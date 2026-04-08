AFP
"Aku sangat mencintainya!" - Man Utd dituduh melakukan "salah satu kesalahan transfer terbesar SEPANJANG SEJARAH" oleh pemenang Piala Dunia
Pujian yang memuji dari seorang legenda
Pemenang Piala Dunia Marco Materazzi tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap aktivitas transfer Manchester United belakangan ini, khususnya terkait penjualan McTominay ke Napoli. Mantan bek Inter Milan itu mengungkapkan bahwa ia telah lama mengagumi gelandang tersebut, bahkan pernah memprediksi kemunculannya sebagai pemain top saat ia masih remaja dan baru saja menembus tim utama di Old Trafford.
Sebagai lulusan akademi Manchester United yang membanggakan, McTominay melakukan debut seniornya pada 2017 dan kemudian tampil dalam 255 pertandingan untuk klub tersebut, memainkan peran kunci dalam mengamankan gelar Piala FA dan Piala Carabao selama masa jabatannya.
Berbicara kepada Hajper, Materazzi mengungkapkan kekagumannya yang tulus terhadap gaya bermain dan etos kerja sang pemain. “Saya sangat menyukai Scott McTominay,” kata pemenang Piala Dunia 2006 itu. “Saya sangat menyukainya. Ketika dia menembus tim utama Manchester United sebagai pemain muda, saya tertawa karena saya berkata kepada anak saya bahwa bahkan pada usia 18 atau 19 tahun, ini adalah pemain yang akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan sekarang dia memang salah satu yang terbaik.”
Penilaian yang dipertanyakan di Old Trafford
Manchester United melepas lulusan akademi mereka ke tim asuhan Antonio Conte pada tahun 2024 dengan biaya transfer sekitar £26 juta. Meskipun langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan neraca keuangan sesuai regulasi PSR, citra tersebut kini terlihat buruk karena McTominay berhasil mengantarkan Napoli meraih Scudetto pada musim perdananya, sekaligus meraih penghargaan MVP Serie A. Materazzi percaya bahwa Setan Merah telah sangat meremehkan nilai seorang pemain yang kini tampil di level kelas dunia. Meskipun Napoli mengalami kesulitan musim ini, McTominay tetap menjadi pemain kunci sebagai pencetak gol terbanyak kedua mereka di Serie A dengan tujuh gol, sementara ia mencetak empat gol di Liga Champions.
“Dia adalah pemain box-to-box yang luar biasa,” tambah Materazzi. “Saya tidak mengerti bagaimana United menjualnya dengan harga murah karena nilainya, menurut saya, adalah £60-70 juta atau lebih, namun mereka menjualnya hanya seharga £26 juta. Saya tidak tahu. Apakah itu salah satu kesalahan transfer terbesar yang pernah kita lihat? Saya pikir begitu, pasti. Bisakah Scott McTominay memenangkan Ballon d’Or suatu hari nanti? Itu ide yang bagus karena saya menyukainya sebagai pemain. Tapi saya tidak berpikir dia akan menjadi juara di Piala Dunia bersama Skotlandia dan itu tidak mudah jika Anda tidak memenangkan trofi-trofi terbesar.”
Keuntungan bagi Napoli adalah kerugian bagi United
Di bawah asuhan Conte, McTominay telah berkembang menjadi ancaman gol yang produktif, dengan 13 gol yang dicetaknya musim lalu membuatnya secara mengejutkan masuk dalam nominasi Ballon d’Or. Kebangkitan ini semakin memperkuat kritik terhadap keputusan United untuk menjualnya; seiring lini tengah mereka terus mengalami kesulitan, McTominay telah menjadi simbol utama tren klub pasca-Sir Alex Ferguson yang membiarkan lulusan akademi berkembang di klub lain sementara pemain-pemain mahal yang didatangkan gagal menunjukkan performa yang diharapkan.
McTominay berbicara tentang masa depannya
Meskipun terus dikaitkan dengan rumor transfer, McTominay telah menjadi idola para penggemar di Napoli, dan sepenuhnya menyatu dengan kota yang menghargai gaya permainannya yang gigih. Komitmennya ini datang di saat yang krusial, dengan Napoli saat ini berada di peringkat kedua Serie A, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Inter dengan hanya tujuh pekan tersisa. Menanggapi spekulasi mengenai masa depannya dan kepergiannya dari Old Trafford, ia tetap fokus pada proyeknya saat ini, dengan menyatakan: “Saya sangat bahagia di sini. Sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu satu-satunya hal yang ada di pikiran saya.”
Menyampaikan visinya jangka panjang, ia menambahkan: “Saya bisa membayangkan diri saya di Napoli untuk waktu yang lama. Saya mencintai tempat ini... keluarga saya bahagia dan saya pun bahagia.”