Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan!" - João Félix menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya hengkang dari Chelsea setelah kembali ke "posisi aslinya" di Al-Nassr
Kelahiran Kembali di Gurun
Sejak menyelesaikan transfer senilai €50 juta (£44 juta/$58 juta) ke Al-Nassr pada Juli 2025, Felix telah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pemain berusia 26 tahun ini telah mencetak 15 gol dan memberikan 12 assist hanya dalam 26 penampilan di liga, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan penampilannya yang mengecewakan di Liga Premier. Selama dua periode di Chelsea—satu sebagai pemain pinjaman dan satu lagi sebagai pemain yang dibeli secara permanen seharga £42 juta—Felix hanya mencetak 11 gol dalam 40 pertandingan. Meskipun ia menjadi bagian dari skuad yang mengangkat trofi Conference League, ia sering kali hanya menjadi pemain cadangan. Kepindahannya ke Riyadh terjadi setelah masa pinjaman singkat di AC Milan, yang menandai akhir definitif dari periode yang mengecewakan di sepak bola Eropa, di mana kesesuaian taktisnya terus-menerus dipertanyakan.
- AFP
Tidak ada penyesalan atas kepergian dari London
Felix tetap memuji mantan klubnya, namun ia bersikukuh bahwa meninggalkan London adalah langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten yang sangat ia dambakan. Ia mengungkapkan bahwa naluri kreatifnya sering terhambat di Chelsea dan Atlético Madrid, di mana ia sering kesulitan saat ditempatkan sebagai sayap darurat atau penyerang yang terisolasi, alih-alih bermain di posisi gelandang serang tengah yang menjadi pilihannya.
Merenungkan kebangkitannya di Arab Saudi, Felix menyatakan: "Waktu saya di Chelsea sangat menyenangkan; itu adalah klub papan atas. Saya merasa nyaman di sana. Saya pindah hanya karena ingin sering bermain. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kepindahan itu positif; saya senang; saya menikmati sepak bola. Itu yang paling penting.
"Saya bahagia di Al-Nassr. Kami menjalani musim yang fantastis. Saya berharap bisa memenangkan liga; kami sudah dekat dengan itu. Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa, dan kami berada di posisi pertama. Saya bermain secara reguler dan mendapatkan banyak menit bermain. Saya bermain di posisi alami saya - posisi di mana saya menonjol di Benfica - dan dalam sistem yang sangat cocok untuk saya. Saya memiliki kepercayaan diri penuh pada diri saya, terutama saat bermain di posisi saya."
Faktor Jorge Jesus
Kehadiran manajer asal Portugal, Jesus, telah menjadi faktor penentu dalam kebangkitan Felix, di samping kesempatan untuk kembali bermain bersama rekan setimnya di tim nasional, Cristiano Ronaldo, di level klub. Felix menganggap tuntutan taktis Jesus telah membantunya mendapatkan kembali kepercayaan diri.
Mencermati lingkungan barunya, Felix menambahkan: "Saya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Cristiano di tim nasional, dan dia tetap sama—selalu sangat profesional. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang manajer Jorge Jesus. Dia adalah manajer yang berbeda, manajer hebat, dan juga orang yang luar biasa. Saya telah belajar banyak darinya; dia telah membantu saya dengan sangat besar dan saya hanya bisa berterima kasih padanya."
- Getty
Upaya terakhir untuk meraih trofi
Al-Nassr saat ini memimpin klasemen Liga Pro Saudi dengan 67 poin dari 26 pertandingan, unggul tipis tiga poin atas Al-Hilal menjelang rangkaian pertandingan krusial di bulan April melawan Al-Najma, Al-Akhdoud, Al-Ettifaq, dan Al-Ahli. Setelah periode krusial ini, Felix dan rekan-rekannya harus mempertahankan performa terbaik mereka melalui jadwal terakhir di bulan Mei melawan Al-Qadsiah, Al-Hilal, Al-Shabab, dan Damac untuk memastikan gelar juara. Felix juga berharap dapat masuk ke skuad akhir Portugal untuk Piala Dunia.