang memutuskan."
Performa Tottenham terkendala oleh pandemi COVID-19
Mourinho memimpin Spurs pada puncak pandemi virus Corona yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Pria berusia 63 tahun itu mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat menjalin ikatan yang lebih erat dengan basis suporter Tottenham akibat pembatasan ketat di dunia sepak bola dan larangan bagi suporter untuk menghadiri pertandingan.
Ia berkata: "Tottenham identik dengan COVID. Tidak ada ikatan. Saya menyukai ikatan dengan para suporter. Saya mencintai para suporter klub saya. Saya dengan mudah menjadi bagian dari mereka. Satu-satunya hal yang saya ingat tentang Tottenham adalah pertandingan pertama sebelum pandemi COVID, di stadion West Ham, dan setelah itu stadion-stadion kosong. Itu adalah satu-satunya klub di mana saya merindukan hal itu."
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.