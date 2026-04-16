Ryan Tolmich

"Aku sudah berkali-kali memimpikan ini" - Bagaimana Lionel Messi mengukir sejarah sepak bola di Piala Dunia 2022 di Qatar

Pada musim dingin 2022, di bawah sorotan lampu Lusail, Lionel Messi akhirnya mewujudkan impian yang telah ia pendam sepanjang hidupnya. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan yang tak henti-hentinya, kekecewaan yang mendalam, dan kegagalan yang menyakitkan, kapten Argentina ini melampaui ekspektasi di panggung terbesar sepak bola untuk memberikan akhir yang sempurna bagi negaranya—dan mewujudkan takdirnya sendiri. Selamat datang di episode terbaru Icons—podcast GOAL yang menelusuri kembali 10 Piala Dunia terakhir melalui momen, tokoh, dan kontroversi yang mendefinisikannya, menghidupkan kembali semangat setiap turnamen dengan jelas.

Di tengah kota Doha, terdapat sebuah pasar bernama Souq Waqif. Selama Piala Dunia 2022, berjalan-jalan di kawasan ini terasa seperti mimpi yang menggairahkan. Tempat ini merupakan salah satu landmark unik yang, bagi banyak orang, menjadi simbol Piala Dunia FIFA pertama di dunia Arab.

Pasar ini memiliki segalanya: suvenir Piala Dunia, pernak-pernik lokal, makanan, naik unta, musik, dan tarian. Wisatawan dari seluruh dunia bermain bola di alun-alun. Para penggemar dapat membeli Ghutra, penutup kepala, untuk tim lokal mereka, sementara jempol emas raksasa berfungsi sebagai titik pertemuan bagi para penggemar yang mencoba menjelajahi semuanya.

Seiring berjalannya Piala Dunia, terutama di siang hari, Anda dapat menemukan warna-warna setiap negara yang berpartisipasi tersebar di lorong-lorong dan alun-alun. Penggemar Maroko memenuhi jalanan saat tim mereka melakukan perjalanan bersejarah. Penggemar dari Jepang memegang spanduk yang mengungkapkan segala yang mereka korbankan untuk melakukan perjalanan ini. Penggemar Kanada menikmati Piala Dunia pertama mereka dalam satu generasi, menikmati panasnya Qatar.

Namun, di malam hari? Warna-warna itu memudar menjadi sesuatu yang lebih monoton. Jalanan dan gang-gang biasanya ditutup saat pasar berubah menjadi lautan biru dan putih yang bergolak. Dan, pada malam-malam itu, Anda akan mendengar satu kata bergema dari jarak jauh: “Muchachos!”

Lagu yang kadang-kadang disebut "The Land of Diego and Lionel" itu menyebar ke seluruh Qatar. Musim dingin itu, para penggemar Argentina berdatangan secara massal untuk menyaksikan apa yang diharapkan banyak orang akan menjadi momen penting dalam sejarah negara mereka. Dan, sepanjang waktu itu, mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi tentang Diego Maradona, yang telah meninggal dua tahun sebelumnya. Mereka bernyanyi tentang Brasil, mengolok-olok rival mereka atas kemenangan Copa America baru-baru ini. Namun, lebih dari segalanya, mereka bernyanyi tentang Lionel Messi.

Ribuan orang berbondong-bondong mendatangi Souq Waqif untuk mengikuti Banderazo, sebuah aksi dukungan besar-besaran bagi tim nasional. Malam-malam itu menjadi ajang berkumpulnya massa untuk mendukung Messi, yang, mungkin untuk pertama kalinya, mendapat dukungan penuh dari seluruh negaranya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya.

Banderazo akhirnya berubah menjadi perayaan trofi, saat Argentina memenangkan Piala Dunia dan Messi menjadi lebih ikonik dari sebelumnya - jika hal itu mungkin. Selama minggu-minggu di Qatar itulah Messi mengukuhkan status legendarisnya dan menjadi lebih seperti raksasa daripada manusia. Ia mewakili lirik-lirik yang dinyanyikan berulang kali di pasar, stadion, dan restoran.

