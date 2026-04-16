"Aku sudah berkali-kali memimpikan ini" - Bagaimana Lionel Messi mengukir sejarah sepak bola di Piala Dunia 2022 di Qatar

Di tengah kota Doha, terdapat sebuah pasar bernama Souq Waqif. Selama Piala Dunia 2022, berjalan-jalan di kawasan ini terasa seperti mimpi yang menggairahkan. Tempat ini merupakan salah satu landmark unik yang, bagi banyak orang, menjadi simbol Piala Dunia FIFA pertama di dunia Arab.

Pasar ini memiliki segalanya: suvenir Piala Dunia, pernak-pernik lokal, makanan, naik unta, musik, dan tarian. Wisatawan dari seluruh dunia bermain bola di alun-alun. Para penggemar dapat membeli Ghutra, penutup kepala, untuk tim lokal mereka, sementara jempol emas raksasa berfungsi sebagai titik pertemuan bagi para penggemar yang mencoba menjelajahi semuanya.

Seiring berjalannya Piala Dunia, terutama di siang hari, Anda dapat menemukan warna-warna setiap negara yang berpartisipasi tersebar di lorong-lorong dan alun-alun. Penggemar Maroko memenuhi jalanan saat tim mereka melakukan perjalanan bersejarah. Penggemar dari Jepang memegang spanduk yang mengungkapkan segala yang mereka korbankan untuk melakukan perjalanan ini. Penggemar Kanada menikmati Piala Dunia pertama mereka dalam satu generasi, menikmati panasnya Qatar.

Namun, di malam hari? Warna-warna itu memudar menjadi sesuatu yang lebih monoton. Jalanan dan gang-gang biasanya ditutup saat pasar berubah menjadi lautan biru dan putih yang bergolak. Dan, pada malam-malam itu, Anda akan mendengar satu kata bergema dari jarak jauh: “Muchachos!”

Lagu yang kadang-kadang disebut "The Land of Diego and Lionel" itu menyebar ke seluruh Qatar. Musim dingin itu, para penggemar Argentina berdatangan secara massal untuk menyaksikan apa yang diharapkan banyak orang akan menjadi momen penting dalam sejarah negara mereka. Dan, sepanjang waktu itu, mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi tentang Diego Maradona, yang telah meninggal dua tahun sebelumnya. Mereka bernyanyi tentang Brasil, mengolok-olok rival mereka atas kemenangan Copa America baru-baru ini. Namun, lebih dari segalanya, mereka bernyanyi tentang Lionel Messi.

Ribuan orang berbondong-bondong mendatangi Souq Waqif untuk mengikuti Banderazo, sebuah aksi dukungan besar-besaran bagi tim nasional. Malam-malam itu menjadi ajang berkumpulnya massa untuk mendukung Messi, yang, mungkin untuk pertama kalinya, mendapat dukungan penuh dari seluruh negaranya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya.

Banderazo akhirnya berubah menjadi perayaan trofi, saat Argentina memenangkan Piala Dunia dan Messi menjadi lebih ikonik dari sebelumnya - jika hal itu mungkin. Selama minggu-minggu di Qatar itulah Messi mengukuhkan status legendarisnya dan menjadi lebih seperti raksasa daripada manusia. Ia mewakili lirik-lirik yang dinyanyikan berulang kali di pasar, stadion, dan restoran.

“Teman-teman, sekarang kita bersemangat lagi,” demikian terjemahan liriknya. “Aku ingin memenangkan yang ketiga, aku ingin menjadi juara dunia! Dan Diego, di surga, kita bisa melihatnya, bersama Don Diego dan La Tota, menyemangati Lionel!”

Dengan dukungan rakyat, Messi dan rekan-rekannya memenangkan Piala Dunia ketiga. Argentina memberikan alasan untuk bersemangat kembali. Dan mereka melakukannya melalui salah satu perjalanan turnamen paling dramatis yang bisa dibayangkan, yang mencapai puncaknya dalam pertandingan yang bisa dibilang sebagai pertandingan terhebat yang pernah ada dalam olahraga ini.

Musim dingin itu, Qatar berubah menjadi biru dan putih saat Messi dan rombongan penggemarnya mengubah olahraga ini selamanya.