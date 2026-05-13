"Aku sangat mencintai klub ini!" - Antony mengungkapkan kegembiraannya saat Real Betis memastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 21 tahun
Malam bersejarah di Sevilla
Tim asuhan Manuel Pellegrini memasuki laga melawan Elche dengan kesadaran bahwa mereka berada di ambang sejarah, dan mereka berhasil tampil gemilang di bawah tekanan besar untuk memicu malam perayaan yang meriah di Seville. Kemenangan ini cukup untuk memastikan posisi lima besar di La Liga dengan dua laga tersisa, sekaligus mengokohkan posisi istimewa di klasemen di atas rival-rival langsung seperti Celta Vigo.
Antony menjadi salah satu tokoh kunci dalam kemenangan krusial Betis, yang memicu kartu merah langsung bagi Leo Petrot, sehingga Elche harus bermain dengan sepuluh orang. Saat peluit akhir berbunyi, pemain Brasil itu tak menyembunyikan emosinya: "Pertama-tama, saya sangat bahagia atas kemenangan ini. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, betapa pentingnya menang di kandang. Celta kalah. Nasib kami bergantung pada hasil ini untuk lolos ke Liga Champions. Tim ini pantas mendapatkannya, para pendukung pantas mendapatkannya, semua orang di sini pantas mendapatkannya. Hari ini kami akan menikmati kemenangan ini sepenuhnya karena kami pantas mendapatkannya. Saat saya melihat Celta kalah, saya berdiri sendirian sebentar, berbicara pada diri sendiri, berbicara pada Tuhan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan meninggalkan sini tanpa kemenangan. Syukur kepada Tuhan kami mendapat tiga poin, poin-poin yang membawa kami ke Liga Champions. Setelah bertahun-tahun, kami kembali ke Liga Champions, dan menjadi bagian dari tim ini membuat saya sangat bahagia. Sekarang saatnya istirahat sejenak karena saya sangat lelah."
Kebanggaan akan warna hijau dan putih
Kemenangan atas Elche memungkinkan Betis mengakhiri absennya selama 20 tahun dari kompetisi klub paling bergengsi. Mantan pemain sayap Manchester United, Antony, menekankan komitmen penuh yang ia tunjukkan di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut: "Itu adalah tujuan semua orang. Kami sudah memimpikannya, dan semuanya bergantung pada kami. Baik Celta kalah maupun menang, semuanya bergantung pada kami. Kami berhasil mencapainya. Saya merasa sangat bahagia menjadi bagian dari tim ini, dari klub yang sangat saya cintai ini. Itulah mengapa saya tidak berhenti berlari sedetik pun, karena saya tahu kami harus menang. Menjadi bagian dari tim ini adalah sumber kebanggaan bagi saya."
Pellegrini soal kemampuan untuk bangkit kembali
Kemenangan ini diraih berkat gol-gol dari Cucho Hernandez dan Pablo Fornals, yang berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah babak kedua. Meskipun Elche sempat menyamakan kedudukan melalui Hector Fort, tekad tuan rumah tetap unggul, sehingga para penonton di Heliopolis dapat merayakan malam yang akan terukir dalam sejarah terkini klub.
Dari bangku cadangan, Pellegrini juga mengungkapkan kepuasannya atas perjalanan sepanjang musim ini. Mantan manajer Manchester City itu menyoroti ketangguhan ruang ganti yang harus mengatasi berbagai rintangan untuk finis di lima besar Spanyol. "Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa; tim selalu tahu cara bangkit dari kemunduran," kata manajer Betis tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Terakhir kali Betis berlaga di babak penyisihan grup Liga Champions adalah pada musim 2005-06, saat mereka berhadapan dengan raksasa-raksasa Liga Premier seperti Liverpool dan Chelsea. Kini, dua dekade kemudian, klub ini bersiap untuk kembali bersaing dengan tim-tim terbaik di benua Eropa, yang akan memberikan dorongan ekonomi dan olahraga yang vital bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sementara perayaan masih berlangsung di Seville, dewan direksi sudah merencanakan strategi ambisius untuk memastikan kampanye Liga Champions mereka sesukses perjalanan yang membawa mereka kembali ke kompetisi tersebut.