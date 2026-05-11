Pertandingan terbaru dari rivalitas terbesar di dunia sepak bola ini tidak mengecewakan dalam hal intensitas, saat Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 di Spotify Camp Nou. Di tengah perayaan gelar juara liga kedua berturut-turut bagi Barca, Gavi mengenang pertukaran kata-kata yang panas dengan bintang andalan Real Madrid. "Itu hanya sepak bola dengan Vinicius. Apa yang terjadi di lapangan tetap di lapangan. Dia pemain yang temperamental, sama seperti saya," kata Gavi, seperti dilansir Marca. "Vinicius adalah pemain yang fantastis. Saya hanya menyuruhnya diam, itu saja. Apa yang terjadi di lapangan adalah satu hal, dan apa yang terjadi di luar lapangan adalah hal lain. Di lapangan, saya membela warna seragam saya dan memberikan segalanya. Di luar lapangan, saya benar-benar berbeda, meskipun mungkin tidak terlihat begitu."

Sementara Gavi menggunakan kata-katanya untuk mengganggu lawan, Vinicius memilih respons non-verbal terhadap provokasi penonton tuan rumah dengan mengarahkan gestur ke arah tribun. Pemain Brasil itu terlihat mengingatkan para penggemar Barcelona tentang koleksi trofi Eropa Real Madrid yang lebih banyak saat pertandingan mulai lepas dari genggaman Los Blancos, semakin memperkeras rivalitas bersejarah tersebut.



