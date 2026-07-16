"Aku tak bisa berhenti menangis" - Lautaro Martinez tak kuasa menahan air mata dalam wawancara siaran langsung TV setelah kemenangan "luar biasa" Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia

Argentina meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas rivalnya, Inggris, di semifinal Piala Dunia, berkat penyelesaian akhir yang tajam dari Martinez. Penyerang tersebut masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-81 saat Argentina tertinggal 1-0, dan setelah Enzo Fernandez menyamakan kedudukan, ia melompat untuk menyundul umpan silang Lionel Messi pada menit ke-92 guna memastikan kemenangan dramatis tersebut. "Toro" terbukti menjadi penentu dalam pertandingan yang menegangkan ini, membawa Albiceleste melaju ke pertandingan final melawan Spanyol pada Minggu mendatang. Setelah peluit akhir dibunyikan, betapa berartinya momen tersebut menjadi jelas saat Martinez menangis terisak-isak sambil mengenang perjalanannya menuju puncak olahraga ini.

"Ini sangat mengharukan," kata Martinez, yang kesulitan berbicara di tengah air matanya di lapangan. "Pertama kali ayahku membelikanku sepasang sepatu bola... Aku selalu bermimpi mencetak gol ini. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Aku memimpikannya, aku bersumpah, aku bilang ke Alexis [MacAllister] bahwa aku akan mencetak gol, lalu di bangku cadangan aku bilang ke Facundo Medina... Kesempatan itu jatuh kepadaku. Enzo juga mencetak gol yang luar biasa. Tim ini terus menunjukkan kualitasnya."