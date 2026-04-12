Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

"Aku punya rencana!" - Diego Simeone membela keputusannya untuk melakukan SEPULUH pergantian dalam susunan pemain Atlético Madrid menjelang laga penentuan Liga Champions melawan Barcelona

D. Simeone

Diego Simeone dengan tegas membela keputusannya untuk menurunkan susunan pemain inti termuda selama masa jabatannya setelah Atletico Madrid menelan kekalahan tipis di La Liga melawan Sevilla. Dengan laga leg kedua perempat final Liga Champions yang akan menentukan nasib musim ini melawan Barcelona yang semakin dekat, pelatih asal Argentina itu memilih untuk melakukan sepuluh pergantian pemain dalam skuadnya saat bertanding di Ramon Sanchez-Pizjuan.

  • Sebuah langkah berisiko yang mempertimbangkan situasi di Eropa

    Meskipun kalah 2-1 dari Sevilla, Simeone tetap bersikap tegas dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Pelatih Atleti itu memprioritaskan kebugaran dan kesegaran para pemainnya untuk laga kandang pekan ini melawan Barca, dengan mengistirahatkan hampir seluruh pemain inti dan lebih memilih para lulusan akademi serta pemain cadangan. Ketika ditanya apakah kekalahan tersebut merupakan akibat langsung dari prioritas yang diberikan pada kompetisi Eropa, Simeone menjawab: "Pertandingan melawan Sevilla lebih berkaitan dengan ketajaman dalam mencetak gol. Kami punya rencana, bisa saja berjalan baik atau buruk, tapi saya tidak akan menyimpang darinya. Saya punya rencana."

    • Iklan
  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mempercayai generasi penerus

    Meskipun kurangnya pengalaman pemain senior di lapangan, sang manajer merasa optimis melihat performa para debutan dan pemain muda yang mampu menghadapi tekanan di Ramon Sanchez-Pizjuan. "Saya selalu mengatakan hal yang sama, bagi saya tidak ada batasan usia," jelas Simeone kepada para wartawan. "Ada pemain yang bisa membaca permainan dan ada yang tidak. Saya rasa kami bertanding dengan sangat baik. Kami menguasai bola lebih banyak daripada yang saya inginkan karena saya lebih suka kami bermain lebih langsung. Saya pikir kami bisa saja menyamakan kedudukan. Saya senang dengan cara mereka melakukannya. Kita tidak tahu kapan peluang-peluang seperti itu akan kembali dan kita harus siap."

  • Menanggapi kesulitan di Sevilla

    Pertandingan dimulai dengan buruk bagi tim yang mengalami rotasi pemain, kebobolan lebih dulu sehingga Sevilla unggul. Namun, ketangguhan penampilan mereka setelah tertinggal menunjukkan bahwa semangat "Cholismo" telah tertanam kuat bahkan di kalangan pemain termuda dalam skuad. "Ketinggalan 1-0 sejak awal akibat sebuah permainan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih baik bisa saja membuat kami terpuruk dalam pertandingan, tapi hal itu tidak terjadi," kata Simeone. "Kami bangkit berkat para pemain dan cara mereka bertarung, dan itu membuat saya senang."

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Perhatian kini beralih ke Metropolitano

    Setelah laga melawan Sevilla berlalu, perhatian kini sepenuhnya beralih ke leg kedua melawan Barcelona di Metropolitano, di mana Atlético akan mempertahankan keunggulan agregat 2-0. Rotasi pemain yang masif ini berarti pemain seperti Antoine Griezmann dan Koke akan berada dalam kondisi prima untuk laga krusial di Eropa ini. Simeone juga memberikan pujian khusus kepada pemain muda seperti Ameyda, yang tampaknya akan memainkan peran lebih besar di masa depan tim setelah tampil mengesankan dalam situasi sulit. "Dia sangat tangguh, dia tidak butuh motivasi. Dia tahu apa arti pertandingan ini," kata Simeone.