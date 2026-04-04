"Aku sempat memikirkan Madrid" - Kylian Mbappé mengungkapkan pengakuan jujur tentang musim terakhirnya di PSG dan manajer Luis Henrique
Musim yang dibayangi oleh Bernabeu
Bab terakhir dari karier gemilang Mbappé di Ligue 1 ditandai dengan raihan gelar ganda domestik, namun pemain asal Prancis itu kini mengungkap pergulatan batin yang menodai pencapaian tersebut. Meskipun berhasil mengangkat trofi liga dan Coupe de France, pemain berusia 27 tahun itu merasa fokusnya terganggu oleh rencana kepindahannya ke ibu kota Spanyol yang semakin mendekat. Periode tersebut penuh gejolak, karena sang penyerang harus menghadapi spekulasi media yang tak henti-hentinya serta posisinya yang tidak stabil di mata petinggi klub. Beban mental ini, ditambah dengan perannya yang tidak menentu di starting XI, membuat sang superstar merasa tidak mampu memberikan yang terbaik bagi para penggemar Paris sebelum kepergiannya yang tak terelakkan.
Penyesalan atas kerja sama dengan Enrique
Dalam wawancara di The Bridge, Mbappe mengenang kesempatan yang terlewatkan untuk sepenuhnya menyerap kebijaksanaan taktis Luis Enrique. "Dia adalah manajer yang sangat bagus," aku Mbappe. "Saya dilatihnya pada tahun terakhir saya (di PSG), jadi saya tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya."
"Selama bulan pertama (masa kepelatihan Luis Enrique), saya berada di bangku cadangan. Saya kembali, dan berkata pada diri sendiri: ‘Ada pedang Damocles yang menggantung di atas kepala saya. Kapan saja, mereka akan memenggal kepalaku, jadi mungkin aku akan pergi lagi.’ Lalu aku memutuskan untuk pergi, dan jadi dalam tiga atau empat bulan terakhir, dia mempertahankan aku hanya untuk Liga Champions. Saat itu, pikiranku setengah tertuju ke Madrid. Sebagai pemain, aku tidak memaksimalkan kesempatan bersama Luis Enrique."
Ketegangan politik dan kekecewaan di Eropa
Perselisihan kekuasaan antara Mbappé dan jajaran direksi PSG menciptakan suasana yang tidak stabil, yang pada akhirnya memengaruhi ambisi klub di kancah Eropa. Strategi untuk membatasi menit bermainnya setelah kepindahannya dipastikan menuai kontroversi, terutama karena tim kesulitan menemukan ritme permainan dalam laga-laga krusial. Ketegangan ini berujung pada kegagalan mengecewakan di babak semifinal Liga Champions setelah dikalahkan oleh Borussia Dortmund.
Kehidupan setelah Parc des Princes
Sejak itu, Mbappe telah beradaptasi dengan baik di skuad Madrid dan akhirnya mewujudkan impian lamanya untuk bermain di Bernabeu. Ia tampil sangat produktif musim ini, mencetak 38 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, Los Blancos saat ini berada di peringkat kedua La Liga, hanya tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka selanjutnya akan menghadapi Mallorca di Stadion Iberostar sebelum menjamu Bayern Munich di Liga Champions pekan depan.