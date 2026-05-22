"Aku sedih... jangan merayakannya" - Patrice Evra menjelaskan kepada para penggemar Man Utd mengapa mereka tidak boleh bersuka cita atas kepergian Pep Guardiola dari Man City
Guardiola meninggalkan Manchester City setelah meraih 20 trofi
Selama sebagian besar masa 10 tahun kepelatihan Guardiola di klub biru kota mereka, United harus berjuang di bawah bayang-bayang besar sang pelatih asal Catalan. Setan Merah hanya bisa menonton saat 20 trofi dibawa pulang ke Etihad — termasuk enam gelar liga utama dan satu gelar Liga Champions.
Di era yang sama, United hanya memiliki lima trofi sebagai bukti usaha mereka - dengan dominasi domestik yang belum pulih di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’. Namun, keadaan mungkin akan berbalik lagi.
Michael Carrick telah menghidupkan kembali raksasa yang tertidur, dengan banyak pihak memprediksi The Red Devils akan kembali menjadi pesaing serius untuk gelar juara pada musim 2026-27. Guardiola tidak akan ada di sana untuk menjadi lawan di bidang tersebut.
Mantan manajer Barcelona dan Bayern Munich ini akan meninggalkan peran yang menuntut tersebut begitu musim ini berakhir - setelah meraih kemenangan di Carabao Cup dan FA Cup - dengan rencana untuk beristirahat sejenak serta kemungkinan bergabung dengan tim Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo yang baru saja menjuarai Liga Pro Arab Saudi.
Evra merasa sedih melihat Guardiola memutuskan hubungan dengan City
Para pendukung United tentu saja merasa gembira melihat lawan tangguh tersingkir, namun Evra mengatakan ini bukanlah saatnya untuk bersuka cita. Mantan bek Setan Merah—yang pernah merasakan kesuksesan di Liga Premier dan Liga Champions saat membela Manchester—mengatakan kepada GOAL dalam wawancara bersama Stake: “Saya sedih. Saya sedih karena dia adalah manajer. Saya sangat menghargai apa yang telah dia berikan. Tidak, saya mengucapkan selamat tinggal kepadanya.
“Mengapa saya harus senang? Karena struktur klub lebih kuat daripada pemain atau manajer mana pun. Jadi, teman-teman, jangan merayakan dulu. Pertama, jangan merayakan terlalu cepat. Sejujurnya, saya tidak melihat City akan jatuh.
“Saya sedih karena kita kehilangan manajer hebat. Saya tidak tahu apakah dia akan tetap di Liga Premier atau apa pun. Jadi saya sedih kehilangan Pep Guardiola untuk sepak bola.”
Mengapa Guardiola pergi? Pernyataan perpisahan pelatih asal Catalunya
Saat mengumumkan kepada dunia bahwa rumor kepergiannya yang telah beredar selama beberapa waktu ini memang benar, Guardiola mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs web resmi City: “Betapa indahnya waktu yang telah kita lalui bersama. Jangan tanya saya alasan saya pergi. Tidak ada alasan, tapi jauh di dalam hati, saya tahu ini saatnya. Tidak ada yang abadi, jika ada, saya akan tetap di sini. Yang abadi adalah perasaan, orang-orang, kenangan, dan cinta yang saya miliki untuk Manchester City.
“Ini adalah kota yang dibangun dari kerja keras. Dari jerih payah. Kalian bisa melihatnya dari warna bata-batanya. Dari orang-orang yang datang lebih awal, pulang lebih larut. Pabrik-pabrik. Keluarga Pankhurst. Serikat pekerja. Musik. Sederhananya, Revolusi Industri dan bagaimana hal itu mengubah dunia. Dan saya rasa saya mulai memahaminya, dan tim-tim saya pun demikian. Kami bekerja. Kami menderita. Kami berjuang. Dan kami melakukan segala sesuatunya dengan cara kami sendiri. Cara kami.
“Para hadirin sekalian, terima kasih telah mempercayai saya. Terima kasih telah mendorong saya. Terima kasih telah mencintai saya. Ini sungguh sangat menyenangkan. Saya mencintai kalian semua.”
Carrick ditunjuk sebagai manajer Manchester United sementara Manchester City tengah mencari manajer baru
Keputusan Guardiola untuk mundur berarti penunjukan manajer tetap akan dilakukan di kedua klub Manchester pada musim panas ini. Diperkirakan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca—yang sebelumnya pernah bekerja bersama Guardiola di City—akan dipercayakan dengan tugas berat untuk meneruskan jejak gemilang di Etihad.
Di Old Trafford, pelatih interim Carrick telah melihat lonjakan performa menuju kualifikasi Liga Champions yang dibalas dengan kontrak penuh waktu - karena mantan gelandang Setan Merah ini dipercayakan dengan anggaran transfer yang besar dan rencana ambisius untuk merebut kembali gelar Liga Premier.