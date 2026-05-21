"Aku pulang dan mengadakan pesta barbekyu!" - Mikel Arteta mengetahui bahwa Arsenal menjadi juara Liga Premier dari anaknya, karena sang pelatih memilih untuk tidak menonton pertandingan penentu antara Man City dan Bournemouth yang berakhir imbang
Mengapa Arteta tidak ikut merayakan
Arsenal mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan merebut gelar Liga Premier pada Selasa malam, namun arsitek kesuksesan mereka tak terlihat di markas latihan klub. Sementara para pemain meluapkan kegembiraan di London Colney saat Manchester City kehilangan poin melawan Bournemouth, Arteta telah memutuskan untuk pulang dan menjauhkan diri dari suasana yang penuh tekanan.
“Ini adalah salah satu perasaan terbaik yang pernah saya rasakan,” kata manajer Arsenal itu. “Seharusnya saya berada di sini, di tempat latihan, menonton pertandingan bersama para pemain dan staf karena itulah yang mereka inginkan - tetapi saya tidak bisa. Saya rasa 20 menit sebelum pertandingan saya harus pergi. Saya tidak bisa memberikan energi yang saya inginkan, dan pada akhirnya itu adalah momen mereka untuk menontonnya bersama dan menjadi diri mereka sendiri.”
Momen spesial bersama putranya
Alih-alih terpaku pada layar televisi, pelatih asal Basque itu lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya saat peluit akhir pertandingan City dibunyikan. Arteta menjelaskan bahwa ia ingin para pemain memiliki ruang sendiri untuk merayakan puncak dari kerja keras bertahun-tahun, yang berujung pada pengumuman kemenangan yang sangat personal bagi sang manajer sendiri.
"Saya pulang ke rumah, pergi ke taman, dan mengadakan pesta BBQ, dan saya tidak menonton pertandingan sama sekali. Saya hanya mendengar suara-suara dari ruang tamu dan tiba-tiba keajaiban itu terjadi. Anak sulung saya membuka pintu taman, berlari ke arah saya, memeluk saya, dan berkata: 'Kita juara, Ayah!' Itu indah sekali," ungkap Arteta.
"Mereka harus menjadi diri sendiri"
Kemenangan ini menandai titik balik bersejarah bagi The Gunners, yang belum pernah merasakan kejayaan di kasta tertinggi sejak tim 'Invincibles' asuhan Arsene Wenger pada 2004. Setelah tiga musim berturut-turut finis sebagai runner-up, tim asuhan Arteta akhirnya berhasil menembus garis finis untuk mengembalikan Arsenal ke puncak sepak bola Inggris.
“Itu adalah momen tim,” tegasnya. “Mereka harus menjadi diri mereka sendiri. Jika saya ada di sana, saya rasa hasilnya tidak akan sama. Saya rasa mereka menikmatinya. Kami merayakan momen itu bersama beberapa jam kemudian. Ponsel Anda akan sedikit berbeda ketika Anda finis di posisi kedua dan ketika Anda memenangkannya! Itulah olahraga. Ini juga merupakan pelajaran besar dalam hidup karena selisihnya sangat tipis, hasilnya bisa berbalik arah.”
Kemenangan ganda di depan mata
Setelah trofi Liga Premier akhirnya diraih, musim Arsenal masih jauh dari kata berakhir karena mereka mengincar gelar ganda yang bersejarah. Juara bertahan ini akan menghadapi Crystal Palace dalam laga liga terakhir mereka akhir pekan ini sebelum mengalihkan perhatian ke laga krusial melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions.
Arteta tetap merasa rendah hati dengan besarnya pencapaian di Liga Premier dan reaksi dari para penggemar di seluruh dunia. “Ketika Anda mencapainya, Anda menyadari betapa luar biasanya hal itu, betapa besar artinya bagi begitu banyak orang. Semua hal yang saya lihat dari para pendukung kami di berbagai negara sangatlah luar biasa,” tambah manajer tersebut saat klub bersiap untuk dua pertandingan terakhir dari musim yang luar biasa ini.