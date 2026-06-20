Insiden yang menimpa Van Dijk bukanlah satu-satunya masalah medis yang mengganggu kubu Belanda, karena gelandang andalan Frenkie de Jong juga menghadapi ketidakpastian apakah ia bisa turun sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa masalah kebugarannya bermula dari sebuah insiden pada awal pekan ini saat tim sedang melakukan persiapan. "Kami mengalami benturan saat latihan, dan saya juga terlibat di dalamnya," jelas De Jong. "Saya mengalami cedera ringan akibat insiden itu, tapi pada akhirnya, semuanya baik-baik saja."

Meskipun De Jong berhasil tampil dalam kemenangan hari Sabtu, ia mengakui bahwa ia jauh dari bebas rasa sakit selama pertandingan. Ia menyatakan bahwa ia memang merasakan sakit selama pertandingan, meskipun masih bisa ditahan. Meskipun masih menjadi tanda tanya apakah ia akan bisa berlatih dalam beberapa hari ke depan, gelandang tersebut tetap optimis mengenai pemulihannya.

"Kita lihat saja bagaimana reaksinya nanti, tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja," tutup De Jong.