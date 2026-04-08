"Aku sangat mencintainya!" - Man Utd dituduh melakukan "salah satu kesalahan transfer terbesar SEPANJANG SEJARAH" oleh pemenang Piala Dunia

Pemenang Piala Dunia Marco Materazzi tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap aktivitas transfer Manchester United belakangan ini, khususnya terkait penjualan McTominay ke Napoli. Mantan bek Inter Milan itu mengungkapkan bahwa ia telah lama mengagumi gelandang tersebut, bahkan pernah memprediksi kemunculannya sebagai pemain top saat ia masih remaja dan baru saja menembus tim utama di Old Trafford.

Sebagai lulusan akademi Manchester United yang membanggakan, McTominay melakukan debut seniornya pada 2017 dan kemudian tampil dalam 255 pertandingan untuk klub tersebut, memainkan peran kunci dalam mengamankan gelar Piala FA dan Piala Carabao selama masa jabatannya.

Berbicara kepada Hajper, Materazzi mengungkapkan kekagumannya yang tulus terhadap gaya bermain dan etos kerja sang pemain. “Saya sangat menyukai Scott McTominay,” kata pemenang Piala Dunia 2006 itu. “Saya sangat menyukainya. Ketika dia menembus tim utama Manchester United sebagai pemain muda, saya tertawa karena saya berkata kepada anak saya bahwa bahkan pada usia 18 atau 19 tahun, ini adalah pemain yang akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan sekarang dia memang salah satu yang terbaik.”