“Teman-teman, sekarang kita bersemangat lagi,” demikian terjemahan liriknya. “Aku ingin memenangkan yang ketiga, aku ingin menjadi juara dunia! Dan Diego, di surga, kita bisa melihatnya, bersama Don Diego dan La Tota, menyemangati Lionel!”

Dengan dukungan rakyat, Messi dan rekan-rekannya memenangkan Piala Dunia ketiga. Argentina memberikan alasan untuk bersemangat kembali. Dan mereka melakukannya melalui salah satu perjalanan turnamen paling dramatis yang bisa dibayangkan, yang mencapai puncaknya dalam pertandingan yang bisa dibilang sebagai pertandingan terhebat yang pernah ada dalam olahraga ini.

Musim dingin itu, Qatar berubah menjadi biru dan putih saat Messi dan rombongan penggemarnya mengubah olahraga ini selamanya.

    'Hari yang menyedihkan'

    Ini bukanlah kisah tentang kesempurnaan, atau sesuatu yang mendekati itu. Perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 sebenarnya dimulai dengan cara yang sangat mengejutkan. Untuk sesaat, sepertinya perjalanan mereka ke Qatar akan berakhir dengan sangat cepat.

    Termasuk dalam Grup C, Argentina turun ke lapangan pada hari ketiga turnamen. Sebagai permulaan, mereka akan menghadapi Arab Saudi. Sebuah pertandingan yang bisa diatasi, setidaknya di atas kertas, yang memberi Argentina kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan turnamen sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat.

    Untuk memahami suasana pertandingan tersebut, Anda harus memahami dinamikanya. Argentina, lebih dari tim Eropa atau Amerika Selatan lainnya, tiba di Qatar dengan dukungan suporter yang sangat besar, yang jumlahnya melebihi lawan di hampir setiap pertandingan. Namun, tidak pada hari itu di Stadion Lusail. Arab Saudi, seperti negara-negara regional lain di turnamen ini, juga hadir dalam jumlah besar.

    Awalnya berjalan lancar bagi Argentina, yang menjadi favorit berat berkat rekor tak terkalahkan dalam 36 pertandingan. Messi mencetak gol penalti pada menit ke-10, memulai turnamen dengan langkah yang tepat menggunakan kaki kirinya yang andal. Dengan luka dari tahun 2014 dan 2018 masih membekas di benak semua orang, itu adalah pertanda awal bahwa segalanya bisa berbeda, bahwa Argentina siap menghadapi tantangan. Namun, pada hari itu, mereka tidak mampu melakukannya.

    Saleh Al-Shehri mencetak gol tiga menit setelah babak kedua dimulai, mengejutkan para pemain Argentina. Lima menit setelah gol tersebut, bola kembali masuk ke gawang melalui Salem Al-Dawsari. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Itu lebih dari sekadar kekecewaan; itu adalah ketidakpercayaan.

    "Tidak ada pilihan lain selain bangkit dan melanjutkan," kata pelatih Argentina, Lionel Scaloni, setelah apa yang mungkin menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. "Kita tidak perlu menganalisis lebih jauh. Hari ini adalah hari yang sedih, tapi kita harus menegakkan kepala dan terus maju. Sebelum pertandingan, mereka menjagokan kita, tapi di Piala Dunia hal-hal seperti ini bisa terjadi."

    Namun, ini sudah menjadi momen hidup atau mati bagi raksasa sepak bola tersebut, dan Messi menyadarinya. "Ini saatnya untuk lebih bersatu dari sebelumnya," kata sang kapten. "Kami tidak mengharapkan ini, tapi ini tanggung jawab kami."

    Sejarah telah menunjukkan dengan jelas apa yang harus dilakukan Argentina selanjutnya. Secara historis, juara grup Piala Dunia rata-rata mengumpulkan sekitar tujuh poin. Peringkat kedua rata-rata mengumpulkan sekitar lima poin. Dengan hanya enam poin tersisa yang bisa diraih, Argentina kini harus mengalahkan Meksiko dan Polandia, yang secara luas dianggap sebagai lawan terberat mereka di babak penyisihan grup. Margin untuk melakukan kesalahan pun lenyap, yang berarti ketegangan mulai terasa tepat saat turnamen baru saja dimulai.

