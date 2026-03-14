"Aku sangat marah, sampai-sampai aku meledak" - Victor Osimhen menceritakan penderitaan yang dialaminya saat kehilangan ayahnya di tengah kekacauan transfer, saat bintang Galatasaray itu merasakan "sisi gelap sepak bola"

Penyerang asal Nigeria, Osimhen, berbagi kisah tentang momen-momen menyedihkan seputar kematian ayahnya, sekaligus menceritakan bagaimana tragedi itu terjadi di tengah masa-masa sulit dalam kariernya. Osimhen menjelaskan bahwa kesehatan ayahnya mulai memburuk beberapa tahun setelah ia menyelesaikan kepindahannya ke Lille. Seiring merebaknya pandemi Covid-19, ayahnya dirawat di rumah sakit di Nigeria sementara sang penyerang terpaksa tertahan di Prancis. Penyerang asal Nigeria itu mengatakan bahwa ia berusaha keras untuk mendapatkan izin bepergian dan memeriksa kondisi ayahnya, meminta bantuan baik dari klub maupun perwakilannya, saat ia menghadapi situasi yang memilukan itu dari jauh.

Pemain berusia 27 tahun itu mengenang momen mengerikan saat ia mengetahui kabar meninggalnya ayahnya melalui FaceTime, setelah tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung. "Saya ingat saya melempar telepon dan saya benar-benar gila," ungkap Osimhen. "Saya merusak seluruh rumah. Memecahkan segala sesuatu. Saya benar-benar kehilangan akal. Suara ribut itu membuat tetangga saya datang untuk memeriksa keadaan saya, dan saya sangat menyayangi tetangga-tetangga saya. Mereka seperti keluarga bagi saya saat saya sendirian di Prancis. Selama lima atau enam jam, dia menemani saya, dan dia mungkin mencegah saya melakukan hal bodoh."

Kekecewaan itu semakin parah karena dia merasa olahraga diutamakan daripada kemanusiaannya. "Saya merasa sangat bersalah, karena semua anak dan cucunya ada di sana bersamanya. Hanya satu orang yang tidak berada di sisinya. Saya. Saya sangat marah. Saya meledak. Saya berpikir, 'Jika ini sepak bola, lalu apa gunanya? Saya hanya ingin bersama keluarga saya.' Saya menelepon mantan agen saya, dan saya berkata, 'Bolehkah saya pergi menguburkan ayah saya?' Dia berkata, 'Silakan. Tapi kembali pada hari Jumat.' Saya berpikir, 'Jumat? Persetan dengan sepak bola.'"