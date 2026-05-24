AFP
"Aku sangat lelah" - Pep Guardiola menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Man City adalah "keputusan yang tepat" setelah pertandingan terakhir yang penuh emosi
Guardiola mengucapkan selamat tinggal yang penuh haru kepada Manchester
Guardiola tampak kesulitan menahan emosinya di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan. Pertandingan ini juga menandai penampilan terakhir bagi dua pemain andalan klub, Bernardo Silva dan John Stones. Meskipun City sempat memimpin 1-0 berkat gol ke-11 Antoine Semenyo sejak ia bergabung dari Bournemouth pada Januari lalu, Aston Villa asuhan Unai Emery berhasil membalikkan keadaan. Dua gol Ollie Watkins di babak kedua memastikan juara Liga Europa itu merusak pesta perpisahan dengan meraih kemenangan 2-1. Mengomentari perpisahan yang penuh air mata itu, sang manajer berkata: "Saya tidak menangis, tetapi ketika saya melihat Bernardo menangis, saya pun menangis. Saya bilang jangan menangis, tetapi itu terjadi. Itu adalah momen yang sangat istimewa. Emosi begitu meluap. Saya tidak akan pernah melupakannya."
Manajer yang kelelahan mengenang sepuluh tahun di Etihad
Saat merenungkan kepergiannya setelah satu dekade bersejarah memimpin tim, Guardiola secara terbuka mengungkapkan kelelahan yang dirasakannya. Ia menyatakan: "Saya sangat lelah. Serius, saya sangat lelah. Saya telah melakukan segalanya. Kami telah melakukannya. Kenangan yang saya miliki tentang Barcelona dan Bayern Munich memang tak tertandingi, tetapi beban kenangan yang saya bawa dari sini selama 10 tahun ini lebih berat daripada yang lain."
Sejak tiba pada musim panas 2016, pelatih asal Spanyol ini telah menangani 593 pertandingan, dengan catatan 423 kemenangan, 77 hasil imbang, dan 93 kekalahan. Ia menekankan bahwa hubungan antarmanusia lebih penting daripada trofi, sambil menambahkan: "Tanpa trofi-trofi itu, saya pasti sudah dipecat, tapi bukan melihat trofi-trofi di lemari di rumah yang membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah kenangan dan hubungan yang saya bangun sejak hari pertama dengan kota ini, staf pendukung, dan para pemain."
Berangkat pada waktu yang tepat menuju City
Meskipun perpisahan yang penuh emosi, sang jenius taktik itu menegaskan bahwa kepergiannya adalah yang terbaik bagi klub raksasa Liga Premier tersebut saat mereka memasuki era baru. Guardiola menjelaskan: "Ini adalah waktu yang tepat. Saya tidak akan merindukannya untuk sementara waktu, itu pasti. Saya sangat yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat bagi klub dan para pemain. Saya berterima kasih kepada klub karena telah menghormati keputusan ini; mereka memahaminya."
Manajer ini pergi setelah berhasil meraih 20 trofi yang luar biasa untuk Manchester City, termasuk enam gelar Liga Premier, satu Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Piala Liga.
Apa yang akan terjadi pada Guardiola di masa depan
Ke depan, Guardiola berencana untuk mengambil cuti panjang dari dunia sepak bola guna memulihkan tenaga setelah dekade yang melelahkan namun gemilang ini. Meskipun ia menegaskan bahwa ia tidak akan merindukan dunia sepak bola untuk sementara waktu, rekam jejak manajerialnya yang luar biasa menjamin bahwa ia tidak akan kekurangan peminat ketika tiba waktunya baginya untuk kembali ke bangku cadangan.