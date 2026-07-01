"Aku rela berkorban habis-habisan" – Thierry Henry terpesona oleh kekuatan 'Sir Harry Kane', sementara Zlatan Ibrahimovic menyebut kapten itu sebagai satu-satunya harapan Inggris untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia

Kane menyelamatkan Inggris dari kekalahan mengejutkan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo, dengan mencetak gol sundulan pada menit ke-75 sebelum melepaskan tendangan sensasional di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan comeback 2-1.

Saat berbicara di Fox Sports, Henry terkesima dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Kane. Henry berkata: "Dia hampir melayang di udara, dalam posisi yang agak aneh saat menendang bola. Tahukah Anda betapa sulitnya itu? Di akhir pertandingan, untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Di akhir pertandingan! Declan Rice sudah kelelahan! Jika Declan Rice sudah kelelahan di akhir pertandingan, kita sudah tahu betapa beratnya pertandingan itu dari segi fisik. Untuk menghasilkan tenaga sebesar itu. Saya rasa seluruh negara mendukungnya saat dia melepaskan tendangan itu. Dia terjatuh! Tahukah Anda betapa sulitnya menghasilkan tenaga seperti itu di saat seperti itu? Jika saya melakukannya sekarang, punggung saya pasti patah! Itu sulit. Itu keterampilan yang sulit. Wow! Sir Harry!"