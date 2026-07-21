"Aku pasti sudah menanduknya!" - Zlatan Ibrahimovic menuduh para pemain Spanyol gagal melawan Leandro Paredes yang "tidak profesional" dalam insiden memalukan pasca-final Piala Dunia

Spanyol berhasil merebut trofi Piala Dunia berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu, setelah mendominasi pertandingan tanpa membiarkan Argentina melepaskan satu tembakan pun yang mengarah ke gawang selama waktu normal. Rasa frustrasi tim Amerika Selatan itu memuncak dengan kartu merah yang diterima Enzo Fernandez menjelang akhir waktu normal, sementara Paredes lolos dari pengusiran meskipun telah menerima kartu kuning pada babak kedua.

Keributan pasca-pertandingan pun meletus ketika Nahuel Molina memukul Rodri, sebelum Paredes menendang Eric Garcia dan menyeret Gavi ke tanah, sementara pelatih Roberto Ayala tampak memukul Dani Olmo.