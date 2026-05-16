"Aku tak bisa berbohong" - Antoine Semenyo menikmati gol penentu kemenangan yang luar biasa di final Piala FA, sementara bintang Man City itu mengatakan Pep Guardiola memberinya kebebasan untuk "menciptakan kekacauan"
Semenyo menghadirkan keajaiban di Wembley
Bintang baru City, Semenyo, mengakui bahwa ia harus "berimprovisasi" untuk mencetak gol tendangan tumit yang menakjubkan yang memastikan gelar Piala FA saat melawan Chelsea pada Sabtu lalu. Penyerang yang bergabung dengan Etihad melalui transfer senilai £62,5 juta dari Bournemouth pada Januari lalu ini, menentukan hasil pertandingan yang ketat dengan sebuah momen insting murni di babak kedua.
Berbicara kepada BBC One setelah peluit akhir, Semenyo mengenang gol yang akan terukir dalam sejarah City. "Sejujurnya, semuanya terjadi begitu cepat. Bola datang langsung ke arah saya dan saya harus berimprovisasi secepat mungkin. Hal ini sudah beberapa kali terjadi dalam latihan - dan hari ini berjalan dengan sempurna," jelas pemain berusia 26 tahun itu. "Itu adalah penyelesaian yang bagus, saya tidak bisa berbohong. Sejak kecil, saya selalu ingin bermain untuk tim-tim papan atas - butuh waktu lama untuk sampai di sana, tetapi saya bersyukur."
Kebebasan Pep untuk membuat kekacauan
Meskipun Guardiola terkenal dengan struktur taktisnya yang kaku dan kegigihannya dalam menguasai bola, Semenyo mengungkapkan bahwa manajer asal Catalan itu telah memberinya arahan khusus untuk menjadi "kartu as" dalam timnya. Menurut pemain internasional Ghana tersebut, instruksi dari pinggir lapangan lebih berfokus pada mempertahankan bakat menyerangnya yang alami daripada memperumit perannya di lapangan.
"Hal pertama yang dia [Pep Guardiola] katakan kepada saya ketika saya datang adalah 'jangan ubah permainanmu'. Dia tahu kami banyak mengendalikan permainan, dia tetap ingin saya menjadi diri saya sendiri, tetap menciptakan sedikit kekacauan," kata Semenyo. Kekacauan itu terbukti sangat penting di Wembley, saat ia mencetak gol untuk memastikan City terhindar dari kekalahan ketiga berturut-turut di final Piala FA setelah kekecewaan sebelumnya melawan Manchester United dan Crystal Palace.
Menikmati hidup yang diimpikan di Etihad
Bagi Semenyo, transisi dari pantai selatan ke tim City yang sedang memburu treble merupakan pengalaman yang luar biasa. Penyerang ini dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Guardiola, memberikan kontribusi signifikan dalam perburuan gelar klub saat mereka berupaya menambah gelar Liga Premier ke dalam koleksi trofi Carabao Cup dan Piala FA musim ini.
"Saya belum pernah bersaing untuk trofi seperti ini sebelumnya, jadi semuanya baru bagi saya. Semoga kami bisa menyelesaikan tugas ini," kata sang penyerang saat membahas perjalanannya menuju puncak sepak bola Inggris. Setelah mencetak sembilan gol untuk The Blues sebelum final, gol kesepuluhnya dalam seragam City bisa dibilang sebagai yang paling penting dalam kariernya hingga saat ini, membenarkan investasi besar yang dilakukan pada bursa transfer musim dingin.
Belum waktunya untuk merayakan
Terlepas dari euforia kemenangan di Wembley, skuad City sudah mengalihkan fokus mereka ke target-target yang tersisa. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier melawan Arsenal yang semakin memanas, Semenyo menegaskan bahwa perayaan akan dibatasi seminimal mungkin demi mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang segera menanti di kalender pertandingan.
"Saya rasa tidak akan ada banyak perayaan malam ini karena kami harus bersiap untuk pertandingan Selasa nanti," kata sang pahlawan kemenangan menjelang pertandingan mendatang melawan mantan timnya, Bournemouth.
City kini memasuki pekan terakhir musim ini dengan menyadari bahwa meskipun dua kemenangan lagi sangat penting, mereka juga harus mengandalkan Arsenal kehilangan poin di salah satu dari dua pertandingan terakhir mereka jika ingin menyalip The Gunners di puncak klasemen.