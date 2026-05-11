"Aku suruh dia tutup mulut!" - Gavi menanggapi insiden panas antara Vinicius Junior dalam kemenangan Barcelona di El Clásico yang memastikan gelar juara atas Real Madrid
Suasana memanas di tengah ketegangan El Clasico
Pertandingan terbaru dari rivalitas terbesar di dunia sepak bola ini tidak mengecewakan dalam hal intensitas, saat Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 di Spotify Camp Nou. Di tengah perayaan gelar juara liga kedua berturut-turut bagi Barca, Gavi mengenang pertukaran kata-kata yang panas dengan bintang andalan Real Madrid. "Itu hanya sepak bola dengan Vinicius. Apa yang terjadi di lapangan tetap di lapangan. Dia pemain yang temperamental, sama seperti saya," kata Gavi, seperti dilansir Marca. "Vinicius adalah pemain yang fantastis. Saya hanya menyuruhnya diam, itu saja. Apa yang terjadi di lapangan adalah satu hal, dan apa yang terjadi di luar lapangan adalah hal lain. Di lapangan, saya membela warna seragam saya dan memberikan segalanya. Di luar lapangan, saya benar-benar berbeda, meskipun mungkin tidak terlihat begitu."
Sementara Gavi menggunakan kata-katanya untuk mengganggu lawan, Vinicius memilih respons non-verbal terhadap provokasi penonton tuan rumah dengan mengarahkan gestur ke arah tribun. Pemain Brasil itu terlihat mengingatkan para penggemar Barcelona tentang koleksi trofi Eropa Real Madrid yang lebih banyak saat pertandingan mulai lepas dari genggaman Los Blancos, semakin memperkeras rivalitas bersejarah tersebut.
Mengatasi masa sulit akibat cedera selama dua tahun
Bagi Gavi, gelar juara ini terasa sangat manis mengingat berbagai masalah cedera serius yang ia hadapi selama dua musim terakhir. Gelandang ini harus berjuang bangkit dari masalah lutut yang parah untuk merebut kembali posisinya di lini tengah Barcelona, dan ia mengakui bahwa perjalanan kembali ke puncak sepak bola Spanyol telah menguji keteguhannya, sambil menambahkan: "Sayangnya, saya telah mengalami banyak penderitaan dalam dua tahun terakhir. Ada cedera-cedera serius, dan Anda harus kuat secara mental, yang telah saya miliki. Itu adalah salah satu kekuatan saya. Saya berada di level ini karena mentalitas saya. Tidak mudah bermain dengan ritme seperti ini setelah pulih dari dua cedera serius. Saya telah melakukannya, dan saya bangga akan hal itu."
Ikatan dengan Flick
Sejak mengambil alih kendali di klub Catalan tersebut, Hansi Flick telah menjadikan Gavi sebagai pilar dalam formasi lini tengahnya. Pelatih asal Jerman itu sering memuji etos kerja sang pemain muda, dan Gavi membalasnya dengan menggambarkan hubungan antara pemain dan manajer sebagai hubungan yang diwarnai rasa saling menghormati dan saling percaya yang mendalam.
"Untungnya, manajer sangat percaya pada saya. Saya sangat berterima kasih kepadanya," katanya. "Tidak mudah untuk mengembalikan saya ke lapangan setelah cedera ini. Dia tahu bakat dan mentalitas saya, serta bahwa saya penting bagi tim. Dia sepenuhnya mempercayai saya. Saya tahu bahwa mentalitas dan bakat saya penting bagi tim."
Skuad Spanyol dan target di masa depan
Setelah memastikan medali juara liga, perhatian kini beralih ke panggung internasional dan posisi Gavi di tim nasional Spanyol. Meskipun mengalami salah satu cedera parahnya saat membela La Roja, gelandang ini tetap berkomitmen pada proyek Luis de la Fuente dan sangat berambisi untuk merebut kembali posisinya sebagai pemain inti di tim nasional menjelang Piala Dunia 2026 musim panas ini.
"De la Fuente selalu mempercayai saya. Saya tahu itu. Saya cedera saat bermain untuk Spanyol dalam pertandingan itu, dan saya selalu menjadi starter di setiap pertandingan di bawah asuhannya. Saya kembali musim lalu, dan dia memanggil saya. Jika saya dalam performa terbaik, manajer yang memutuskan, dan dia akan memutuskan apa yang terbaik untuk Spanyol. Saya lebih dari siap, dan saya merasa lebih baik dari sebelumnya," tutup pemain berusia 21 tahun itu.