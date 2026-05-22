"Aku sedih... jangan merayakannya" - Patrice Evra menjelaskan kepada para penggemar Man Utd mengapa mereka tidak boleh bersuka cita atas kepergian Pep Guardiola dari Man City

Selama sebagian besar masa 10 tahun kepelatihan Guardiola di klub biru kota mereka, United harus berjuang di bawah bayang-bayang besar sang pelatih asal Catalan. Setan Merah hanya bisa menonton saat 20 trofi dibawa pulang ke Etihad — termasuk enam gelar liga utama dan satu gelar Liga Champions.

Di era yang sama, United hanya memiliki lima trofi sebagai bukti usaha mereka - dengan dominasi domestik yang belum pulih di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’. Namun, keadaan mungkin akan berbalik lagi.

Michael Carrick telah menghidupkan kembali raksasa yang tertidur, dengan banyak pihak memprediksi The Red Devils akan kembali menjadi pesaing serius untuk gelar juara pada musim 2026-27. Guardiola tidak akan ada di sana untuk menjadi lawan di bidang tersebut.

Mantan manajer Barcelona dan Bayern Munich ini akan meninggalkan peran yang menuntut tersebut begitu musim ini berakhir - setelah meraih kemenangan di Carabao Cup dan FA Cup - dengan rencana untuk beristirahat sejenak serta kemungkinan bergabung dengan tim Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo yang baru saja menjuarai Liga Pro Arab Saudi.