    'Sebuah beban yang terangkat dari pundak kami'

    Seiring berjalannya waktu di babak kedua, ketegangan terasa kental di Lusail. Pertandingan antara Argentina dan Meksiko ini memang sarat dengan nuansa persaingan bersejarah. Namun, seiring berjalannya pertandingan, semua itu tak lagi berarti. Yang terpenting kini adalah bertahan.

    Di pertengahan babak kedua, kedua tim masih imbang 0-0. Setelah Polandia mengalahkan Arab Saudi di awal hari itu, kedua tim sadar betul apa yang dipertaruhkan. Hasil imbang akan mempersulit keadaan. Kemenangan? Itu akan memberi mereka peluang. Jadi, siapa yang akan tampil? Coba tebak.

    Pada menit ke-64, Messi menemukan cara, dan dia melakukannya dari tempat yang tak terduga. Awalnya tampak tak berbahaya saat dia bergerak ke tengah lapangan hingga, tiba-tiba, bola ada di kakinya. Dari sana, dalam sekejap mata, bola sudah berada di gawang—dan Argentina berlari mengejar kapten mereka, merayakan gol penentu.

    Dengan hanya beberapa menit tersisa, salah satu bintang termuda turnamen ini memperkenalkan dirinya kepada dunia. Membutuhkan gol untuk mengunci kemenangan, Enzo Fernandez menyediakannya, menempatkan dirinya sebagai masa kini dan masa depan lini tengah Argentina. Pertandingan berakhir 2-0, dengan tiga poin untuk Argentina, yang kembali ke jalur kemenangan.

    "Ini seperti beban yang terangkat dari pundak kami," kata Messi. "Kami merasa tenang dan semuanya kembali berada di tangan kami."

    Pada pertandingan terakhir fase grup melawan Polandia, para pemain pendukung tampil gemilang. Alexis Mac Allister dan Julian Alvarez masing-masing mencetak gol di babak kedua, mengukuhkan posisi Argentina yang tak terduga sebagai juara grup. Mereka berhasil melewati momen menegangkan dan, dalam prosesnya, mungkin telah menguatkan diri untuk pertarungan yang akan datang.

    'Pertempuran Lusail'

    Memang ada pertandingan Piala Dunia yang lebih menarik daripada laga Argentina melawan Belanda. Namun, hanya sedikit yang se-ramai itu.

    Setelah menyingkirkan Australia di babak 16 besar, Argentina harus berhadapan dengan tim raksasa Eropa. Yang terjadi selanjutnya adalah 120 menit kekacauan total. Gol-gol di menit-menit akhir, perkelahian yang melibatkan seluruh pemain cadangan, ejekan pribadi, adu penalti yang mendebarkan - pertandingan ini memiliki semuanya dan, setelahnya, pertandingan ini dijuluki 'Pertempuran Lusail'.

    Di kedua sisi insiden pada menit ke-88 yang dipicu oleh Leandro Paredes yang menendang bola langsung ke arah bangku cadangan Belanda, ada juga permainan sepak bola yang cukup bagus. Nahuel Molina mencetak gol tak lama sebelum babak pertama berakhir untuk Argentina berkat umpan luar biasa dari Messi, yang kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dari titik penalti pada menit ke-73.

    Belanda membalas, dengan Wout Weghorst yang bertubuh besar menunjukkan kelincahan untuk mencetak dua gol di menit-menit akhir, termasuk satu di menit ke-11 waktu tambahan. Perpanjangan waktu tidak menentukan pemenang, sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti, dan di sana, Argentina berhasil mengalahkan Belanda.

