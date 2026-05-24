Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Aku sangat lelah" - Pep Guardiola menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Man City adalah "keputusan yang tepat" setelah pertandingan terakhir yang penuh emosi

P. Guardiola
Manchester City
Premier League
Manchester City vs Aston Villa
Aston Villa

Pep Guardiola mengakui bahwa ia merasa "sangat lelah" dan meneteskan air mata setelah masa jabatannya yang legendaris selama 10 tahun sebagai manajer Manchester City berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa pada hari Minggu. Pelatih asal Spanyol yang ikonik ini, yang berhasil meraih 20 trofi selama satu dekade bersejarah di Etihad Stadium, menegaskan bahwa mundur sekarang adalah "keputusan yang tepat" baik bagi klub maupun para pemainnya.

  • Guardiola mengucapkan selamat tinggal yang penuh haru kepada Manchester

    Guardiola tampak kesulitan menahan emosinya di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan. Pertandingan ini juga menandai penampilan terakhir bagi dua pemain andalan klub, Bernardo Silva dan John Stones. Meskipun City sempat memimpin 1-0 berkat gol ke-11 Antoine Semenyo sejak ia bergabung dari Bournemouth pada Januari lalu, Aston Villa asuhan Unai Emery berhasil membalikkan keadaan. Dua gol Ollie Watkins di babak kedua memastikan juara Liga Europa itu merusak pesta perpisahan dengan meraih kemenangan 2-1. Mengomentari perpisahan yang penuh air mata itu, sang manajer berkata: "Saya tidak menangis, tetapi ketika saya melihat Bernardo menangis, saya pun menangis. Saya bilang jangan menangis, tetapi itu terjadi. Itu adalah momen yang sangat istimewa. Emosi begitu meluap. Saya tidak akan pernah melupakannya."

    • Iklan
  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manajer yang kelelahan mengenang sepuluh tahun di Etihad

    Saat merenungkan kepergiannya setelah satu dekade bersejarah memimpin tim, Guardiola secara terbuka mengungkapkan kelelahan yang dirasakannya. Ia menyatakan: "Saya sangat lelah. Serius, saya sangat lelah. Saya telah melakukan segalanya. Kami telah melakukannya. Kenangan yang saya miliki tentang Barcelona dan Bayern Munich memang tak tertandingi, tetapi beban kenangan yang saya bawa dari sini selama 10 tahun ini lebih berat daripada yang lain."

    Sejak tiba pada musim panas 2016, pelatih asal Spanyol ini telah menangani 593 pertandingan, dengan catatan 423 kemenangan, 77 hasil imbang, dan 93 kekalahan. Ia menekankan bahwa hubungan antarmanusia lebih penting daripada trofi, sambil menambahkan: "Tanpa trofi-trofi itu, saya pasti sudah dipecat, tapi bukan melihat trofi-trofi di lemari di rumah yang membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah kenangan dan hubungan yang saya bangun sejak hari pertama dengan kota ini, staf pendukung, dan para pemain."

  • Berangkat pada waktu yang tepat menuju City

    Meskipun perpisahan yang penuh emosi, sang jenius taktik itu menegaskan bahwa kepergiannya adalah yang terbaik bagi klub raksasa Liga Premier tersebut saat mereka memasuki era baru. Guardiola menjelaskan: "Ini adalah waktu yang tepat. Saya tidak akan merindukannya untuk sementara waktu, itu pasti. Saya sangat yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat bagi klub dan para pemain. Saya berterima kasih kepada klub karena telah menghormati keputusan ini; mereka memahaminya."

    Manajer ini pergi setelah berhasil meraih 20 trofi yang luar biasa untuk Manchester City, termasuk enam gelar Liga Premier, satu Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Piala Liga.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi pada Guardiola di masa depan

    Ke depan, Guardiola berencana untuk mengambil cuti panjang dari dunia sepak bola guna memulihkan tenaga setelah dekade yang melelahkan namun gemilang ini. Meskipun ia menegaskan bahwa ia tidak akan merindukan dunia sepak bola untuk sementara waktu, rekam jejak manajerialnya yang luar biasa menjamin bahwa ia tidak akan kekurangan peminat ketika tiba waktunya baginya untuk kembali ke bangku cadangan.