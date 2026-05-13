"Aku sangat mencintai klub ini!" - Antony mengungkapkan kegembiraannya saat Real Betis memastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 21 tahun

Tim asuhan Manuel Pellegrini memasuki laga melawan Elche dengan kesadaran bahwa mereka berada di ambang sejarah, dan mereka berhasil tampil gemilang di bawah tekanan besar untuk memicu malam perayaan yang meriah di Seville. Kemenangan ini cukup untuk memastikan posisi lima besar di La Liga dengan dua laga tersisa, sekaligus mengokohkan posisi istimewa di klasemen di atas rival-rival langsung seperti Celta Vigo.

Antony menjadi salah satu tokoh kunci dalam kemenangan krusial Betis, yang memicu kartu merah langsung bagi Leo Petrot, sehingga Elche harus bermain dengan sepuluh orang. Saat peluit akhir berbunyi, pemain Brasil itu tak menyembunyikan emosinya: "Pertama-tama, saya sangat bahagia atas kemenangan ini. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, betapa pentingnya menang di kandang. Celta kalah. Nasib kami bergantung pada hasil ini untuk lolos ke Liga Champions. Tim ini pantas mendapatkannya, para pendukung pantas mendapatkannya, semua orang di sini pantas mendapatkannya. Hari ini kami akan menikmati kemenangan ini sepenuhnya karena kami pantas mendapatkannya. Saat saya melihat Celta kalah, saya berdiri sendirian sebentar, berbicara pada diri sendiri, berbicara pada Tuhan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan meninggalkan sini tanpa kemenangan. Syukur kepada Tuhan kami mendapat tiga poin, poin-poin yang membawa kami ke Liga Champions. Setelah bertahun-tahun, kami kembali ke Liga Champions, dan menjadi bagian dari tim ini membuat saya sangat bahagia. Sekarang saatnya istirahat sejenak karena saya sangat lelah."