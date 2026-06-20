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'Aku sudah tidak bisa merasakan kakiku lagi' – Virgil van Dijk mengalami kekhawatiran cedera setelah terjadi benturan keras dalam kemenangan Belanda atas Swedia
Kejadian menakutkan yang mengguncang saraf
Meskipun Oranje menampilkan permainan yang luar biasa di lapangan hingga mengalahkan Swedia dengan skor telak 5-1, Van Dijk tidak lolos dari pertarungan sengit itu tanpa cedera sama sekali; ia mengalami benturan parah yang sempat menimbulkan kepanikan sesaat di kalangan staf teknis Belanda.
Berbicara langsung kepada NOSsetelah peluit akhir dibunyikan, bek Liverpool itu menceritakan secara rinci sensasi fisik yang aneh dan mengkhawatirkan yang ia alami segera setelah terjadi benturan keras tersebut. “Saya menerima benturan keras di pinggul dan tidak bisa merasakan paha saya lagi, jadi itu sedikit gila,” jelas Van Dijk, menceritakan apa yang terjadi segera setelah insiden tersebut. “Tapi mungkin itu hanya saraf yang terjepit.”
- AFP
Van Dijk meredam kekhawatiran soal cedera
Pada pertandingan berikutnya Oranje melawan Tunisia, Van Dijk akan memecahkan rekor dan menjadi kapten Belanda dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Saat ini, ia berada di posisi teratas dengan tujuh pertandingan Piala Dunia sebagai kapten, sejajar dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, dan Ruud Krol.
Meskipun mengalami cedera ringan, ia tidak mengkhawatirkan adanya masalah besar ke depannya. Ia yakin akan dapat mengikuti sesi latihan dalam beberapa hari mendatang dan siap dipanggil masuk skuad. "Saya rasa cedera ini tidak terlalu parah, tapi kita lihat saja nanti," tutup Van Dijk.
Ancaman lain bagi Oranje
Insiden yang menimpa Van Dijk bukanlah satu-satunya masalah medis yang mengganggu kubu Belanda, karena gelandang andalan Frenkie de Jong juga menghadapi ketidakpastian apakah ia bisa turun sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa masalah kebugarannya bermula dari sebuah insiden pada awal pekan ini saat tim sedang melakukan persiapan. "Kami mengalami benturan saat latihan, dan saya juga terlibat di dalamnya," jelas De Jong. "Saya mengalami cedera ringan akibat insiden itu, tapi pada akhirnya, semuanya baik-baik saja."
Meskipun De Jong berhasil tampil dalam kemenangan hari Sabtu, ia mengakui bahwa ia jauh dari bebas rasa sakit selama pertandingan. Ia menyatakan bahwa ia memang merasakan sakit selama pertandingan, meskipun masih bisa ditahan. Meskipun masih menjadi tanda tanya apakah ia akan bisa berlatih dalam beberapa hari ke depan, gelandang tersebut tetap optimis mengenai pemulihannya.
"Kita lihat saja bagaimana reaksinya nanti, tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja," tutup De Jong.
- Getty Images Sport
Oranje mengincar posisi teratas
Setelah hasil imbang yang mengecewakan di laga pembuka melawan Jepang—yang menuai kritik bagi pelatih Ronald Koeman—Belanda bangkit kembali dengan penampilan serangan yang mematikan untuk menghancurkan Swedia. Cody Gakpo memimpin kemenangan telak tersebut dengan mencetak dua gol brilian, sementara Brian Brobbey juga mencetak dua gol untuk memastikan keunggulan Oranje tak terkejar.
Meskipun Anthony Elanga memperkecil ketertinggalan untuk Swedia, Crysencio Summerville memastikan kemenangan Belanda yang sangat mengesankan. Setelah berhasil menetralisir tim Swedia yang sebelumnya menghancurkan Tunisia 5-1, pasukan Koeman kini berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk memenangkan grup mereka; mereka hanya membutuhkan satu kemenangan atas Tunisia di laga terakhir untuk memastikan posisi teratas.