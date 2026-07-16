Saliba terpaksa ditarik keluar karena cedera setelah hanya bermain selama 30 menit dalam pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol (0:2). Pemain berusia 25 tahun itu terjatuh tanpa ada kontak dengan lawan; sebelumnya, menurut laporan L'Equipe, ia dilaporkan berbisik kepada rekan setimnya di posisi bek tengah, Dayot Upamecano: "Aku tidak bisa lagi. Punggungku sakit sekali."
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"Aku sudah tidak sanggup lagi!" Bintang FC Arsenal tampaknya akan absen selama berbulan-bulan setelah drama Piala Dunia
Kini, surat kabar olahraga harian Prancis tersebut melaporkan bahwa Saliba kemungkinan harus menjalani operasi punggung dan akan absen selama empat hingga lima bulan. Bintang pertahanan FC Arsenal itu sebelumnya telah berbicara mengenai keluhan fisik yang mengganggunya sejak musim lalu.
"Saya telah berjuang melawan keluhan-keluhan kecil selama beberapa bulan terakhir dan tetap bertahan karena Liga Champions dan Liga Premier sedang berlangsung. Piala Dunia hanya diadakan setiap empat tahun sekali, jadi kita harus tetap bertahan," katanya saat fase grup.
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FC Arsenal kabarnya sudah mencari pengganti Saliba
Saliba tidak diturunkan setidaknya pada pertandingan ketiga fase grup, karena Prancis saat itu sudah memastikan lolos ke babak gugur dan hanya menghadapi tim cadangan Norwegia pada pertandingan penutup fase grup. Baik pada pertandingan tersebut maupun di semifinal, posisinya digantikan oleh mantan pemain Wolfsburg, Maxence Lacroix.
Saliba telah tampil dalam 50 pertandingan resmi bersama The Gunners pada musim lalu, masuk dalam starting eleven di final Liga Champions, dan menjadi salah satu pemain kunci yang membawa tim tersebut meraih gelar juara liga pertama sejak 2004.
Mengingat kemungkinan absennya bek tengah tersebut dalam jangka panjang, Arsenal dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan calon-calon pengganti potensial.
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