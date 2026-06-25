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"Aku sangat mencintainya" - Neymar "sering berbincang" dengan Lionel Messi di tengah rencana kembalinya Brasil ke Piala Dunia 2026
Masa pengasingan Neymar dari tim nasional selama tiga tahun berakhir
Neymar kembali ke panggung internasional yang sangat dinantikan saat Brasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada babak penyisihan grup di Matchday ketiga Piala Dunia 2026. Saat memasuki lapangan diiringi sorak-sorai yang memekakkan telinga pada menit ke-76 di Miami, penampilan bersejarah ini menandai menit-menit pertama sang penyerang bersama Selecao dalam hampir tiga tahun.
Maestro berusia 34 tahun ini telah absen dari sepak bola internasional sejak Oktober 2023, menyusul cedera robekan ligamen lutut yang parah yang dialaminya saat melawan Uruguay. Penampilan pertamanya di Piala Dunia 2026 semakin tertunda akibat masalah otot betis kanan yang membatasi gerakannya, sehingga penampilannya yang singkat di babak kedua menjadi sebuah tonggak sejarah yang sangat emosional.
- AFP
Ikatan Abadi dengan Messi
Saat berbicara kepada DSports segera setelah peluit akhir dibunyikan, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil ini mengalihkan perhatiannya untuk merayakan ulang tahun ke-39 sahabat lamanya sekaligus mantan rekan setimnya di Barcelona dan Paris Saint-Germain, Messi. Neymar mengungkapkan bahwa rivalitas sepak bola bersejarah antara Brasil dan Argentina sama sekali tidak mengurangi ikatan persaudaraan yang erat di antara mereka.
"Kami sering berkomunikasi, dan kami juga terus berkomunikasi selama beberapa hari terakhir ini," kata Neymar secara terbuka saat ditanya mengenai komunikasi yang terus terjalin dengan kapten Argentina tersebut selama turnamen berlangsung. "Dia tahu bahwa saya sangat menyayanginya," tambah penyerang dinamis tersebut.
'Leo adalah orang yang jauh lebih baik di luar lapangan'
Neymar langsung menekankan kerendahan hati pemain asal Argentina itu. Ia menegaskan bahwa karakter sang gelandang legendaris di luar sorotan media jauh lebih menonjol daripada prestasi tak tertandinginya di lapangan.
“Leo adalah orang yang jauh lebih baik di luar lapangan. Dia hebat di lapangan—bayangkan seperti apa dia di luar lapangan,” ujar Neymar sambil tertawa saat memberikan penilaian pasca-pertandingan. Bintang Brasil itu juga menyempatkan diri untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Argentina, berterima kasih atas kasih sayang yang terus-menerus mereka tunjukkan kepadanya.
- Getty Images Sport
Tim-tim unggulan melaju mulus ke babak gugur
Pertukaran yang mengharukan ini terjadi di tengah momentum gemilang dalam karier olahraga kedua tokoh ikonik tersebut, saat mereka menghadapi tekanan tinggi dalam turnamen ini. Sementara tim Argentina asuhan Messi telah lolos ke babak 16 besar setelah memenangkan kedua pertandingan pembuka mereka, kemenangan telak Brasil atas Skotlandia juga memastikan lolosnya mereka dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan grup.
Staf pelatih Selecao kini menanti untuk mengetahui tantangan taktis berikutnya di babak gugur pertama. Brasil dijadwalkan akan menghadapi runner-up Grup F, posisi yang saat ini diperebutkan oleh tim-tim kuat Eropa seperti Belanda, Swedia, dan Jepang.