    Ketegangan tak mereda setelah peluit akhir, saat Messi menanggapi Weghorst dengan ejekan yang kini terkenal, "¿Qué miras, bobo?" ("Apa yang kamu lihat, bodoh?"), sebelum menyinggung pelatih Belanda Louis van Gaal. Pelatih Belanda itu pernah secara terkenal mengkritik Messi dan Argentina, terutama dengan mengatakan bahwa Messi bukanlah pemain tim. Pada hari itu, Messi dan timnya yang tertawa terakhir, dan pemain Argentina yang biasanya tenang itu secara tak biasa membalas.

    "Saya merasa dihina oleh Van Gaal setelah komentarnya sebelum pertandingan dan beberapa pemain Belanda terlalu banyak bicara selama pertandingan," akui Messi. "Saya mendengar Van Gaal mengatakan 'Kami punya keunggulan dalam adu penalti, jika sampai adu penalti kami menang,'" tambah kiper Emiliano Martinez. "Saya pikir dia sebaiknya diam saja."

    Bahkan berbulan-bulan kemudian, ketegangan itu tetap ada saat Van Gaal, yang mengundurkan diri setelah pertandingan, menuduh FIFA mengatur pertandingan untuk Argentina. Namun, yang terpenting bagi Argentina adalah mereka lolos.

    Kemenangan 3-0 yang diinspirasi oleh Messi atas Kroasia, finalis Piala Dunia 2018, di semifinal menandai pertemuan dengan takdir. Messi vs Mbappe, Argentina vs Prancis - ini adalah pertandingan terbesar yang menampilkan bintang-bintang terbesar di panggung terbesar.

    Final terbaik yang pernah digelar

    Pertandingan final jarang sesuai dengan ekspektasi. Pertandingan tersebut sering kali berlangsung datar dan penuh kehati-hatian, dengan kedua tim yang takut kalah, terutama di Piala Dunia. Namun, hal itu tidak terjadi pada pertandingan antara Argentina dan Prancis. Mereka menyuguhkan pertandingan klasik, final terhebat yang pernah ada.

    Ada penalti awal dari Messi, lalu serangan balik brilian yang diselesaikan oleh Angel Di Maria. Ada respons terkenal Kylian Mbappe, yang mencetak dua gol saat waktu hampir habis. Ada gol penentu Messi di babak perpanjangan waktu, namun Mbappe membalasnya dua menit sebelum akhir pertandingan untuk mencatatkan hat-trick kedua dalam sejarah final Piala Dunia.

    Bahkan saat itu, drama belum berakhir. Lagi pula, siapa yang bisa melupakan penyelamatan heroik Martinez di detik-detik terakhir dari tendangan Randal Kolo Muani, mungkin yang terbaik yang pernah dilihat dalam olahraga ini? Ini adalah pertarungan gelar sejati, yang mempertemukan masa lalu olahraga ini dengan masa depannya—semua demi hak untuk menguasai masa kini.

    Pada akhirnya, pertandingan ini tidak ditentukan oleh Messi atau Mbappe, karena keduanya berhasil mencetak gol dari tendangan penalti mereka untuk memulai adu penalti. Sebaliknya, keputusan jatuh ke tangan para pemain pendukung mereka.

    Tim Messi tampil lebih baik, seolah-olah didorong oleh keinginan mereka untuk melakukannya demi pemimpin mereka. Sementara itu, tim Mbappe terpuruk, gagal mencetak dua tendangan penalti berturut-turut sehingga memberi Argentina jalan yang jelas menuju kemenangan.

    Albiceleste berlari ke depan, dengan Montiel sebagai sosok yang tak terduga menjadi pahlawan penentu gelar Piala Dunia ketiga Argentina. Sebelum tendangan penalti itu, Messi terlihat berbisik pada dirinya sendiri: "Puede ser hoy, abu" (“Mungkin hari ini, Nenek”). Banyak penonton juga terlihat menatap langit.

    Beberapa memohon kepada Maradona yang agung. Yang lain mengenang kerabat dan teman yang telah mereka kehilangan sepanjang perjalanan. Bagi banyak orang, kenangan seumur hidup bermuara pada satu momen dan satu tendangan. Tendangan Montiel itu sempurna. Bola bergulir langsung ke gawang dan, saat bola masuk, Messi terjatuh berlutut.

