"Aku tak bisa berbohong" - Antoine Semenyo menikmati gol penentu kemenangan yang luar biasa di final Piala FA, sementara bintang Man City itu mengatakan Pep Guardiola memberinya kebebasan untuk "menciptakan kekacauan"

Bintang baru City, Semenyo, mengakui bahwa ia harus "berimprovisasi" untuk mencetak gol tendangan tumit yang menakjubkan yang memastikan gelar Piala FA saat melawan Chelsea pada Sabtu lalu. Penyerang yang bergabung dengan Etihad melalui transfer senilai £62,5 juta dari Bournemouth pada Januari lalu ini, menentukan hasil pertandingan yang ketat dengan sebuah momen insting murni di babak kedua.

Berbicara kepada BBC One setelah peluit akhir, Semenyo mengenang gol yang akan terukir dalam sejarah City. "Sejujurnya, semuanya terjadi begitu cepat. Bola datang langsung ke arah saya dan saya harus berimprovisasi secepat mungkin. Hal ini sudah beberapa kali terjadi dalam latihan - dan hari ini berjalan dengan sempurna," jelas pemain berusia 26 tahun itu. "Itu adalah penyelesaian yang bagus, saya tidak bisa berbohong. Sejak kecil, saya selalu ingin bermain untuk tim-tim papan atas - butuh waktu lama untuk sampai di sana, tetapi saya bersyukur."