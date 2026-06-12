Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-FRA-POLITICSAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

"Aku sedang menekan dia!" - Kylian Mbappé memperingatkan Didier Deschamps agar tidak pindah ke Italia setelah Piala Dunia terakhirnya bersama Prancis

K. Mbappe
D. Deschamps
France
World Cup
Italy

Kylian Mbappé mendesak Didier Deschamps untuk pensiun dari sepak bola internasional di puncak kariernya, alih-alih melatih tim nasional lain setelah Piala Dunia 2026. Kapten timnas Prancis itu mengakui bahwa ia berusaha memengaruhi rencana masa depan pelatihnya dan menyebut kemungkinan pindah ke Italia sebagai "hal yang buruk", saat Les Bleus bersiap untuk menjalani kampanye terakhir mereka di bawah asuhan pelatih yang telah lama memimpin tim tersebut.

  • Deschamps bersiap untuk Piala Dunia terakhirnya

    Saat Prancis bersiap untuk berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, perhatian semakin bergeser ke arah berakhirnya sebuah era. Deschamps, yang telah memimpin tim nasional selama 14 tahun, akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah turnamen tersebut berakhir. Kaptennya, Mbappé, bertekad untuk memastikan pelatih berusia 57 tahun itu mendapatkan perpisahan yang layak sebagai penutup kariernya yang dipenuhi gelar.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-FRA-SQUADAFP

    Tekanan terhadap Deschamps terkait masa depannya

    Meskipun kepergiannya dari timnas Prancis sudah di depan mata, Deschamps tetap enggan membocorkan rencana jangka panjangnya. Pelatih tersebut telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan apa pun, baik itu kembali melatih klub maupun memimpin tim nasional lain.

    Namun, prospek melihat mentornya berada di bangku cadangan lawan adalah sesuatu yang Mbappe berusaha keras untuk cegah. Mbappe mengaku telah vokal di dalam tim mengenai langkah selanjutnya sang manajer, mengakui bahwa ia ingin memengaruhi keputusan tersebut.

    Berbicara kepada M6, Mbappe mengatakan: "Cara terbaik untuk menghormatinya adalah dengan menang karena ia sangat menyukai kemenangan. Kami akan memastikan ia mendapatkan yang terbaik dari Piala Dunia kali ini. Semoga ini menjadi yang terakhir baginya karena saya berharap ia tidak melatih tim lain."

    Mbappe kemudian mengakui bahwa ia berusaha memengaruhi rencana masa depan Deschamps, dengan mengatakan: "Saya memberi tekanan padanya."

  • Prospek 'mengerikan' Italia

    Berbagai spekulasi sering mengaitkan Deschamps dengan posisi pelatih timnas Italia, terutama mengingat ikatannya yang erat dengan negara tersebut sejak masa-masa ia menjadi pemain dan manajer di Juventus. Dengan Azzurri yang tengah berupaya membangun kembali tim setelah periode ketidakstabilan yang tak terduga dan absen di beberapa edisi Piala Dunia, rekam jejak Deschamps dianggap sangat cocok untuk tim yang empat kali menjuarai Piala Dunia tersebut. Namun, Mbappé sama sekali tidak menyetujui jalur karier tersebut.

    Ketika ditanya secara spesifik mengenai rumor yang mengaitkan Deschamps dengan kursi kepelatihan Italia, Mbappe tidak menahan pendapatnya. "Mereka bilang Italia, itu akan mengerikan," kata kapten Prancis itu.

  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    Upaya terakhir untuk meraih kejayaan di Piala Dunia

    Untuk saat ini, baik Mbappé maupun Deschamps tetap fokus pada misi Prancis di Piala Dunia. Setelah gagal di final 2022, Les Bleus menargetkan gelar dunia lainnya dan perpisahan yang berkesan bagi pelatih mereka yang akan hengkang. Turnamen 2026 akan menandai bab terakhir masa jabatan Deschamps bersama Prancis. Sebelum keputusan apa pun diambil mengenai masa depannya, ia menghadapi tantangan untuk memimpin skuadnya melalui satu kampanye terakhir dan berusaha mengakhirinya dengan hasil maksimal.

    Les Bleus akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Senegal dalam laga pembuka Grup I pada 16 Juni. Mereka kemudian akan menghadapi Irak pada 22 Juni, dan menutup babak penyisihan grup melawan Norwegia empat hari kemudian.

World Cup
France crest
France
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN