"Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan!" - João Félix menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya hengkang dari Chelsea setelah kembali ke "posisi aslinya" di Al-Nassr

Felix tetap memuji mantan klubnya, namun ia bersikukuh bahwa meninggalkan London adalah langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten yang sangat ia dambakan. Ia mengungkapkan bahwa naluri kreatifnya sering terhambat di Chelsea dan Atlético Madrid, di mana ia sering kesulitan saat ditempatkan sebagai sayap darurat atau penyerang yang terisolasi, alih-alih bermain di posisi gelandang serang tengah yang menjadi pilihannya.

Merenungkan kebangkitannya di Arab Saudi, Felix menyatakan: "Waktu saya di Chelsea sangat menyenangkan; itu adalah klub papan atas. Saya merasa nyaman di sana. Saya pindah hanya karena ingin sering bermain. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kepindahan itu positif; saya senang; saya menikmati sepak bola. Itu yang paling penting.

"Saya bahagia di Al-Nassr. Kami menjalani musim yang fantastis. Saya berharap bisa memenangkan liga; kami sudah dekat dengan itu. Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa, dan kami berada di posisi pertama. Saya bermain secara reguler dan mendapatkan banyak menit bermain. Saya bermain di posisi alami saya - posisi di mana saya menonjol di Benfica - dan dalam sistem yang sangat cocok untuk saya. Saya memiliki kepercayaan diri penuh pada diri saya, terutama saat bermain di posisi saya."