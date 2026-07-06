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“Aku siap” - Liam Gallagher menjanjikan lagu “Wonderwall” untuk final Piala Dunia saat lagu ikonik Oasis itu menjadi soundtrack dalam upaya Inggris meraih kejayaan dunia
Legenda Oasis menanggapi seruan tersebut
Ikon Britpop tersebut mengunggah postingan di media sosial setelah kemenangan dramatis Inggris atas Meksiko untuk memuji usaha tim. Setelah menyaksikan para pemain kembali disambut nyanyian oleh para penggemar, Gallagher menulis di Twitter: "Kerja keras memang, menyanyikan 'Harry Kane, ayo INGGRIS, ayo WONDERWALL'." Postingan tersebut langsung menuai ribuan respons dari para pendukung yang telah menjadikan lagu klasik tahun 1995 itu sebagai lagu kebangsaan mereka di turnamen ini.
Seorang penggemar yang cerdik dengan cepat menantang sang penyanyi, membalas: “[Jika] kita berhasil mencapai final, kamu tahu itu wajib bagimu untuk terbang ke sana dan menyanyikan ‘Wonderwall’ secara langsung di lapangan.” Gallagher, yang tak pernah segan tampil di panggung besar, membalas dengan niat yang jelas: “Kita lihat saja, aku siap.” Janji tersebut menambah semarak musim panas yang sudah memuncak bagi tim asuhan Thomas Tuchel.
- AFP
Tiga Singa Selamat dari Drama di Azteca
Subplot musikal ini muncul tak lama setelah salah satu penampilan Inggris yang paling gigih dalam ingatan baru-baru ini. Bertanding di Estadio Azteca yang menakutkan, The Three Lions langsung memimpin berkat dua gol yang dicetak Jude Bellingham di babak pertama. Namun, tugas tersebut menjadi jauh lebih sulit ketika Julian Quinones memperkecil ketertinggalan dan Jarell Quansah mendapat kartu merah langsung akibat tekel tinggi, sehingga Inggris harus bertahan dengan 10 pemain.
Kapten Kane akhirnya mengembalikan keunggulan dua gol dari titik penalti, meskipun tendangan penalti Raul Jimenez di menit-menit akhir membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan. Meskipun berada di bawah tekanan atmosfer dan kekurangan pemain, Inggris tetap bertahan kokoh untuk mengamankan kemenangan 3-2 dan melaju ke babak perempat final melawan Norwegia. Kemenangan ini memicu euforia di tribun penonton, di mana para pendukung yang datang jauh-jauh sekali lagi menyanyikan lagu Oasis yang telah menjadi ciri khas perjalanan mereka.
Kane kehilangan suaranya saat merayakan kemenangan
Intensitas pertandingan dan perayaan pasca-pertandingan jelas sangat melelahkan bagi kapten Inggris itu. Setelah peluit akhir dibunyikan, Kane yang suaranya serak tampak kesulitan menyelesaikan tugas-tugas wawancara dengan media, sambil mengakui bahwa keramaian perayaan yang begitu hebat telah membuat pita suaranya hancur.
Kane menjelaskan pelepasan emosi setelah pertandingan yang begitu sulit itu, dengan menyatakan: "Momen ini, tim ini, segala hal yang melawan kami, kami berhasil menemukan jalan keluar. Dukungan yang luar biasa, tak terbayangkan. [Saya] tak bisa berkata-kata. Saya bahkan tak bisa bicara!" Pengorbanan suara sang kapten justru semakin membuatnya disayangi para penggemar, yang kini bermimpi melihat striker andalan mereka dan Gallagher bermain bersama di lapangan pada final tanggal 19 Juli.
- Getty Images Sport
Tuchel memuji mentalitas pemenang
Sementara para penggemar fokus pada musik, Tuchel dengan cepat memuji semangat juang yang ditunjukkan timnya dalam perjalanan menuju babak selanjutnya. Pelatih asal Jerman itu mencatat bahwa para pemainnya menunjukkan "mentalitas yang tepat" untuk bertahan dari serangan gencar Meksiko di lingkungan yang begitu tidak bersahabat. Inggris kini harus bersiap menghadapi Norwegia yang dipimpin Erling Haaland di Miami, dengan prospek penampilan live Liam Gallagher sebagai insentif utama untuk lolos ke ajang puncak.
Ikatan antara musik dan skuad tampak lebih kuat dari sebelumnya. Di awal turnamen, Kane pernah menggambarkan penampilan lagu 'Wonderwall' setelah pertandingan sebagai "salah satu momen favoritku" saat mengenakan seragam Inggris. Dengan sang vokalis Oasis kini siap tampil, The Three Lions hanya berjarak tiga kemenangan lagi untuk mewujudkan mimpi bernuansa Britpop di panggung terbesar dunia.
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