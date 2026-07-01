AFP
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"Aku rela berkorban habis-habisan" – Thierry Henry terpesona oleh kekuatan 'Sir Harry Kane', sementara Zlatan Ibrahimovic menyebut kapten itu sebagai satu-satunya harapan Inggris untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia
Kemenangan menakjubkan atas Republik Demokratik Kongo
Kane menyelamatkan Inggris dari kekalahan mengejutkan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo, dengan mencetak gol sundulan pada menit ke-75 sebelum melepaskan tendangan sensasional di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan comeback 2-1.
Saat berbicara di Fox Sports, Henry terkesima dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Kane. Henry berkata: "Dia hampir melayang di udara, dalam posisi yang agak aneh saat menendang bola. Tahukah Anda betapa sulitnya itu? Di akhir pertandingan, untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Di akhir pertandingan! Declan Rice sudah kelelahan! Jika Declan Rice sudah kelelahan di akhir pertandingan, kita sudah tahu betapa beratnya pertandingan itu dari segi fisik. Untuk menghasilkan tenaga sebesar itu. Saya rasa seluruh negara mendukungnya saat dia melepaskan tendangan itu. Dia terjatuh! Tahukah Anda betapa sulitnya menghasilkan tenaga seperti itu di saat seperti itu? Jika saya melakukannya sekarang, punggung saya pasti patah! Itu sulit. Itu keterampilan yang sulit. Wow! Sir Harry!"
- Getty Images Sport
Ketergantungan mutlak pada kapten
Ibrahimovic sependapat dengan hal tersebut, sambil menyoroti betapa besarnya ketergantungan Inggris pada kapten mereka dibandingkan dengan negara-negara lain. Kane kini telah mencetak lima gol di Piala Dunia, sehingga ia sejajar dengan Erling Haaland dan hanya tertinggal satu gol dari Kylian Mbappé dan Lionel Messi, yang masing-masing telah mencetak enam gol.
Sementara negara-negara seperti Argentina dan Prancis memiliki beberapa pemain penentu kemenangan, Ibrahimovic merasa tim asuhan Thomas Tuchel sepenuhnya bergantung pada satu orang.
Dia berkata: "Harry Kane, dia melakukan tiga hal. Dia mencetak dua gol dan melakukan satu aksi menembus pertahanan. Itu sudah menjelaskan segalanya, betapa pentingnya dia bagi tim ini. Kita membicarakan Messi untuk Argentina, Mbappe untuk Prancis, tetapi mereka juga memiliki bintang-bintang hebat lainnya. Kita membicarakan Haaland untuk Norwegia. Namun, jika berbicara tentang Inggris, semuanya berpusat pada Harry Kane. Sir Harry Kane adalah Inggris, dan melihat penampilannya hari ini, dia harus terus bermain seperti itu jika Inggris ingin memiliki peluang."
Perjuangan fisik dan harapan yang tinggi
Selain memuji Kane, Ibrahimovic mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi fisik skuad, khususnya menyoroti Rice. Mantan striker tersebut merasa tim tampak kelelahan dan mempertanyakan tekanan besar yang terus-menerus dibebankan kepada mereka.
Ibrahimovic menambahkan: "Hari ini saya melihat Inggris mengalami kesulitan secara fisik. Saya tidak melihat mereka berlari seperti sebelumnya. Terutama Declan Rice, keunggulannya adalah berlari, tapi sepertinya dia kesulitan. Tapi bukan hanya dia, yang lain juga. Bukan soal bagaimana cara menang, yang penting adalah menang. Terutama Inggris ini. Mereka menghadapi tekanan besar untuk menang. Mengapa? Kami tidak tahu, tapi ya sudah. Mereka menang."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris kini harus segera pulih dan mengatasi kelelahan fisik yang tampak jelas sebelum pertandingan penting berikutnya di Piala Dunia. Tim ini dijadwalkan akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar turnamen tersebut. Tuchel akan sangat mengandalkan staf medisnya untuk memastikan para pemain kunci dalam kondisi prima menjelang pertandingan sistem gugur yang akan datang. Terlepas dari tingkat performa mereka secara keseluruhan, para pemain tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan Kane untuk menghadirkan momen-momen ajaib.