"Aku sangat mencintainya" - Neymar "sering berbincang" dengan Lionel Messi di tengah rencana kembalinya Brasil ke Piala Dunia 2026

Neymar kembali ke panggung internasional yang sangat dinantikan saat Brasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada babak penyisihan grup di Matchday ketiga Piala Dunia 2026. Saat memasuki lapangan diiringi sorak-sorai yang memekakkan telinga pada menit ke-76 di Miami, penampilan bersejarah ini menandai menit-menit pertama sang penyerang bersama Selecao dalam hampir tiga tahun.

Maestro berusia 34 tahun ini telah absen dari sepak bola internasional sejak Oktober 2023, menyusul cedera robekan ligamen lutut yang parah yang dialaminya saat melawan Uruguay. Penampilan pertamanya di Piala Dunia 2026 semakin tertunda akibat masalah otot betis kanan yang membatasi gerakannya, sehingga penampilannya yang singkat di babak kedua menjadi sebuah tonggak sejarah yang sangat emosional.