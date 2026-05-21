Arsenal mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan merebut gelar Liga Premier pada Selasa malam, namun arsitek kesuksesan mereka tak terlihat di markas latihan klub. Sementara para pemain meluapkan kegembiraan di London Colney saat Manchester City kehilangan poin melawan Bournemouth, Arteta telah memutuskan untuk pulang dan menjauhkan diri dari suasana yang penuh tekanan.

“Ini adalah salah satu perasaan terbaik yang pernah saya rasakan,” kata manajer Arsenal itu. “Seharusnya saya berada di sini, di tempat latihan, menonton pertandingan bersama para pemain dan staf karena itulah yang mereka inginkan - tetapi saya tidak bisa. Saya rasa 20 menit sebelum pertandingan saya harus pergi. Saya tidak bisa memberikan energi yang saya inginkan, dan pada akhirnya itu adalah momen mereka untuk menontonnya bersama dan menjadi diri mereka sendiri.”