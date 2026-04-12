"Aku punya rencana!" - Diego Simeone membela keputusannya untuk melakukan SEPULUH pergantian dalam susunan pemain Atlético Madrid menjelang laga penentuan Liga Champions melawan Barcelona
Sebuah langkah berisiko yang mempertimbangkan situasi di Eropa
Meskipun kalah 2-1 dari Sevilla, Simeone tetap bersikap tegas dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Pelatih Atleti itu memprioritaskan kebugaran dan kesegaran para pemainnya untuk laga kandang pekan ini melawan Barca, dengan mengistirahatkan hampir seluruh pemain inti dan lebih memilih para lulusan akademi serta pemain cadangan. Ketika ditanya apakah kekalahan tersebut merupakan akibat langsung dari prioritas yang diberikan pada kompetisi Eropa, Simeone menjawab: "Pertandingan melawan Sevilla lebih berkaitan dengan ketajaman dalam mencetak gol. Kami punya rencana, bisa saja berjalan baik atau buruk, tapi saya tidak akan menyimpang darinya. Saya punya rencana."
Mempercayai generasi penerus
Meskipun kurangnya pengalaman pemain senior di lapangan, sang manajer merasa optimis melihat performa para debutan dan pemain muda yang mampu menghadapi tekanan di Ramon Sanchez-Pizjuan. "Saya selalu mengatakan hal yang sama, bagi saya tidak ada batasan usia," jelas Simeone kepada para wartawan. "Ada pemain yang bisa membaca permainan dan ada yang tidak. Saya rasa kami bertanding dengan sangat baik. Kami menguasai bola lebih banyak daripada yang saya inginkan karena saya lebih suka kami bermain lebih langsung. Saya pikir kami bisa saja menyamakan kedudukan. Saya senang dengan cara mereka melakukannya. Kita tidak tahu kapan peluang-peluang seperti itu akan kembali dan kita harus siap."
Menanggapi kesulitan di Sevilla
Pertandingan dimulai dengan buruk bagi tim yang mengalami rotasi pemain, kebobolan lebih dulu sehingga Sevilla unggul. Namun, ketangguhan penampilan mereka setelah tertinggal menunjukkan bahwa semangat "Cholismo" telah tertanam kuat bahkan di kalangan pemain termuda dalam skuad. "Ketinggalan 1-0 sejak awal akibat sebuah permainan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih baik bisa saja membuat kami terpuruk dalam pertandingan, tapi hal itu tidak terjadi," kata Simeone. "Kami bangkit berkat para pemain dan cara mereka bertarung, dan itu membuat saya senang."
Perhatian kini beralih ke Metropolitano
Setelah laga melawan Sevilla berlalu, perhatian kini sepenuhnya beralih ke leg kedua melawan Barcelona di Metropolitano, di mana Atlético akan mempertahankan keunggulan agregat 2-0. Rotasi pemain yang masif ini berarti pemain seperti Antoine Griezmann dan Koke akan berada dalam kondisi prima untuk laga krusial di Eropa ini. Simeone juga memberikan pujian khusus kepada pemain muda seperti Ameyda, yang tampaknya akan memainkan peran lebih besar di masa depan tim setelah tampil mengesankan dalam situasi sulit. "Dia sangat tangguh, dia tidak butuh motivasi. Dia tahu apa arti pertandingan ini," kata Simeone.