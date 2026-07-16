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"Aku tak bisa berhenti menangis" - Lautaro Martinez tak kuasa menahan air mata dalam wawancara siaran langsung TV setelah kemenangan "luar biasa" Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia
"Aku selalu bermimpi bisa mencetak gol ini"
Argentina meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas rivalnya, Inggris, di semifinal Piala Dunia, berkat penyelesaian akhir yang tajam dari Martinez. Penyerang tersebut masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-81 saat Argentina tertinggal 1-0, dan setelah Enzo Fernandez menyamakan kedudukan, ia melompat untuk menyundul umpan silang Lionel Messi pada menit ke-92 guna memastikan kemenangan dramatis tersebut. "Toro" terbukti menjadi penentu dalam pertandingan yang menegangkan ini, membawa Albiceleste melaju ke pertandingan final melawan Spanyol pada Minggu mendatang. Setelah peluit akhir dibunyikan, betapa berartinya momen tersebut menjadi jelas saat Martinez menangis terisak-isak sambil mengenang perjalanannya menuju puncak olahraga ini.
"Ini sangat mengharukan," kata Martinez, yang kesulitan berbicara di tengah air matanya di lapangan. "Pertama kali ayahku membelikanku sepasang sepatu bola... Aku selalu bermimpi mencetak gol ini. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Aku memimpikannya, aku bersumpah, aku bilang ke Alexis [MacAllister] bahwa aku akan mencetak gol, lalu di bangku cadangan aku bilang ke Facundo Medina... Kesempatan itu jatuh kepadaku. Enzo juga mencetak gol yang luar biasa. Tim ini terus menunjukkan kualitasnya."
- Getty Images Sport
Keluarga sebagai inti dari tindakan kepahlawanan
Ungkapan emosional sang penyerang itu berakar kuat pada kehidupan pribadinya dan pengorbanan yang dilakukan keluarganya selama perjalanannya menuju ketenaran. Martinez memanfaatkan wawancara tersebut untuk memberikan penghormatan yang menyentuh kepada ibunya serta menceritakan realitas masa kecilnya sebelum ia menorehkan namanya di Racing Club dan akhirnya di Eropa bersama Inter. Di San Siro, ia mencapai puncak sepak bola Italia dengan meraih gelar Serie A sebanyak tiga kali — yang terbaru pada musim lalu — di antara sejumlah trofi lainnya, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak liga musim lalu.
“Untuk ibuku, yang pada hari aku berangkat ke Racing, tak pernah berhenti merapikan tempat tidurku. Itu lebih berharga daripada sebuah gol, daripada sebuah final. Aku punya dua anak di sana, yang mengubah hidupku; mereka membuatku melambat satu atau dua tingkat, aku lebih menikmati hidup bersama mereka. Aku baru saja menelepon ibuku, yang sedang bekerja. Dia sangat menderita; dia lebih memilih pergi bekerja karena sulit baginya untuk menonton pertandingan,” tambah sang penyerang sambil terus meresapi kemenangan tersebut.
Pertarungan taktis dan keruntuhan Inggris
Analisis pertandingan menunjukkan bahwa kesabaran Argentina menjadi kunci untuk mengalahkan tim Inggris yang pada awalnya tampak dominan. Memang, kesabaran telah menjadi ciri khas Albiceleste di turnamen ini, setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Cape Verde di babak perpanjangan waktu, menaklukkan Mesir dengan mencetak tiga gol dalam sepuluh menit terakhir, dan mengalahkan Swiss dalam pertarungan babak perpanjangan waktu yang melelahkan lainnya. Setelah pertandingan yang menantang di tengah teriknya cuaca Atlanta, Martinez mencatat bahwa The Three Lions akhirnya kehabisan tenaga di bawah tekanan juara dunia bertahan, sehingga memungkinkan Argentina menemukan ruang-ruang yang perlu mereka manfaatkan.
"Mereka kelelahan, mereka menekan selama satu jam, mencetak gol, lalu mundur," jelas Martinez saat membahas alur pertandingan semifinal. "Itu memberi kami ketenangan; kami membuka ruang di lapangan dan tahu cara memanfaatkannya. Pada umpan silang kedua yang dikirim Leo, saya berhasil menyelinap di belakang [John] Stones. Kini kami kembali bermain di final Piala Dunia, kegembiraannya sangat besar, kita harus menikmati momen ini."
- Getty Images Sport
Emosi yang murni di panggung dunia
Adegan-adegan di Mercedes-Benz Stadium menjadi pengingat akan beban fisik dan mental yang ditimbulkan oleh perjalanan jauh di Piala Dunia. Bagi Martinez, kesadaran bahwa ia telah membawa negaranya hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk mempertahankan gelar juara nyaris tak tertahankan, karena ia berulang kali menyebut ketidakmampuannya menahan air mata saat memikirkan orang-orang yang mendukungnya.
"Saya tidak bisa berhenti menangis, saya memikirkan istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Semua ini sangat sulit, ada begitu banyak perasaan," pungkasnya. Argentina kini akan bertolak ke East Rutherford untuk menghadapi tim Spanyol yang telah mengalahkan Prancis di semifinal lainnya.
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