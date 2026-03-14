AFP
"Aku sangat marah, sampai-sampai aku meledak" - Victor Osimhen menceritakan penderitaan yang dialaminya saat kehilangan ayahnya di tengah kekacauan transfer, saat bintang Galatasaray itu merasakan "sisi gelap sepak bola"
Titik kritis di Prancis
Penyerang asal Nigeria, Osimhen, berbagi kisah tentang momen-momen menyedihkan seputar kematian ayahnya, sekaligus menceritakan bagaimana tragedi itu terjadi di tengah masa-masa sulit dalam kariernya. Osimhen menjelaskan bahwa kesehatan ayahnya mulai memburuk beberapa tahun setelah ia menyelesaikan kepindahannya ke Lille. Seiring merebaknya pandemi Covid-19, ayahnya dirawat di rumah sakit di Nigeria sementara sang penyerang terpaksa tertahan di Prancis. Penyerang asal Nigeria itu mengatakan bahwa ia berusaha keras untuk mendapatkan izin bepergian dan memeriksa kondisi ayahnya, meminta bantuan baik dari klub maupun perwakilannya, saat ia menghadapi situasi yang memilukan itu dari jauh.
Pemain berusia 27 tahun itu mengenang momen mengerikan saat ia mengetahui kabar meninggalnya ayahnya melalui FaceTime, setelah tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung. "Saya ingat saya melempar telepon dan saya benar-benar gila," ungkap Osimhen. "Saya merusak seluruh rumah. Memecahkan segala sesuatu. Saya benar-benar kehilangan akal. Suara ribut itu membuat tetangga saya datang untuk memeriksa keadaan saya, dan saya sangat menyayangi tetangga-tetangga saya. Mereka seperti keluarga bagi saya saat saya sendirian di Prancis. Selama lima atau enam jam, dia menemani saya, dan dia mungkin mencegah saya melakukan hal bodoh."
Kekecewaan itu semakin parah karena dia merasa olahraga diutamakan daripada kemanusiaannya. "Saya merasa sangat bersalah, karena semua anak dan cucunya ada di sana bersamanya. Hanya satu orang yang tidak berada di sisinya. Saya. Saya sangat marah. Saya meledak. Saya berpikir, 'Jika ini sepak bola, lalu apa gunanya? Saya hanya ingin bersama keluarga saya.' Saya menelepon mantan agen saya, dan saya berkata, 'Bolehkah saya pergi menguburkan ayah saya?' Dia berkata, 'Silakan. Tapi kembali pada hari Jumat.' Saya berpikir, 'Jumat? Persetan dengan sepak bola.'"
- AFP
Menemukan sosok ayah dalam diri Spalletti
Osimhen mengakui bahwa ia tiba di Napoli pada tahun 2020 dalam kondisi hancur, penuh dengan amarah dan kesedihan yang mendalam. Namun, ia memuji mantan pelatih Partenopei, Luciano Spalletti, yang telah memberikan dukungan emosional yang sangat ia butuhkan selama hari-hari terakhirnya di Prancis. "Ketika saya datang ke Napoli, saya menemukan jati diri saya," katanya. "Saya benar-benar harus berterima kasih kepada kota ini, para penggemar, dan rekan-rekan setim saya karena telah mengubah hidup saya. Saya ingat pertemuan pertama saya saat tiba di sana, saya berkata kepada pelatih, Pak Spalletti, 'Saya tidak baik-baik saja. Saya sangat marah saat ini. Sangat sedih. Pikiran saya kacau.'"
Pendekatan Spalletti adalah tepat apa yang dibutuhkan striker itu untuk mengalihkan energinya kembali ke lapangan. "Dia seperti ayah bagi saya. Ketika saya melakukan kesalahan, dia langsung menegur saya. Tapi dia percaya pada saya sepenuh hati, saya bersumpah. Dia yakin saya bisa menjadi yang terbaik di dunia. Saya mencetak dua gol dalam satu pertandingan, dia mendatangi saya di ruang ganti dan berhadapan langsung dengan saya. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia akan mendekatkan kepalanya ke kepala Anda dan hampir berbisik: 'Cazzo!! Anda bisa saja mencetak empat gol hari ini. Saya akan menunjukkan videonya besok.'"
Membawa Napoli meraih gelar Scudetto yang bersejarah
Ikatan antara keduanya mencapai puncaknya pada musim 2022-23, saat Napoli mengakhiri penantian selama 33 tahun untuk meraih gelar liga. Gol-gol Osimhen menjadi pemicu ledakan kegembiraan di seluruh kota, sekaligus mengukuhkan warisannya dalam sejarah sepak bola Italia. Ia mengenang momen yang mengharukan bersama seorang penggemar: "Tepat sebelum kami memenangkan Scudetto, ada kerumunan penggemar di luar tempat latihan kami. Saya menghentikan mobil untuk menjabat tangan mereka, dan ada seorang pria bersama putranya yang mengangkat ponselnya. Itu adalah video saat Maradona berada di sana pada tahun 80-an. Pria itu tidak bisa berbahasa Inggris. Matanya berkaca-kaca."
Beban emosional dari pencapaian itu adalah sesuatu yang Osimhen bawa dengan bangga, sambil mencatat bahwa penggemar itu berkata kepadanya: "Selama 1.000 tahun mereka akan mengingatmu. Ketika kita semua menjadi debu, mereka akan mengingatmu." Bagi seorang pemain yang tumbuh besar di dekat tempat pembuangan sampah di Lagos, pencapaian itu lebih dari sekadar trofi. "Memenangkan gelar adalah satu hal. Namun, memenangkan Scudetto untuk Napoli untuk pertama kalinya dalam 33 tahun adalah sejarah sejati. Inilah alasan saya bermain sepak bola, demi perasaan ini," tambahnya.
- AFP
Memilih gairah daripada akal sehat di Galatasaray
Setelah kepergiannya yang rumit dari Napoli, Osimhen mengejutkan dunia sepak bola dengan memilih pindah ke Galatasaray sebagai pemain pinjaman. Meskipun beberapa pihak di industri ini menyarankannya untuk tidak mengambil langkah tersebut, sang striker menegaskan bahwa ia mengikuti kata hatinya untuk pindah ke Istanbul. "Saat aku meninggalkan Napoli, tahukah kamu berapa banyak orang yang bilang kepadaku, 'Jangan pergi ke Turki. Apa kamu gila?' Seorang mantan agen bahkan berkata kepadaku, 'Jangan, jangan, jangan. Jangan pergi ke sana. Itu bukan langkah yang cerdas.' Tapi saya berpikir dengan hati saya. Saya ingin bermain untuk Galatasaray."
Bagi Osimhen, pilihannya adalah mencari basis penggemar yang sejalan dengan intensitasnya sendiri. "Saya ingin bergabung dengan klub tiga besar di dunia dalam hal gairah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami saya. Ketika saya berbicara dengan Okan Buruk melalui telepon, sebelum saya menandatangani kontrak, dia berkata kepada saya, 'Saya di sini untuk memberitahumu bahwa saya secara pribadi, sebagai seorang individu, sebagai pelatih, dan sebagai seorang ayah, ingin kamu berada di klub saya.' Ketika pesawat mendarat, ada 3.000 penggemar Gala yang menanti saya di tengah malam. Perasaan itu lebih berharga daripada uang."