    Doa-doa telah terkabul, bukan hanya bagi Messi, tetapi bagi jutaan orang di seluruh dunia.

    Warisan yang rumit

    Piala Dunia 2022 akan dikenang karena banyak hal dan, tentu saja, warisan turnamen ini agak rumit. Ya, seperti kebanyakan Piala Dunia lainnya, ajang ini menjadi momen persatuan. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia Arab, yang menyambut olahraga indah ini ke wilayahnya. Banyak penggemar tidak akan pernah melupakan perjalanan bersejarah Maroko, serta sorak-sorai penonton.

    Namun, ini bukanlah Piala Dunia tanpa kontroversi. Bagi banyak orang, diskusi tentang hak asasi manusia mengaburkan apa yang—setidaknya di lapangan—merupakan turnamen yang fantastis. Proses penawaran tuan rumah ternoda oleh tuduhan suap, dan jumlah kematian pekerja migran yang tinggi selama pembangunan stadion membuat banyak pihak memprotes keputusan FIFA untuk menggelar turnamen—yang kemudian ditunda ke akhir tahun karena panas—di Qatar.

    Beberapa orang akan menemukan kisah sukses di tempat lain. Ada lebih banyak gol yang dicetak (172) daripada di Piala Dunia mana pun sebelumnya. Menurut FIFA, 3,4 juta orang menghadiri pertandingan, dan siklus empat tahun menuju 2022 adalah yang paling menguntungkan sepanjang sejarah, menghasilkan $7,5 miliar ($5,5 miliar). Infantino kemudian menggambarkan turnamen ini sebagai "yang terbaik sepanjang masa" karena "kekuatan yang unik dan menyatukan yang ditunjukkan oleh Piala Dunia ini."


    Gambaran yang tak terlupakan

    Namun, dari sudut pandang sepak bola murni, ada satu momen yang sangat menentukan. Momen itu terjadi beberapa detik setelah pertandingan usai, ketika salah satu legenda terbesar sepanjang masa akhirnya mewujudkan mimpinya. Messi tampaknya telah mencapai segala yang bisa diraih. Ia secara efektif telah menyempurnakan sepak bola.

    Namun, begitu ia memegang trofi Piala Dunia itu, segala hal lain seolah-olah menghilang. Pada saat itulah warisannya terbentuk sepenuhnya. Pada saat itulah Messi akhirnya melakukan apa yang selalu ia rencanakan: membuat negaranya bangga.

    Bukan hanya Argentina yang merayakan hal itu. Messi telah lama menjadi figur ikonik dalam olahraga ini, seseorang yang telah melampaui batas permainan itu sendiri. Dengan penampilannya di Qatar, ia menjadi, hampir tak terbayangkan, sesuatu yang jauh lebih besar.

    Mengangkat trofi itu dengan kembang api meledak di belakangnya, ia menjadi lebih dari sekadar pahlawan rakyat daripada manusia biasa, lebih dari sekadar simbol daripada atlet. Ia tak terbantahkan. “Aku telah memimpikan ini berkali-kali,” katanya. “Aku tak percaya ini terjadi.”

    Pesta berlanjut saat Argentina merayakan di seluruh lapangan. Sergio Aguero, salah satu sahabat terbaik dan rekan setim paling dipercaya Messi, diundang untuk ikut merayakan, meski absen dari turnamen. Masalah jantung telah mengakhiri kariernya, tapi hal itu tak menghalangi momen kebahagiaan ini.

    Dan Aguero lah yang mengangkat Messi ke pundaknya dan memperkenalkannya kepada para penggemar Argentina. Di sana Messi duduk, memegang trofi Piala Dunia, tersenyum lebar. Di tengah semua itu, sebuah lagu bergema. “Muchachos,” para penggemar menyanyikannya berulang kali.

    “Teman-teman, sekarang kita bersemangat lagi,” terdengar suara yang menggelegar. “Aku ingin memenangkan yang ketiga, aku ingin menjadi juara dunia! Dan Diego, di surga, kita bisa melihatnya, bersama Don Diego dan La Tota, menyemangati Lionel!”