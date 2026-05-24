"Aku sangat lelah" - Pep Guardiola menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Man City adalah "keputusan yang tepat" setelah pertandingan terakhir yang penuh emosi

Saat merenungkan kepergiannya setelah satu dekade bersejarah memimpin tim, Guardiola secara terbuka mengungkapkan kelelahan yang dirasakannya. Ia menyatakan: "Saya sangat lelah. Serius, saya sangat lelah. Saya telah melakukan segalanya. Kami telah melakukannya. Kenangan yang saya miliki tentang Barcelona dan Bayern Munich memang tak tertandingi, tetapi beban kenangan yang saya bawa dari sini selama 10 tahun ini lebih berat daripada yang lain."

Sejak tiba pada musim panas 2016, pelatih asal Spanyol ini telah menangani 593 pertandingan, dengan catatan 423 kemenangan, 77 hasil imbang, dan 93 kekalahan. Ia menekankan bahwa hubungan antarmanusia lebih penting daripada trofi, sambil menambahkan: "Tanpa trofi-trofi itu, saya pasti sudah dipecat, tapi bukan melihat trofi-trofi di lemari di rumah yang membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah kenangan dan hubungan yang saya bangun sejak hari pertama dengan kota ini, staf pendukung, dan para pemain."