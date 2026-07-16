Kini, surat kabar olahraga harian Prancis tersebut melaporkan bahwa Saliba kemungkinan harus menjalani operasi punggung dan akan absen selama empat hingga lima bulan. Bintang pertahanan FC Arsenal itu sebelumnya telah berbicara mengenai keluhan fisik yang mengganggunya sejak musim lalu.

"Saya telah berjuang melawan keluhan-keluhan kecil selama beberapa bulan terakhir dan tetap bertahan karena Liga Champions dan Liga Premier sedang berlangsung. Piala Dunia hanya diadakan setiap empat tahun sekali, jadi kita harus tetap bertahan," katanya saat fase grup.