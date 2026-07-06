Ikon Britpop tersebut mengunggah postingan di media sosial setelah kemenangan dramatis Inggris atas Meksiko untuk memuji usaha tim. Setelah menyaksikan para pemain kembali disambut nyanyian oleh para penggemar, Gallagher menulis di Twitter: "Kerja keras memang, menyanyikan 'Harry Kane, ayo INGGRIS, ayo WONDERWALL'." Postingan tersebut langsung menuai ribuan respons dari para pendukung yang telah menjadikan lagu klasik tahun 1995 itu sebagai lagu kebangsaan mereka di turnamen ini.

Seorang penggemar yang cerdik dengan cepat menantang sang penyanyi, membalas: “[Jika] kita berhasil mencapai final, kamu tahu itu wajib bagimu untuk terbang ke sana dan menyanyikan ‘Wonderwall’ secara langsung di lapangan.” Gallagher, yang tak pernah segan tampil di panggung besar, membalas dengan niat yang jelas: “Kita lihat saja, aku siap.” Janji tersebut menambah semarak musim panas yang sudah memuncak bagi tim asuhan Thomas Tuchel.







