Meskipun kepergiannya dari timnas Prancis sudah di depan mata, Deschamps tetap enggan membocorkan rencana jangka panjangnya. Pelatih tersebut telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan apa pun, baik itu kembali melatih klub maupun memimpin tim nasional lain.

Namun, prospek melihat mentornya berada di bangku cadangan lawan adalah sesuatu yang Mbappe berusaha keras untuk cegah. Mbappe mengaku telah vokal di dalam tim mengenai langkah selanjutnya sang manajer, mengakui bahwa ia ingin memengaruhi keputusan tersebut.

Berbicara kepada M6, Mbappe mengatakan: "Cara terbaik untuk menghormatinya adalah dengan menang karena ia sangat menyukai kemenangan. Kami akan memastikan ia mendapatkan yang terbaik dari Piala Dunia kali ini. Semoga ini menjadi yang terakhir baginya karena saya berharap ia tidak melatih tim lain."

Mbappe kemudian mengakui bahwa ia berusaha memengaruhi rencana masa depan Deschamps, dengan mengatakan: "Saya memberi tekanan padanya."