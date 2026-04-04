"Aku sempat memikirkan Madrid" - Kylian Mbappé mengungkapkan pengakuan jujur tentang musim terakhirnya di PSG dan manajer Luis Henrique

Dalam wawancara di The Bridge, Mbappe mengenang kesempatan yang terlewatkan untuk sepenuhnya menyerap kebijaksanaan taktis Luis Enrique. "Dia adalah manajer yang sangat bagus," aku Mbappe. "Saya dilatihnya pada tahun terakhir saya (di PSG), jadi saya tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya."

"Selama bulan pertama (masa kepelatihan Luis Enrique), saya berada di bangku cadangan. Saya kembali, dan berkata pada diri sendiri: ‘Ada pedang Damocles yang menggantung di atas kepala saya. Kapan saja, mereka akan memenggal kepalaku, jadi mungkin aku akan pergi lagi.’ Lalu aku memutuskan untuk pergi, dan jadi dalam tiga atau empat bulan terakhir, dia mempertahankan aku hanya untuk Liga Champions. Saat itu, pikiranku setengah tertuju ke Madrid. Sebagai pemain, aku tidak memaksimalkan kesempatan bersama Luis Enrique."