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"Aku pasti sudah menanduknya!" - Zlatan Ibrahimovic menuduh para pemain Spanyol gagal melawan Leandro Paredes yang "tidak profesional" dalam insiden memalukan pasca-final Piala Dunia
Ketegangan memuncak setelah pertandingan
Spanyol berhasil merebut trofi Piala Dunia berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu, setelah mendominasi pertandingan tanpa membiarkan Argentina melepaskan satu tembakan pun yang mengarah ke gawang selama waktu normal. Rasa frustrasi tim Amerika Selatan itu memuncak dengan kartu merah yang diterima Enzo Fernandez menjelang akhir waktu normal, sementara Paredes lolos dari pengusiran meskipun telah menerima kartu kuning pada babak kedua.
Keributan pasca-pertandingan pun meletus ketika Nahuel Molina memukul Rodri, sebelum Paredes menendang Eric Garcia dan menyeret Gavi ke tanah, sementara pelatih Roberto Ayala tampak memukul Dani Olmo.
- Getty
Ibrahimovic mengecam insiden yang memanas
Ibrahimovic mengkritik keras kekacauan pasca-pertandingan saat menjadi komentator di Fox Sports. Sambil mengecam perilaku Paredes sekaligus mempertanyakan respons yang dianggap pasif dari para pemain Spanyol, mantan striker AC Milan itu menyatakan: "Paredes bisa bersyukur tidak ada pemain seperti saya di lapangan. Seandainya saya ada di sana, saya pasti sudah menanduknya dan diusir dari lapangan. Itu adalah perilaku yang tidak profesional darinya."
Dia menambahkan: “Saya tidak tahu apa yang dilakukan para pemain Spanyol? Mereka hanya menonton pemain lain memukul rekan setim mereka.”
Tokoh ikonik Swedia mengonfirmasi pengunduran dirinya dari dunia analisis sepak bola
Selain analisisnya yang blak-blakan mengenai insiden perkelahian di New Jersey, Ibrahimovic mengejutkan para penonton dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari tugas sebagai komentator. Setelah memainkan peran utama di studio Fox Sports sepanjang turnamen bersama rekan-rekan komentatornya, Thierry Henry dan Alexi Lalas, mantan penyerang Manchester United dan Paris Saint-Germain ini menyatakan: "Saya sudah banyak berbicara selama satu setengah bulan terakhir, tetapi ini akan menjadi kata-kata terakhir saya.
"Alexi [Lalas], Thierry, Rebecca [Lowe], terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi studio ini dengan kalian. Saya juga berterima kasih kepada Fox, Amerika Serikat, dan semua yang menonton. Saya harap kalian menikmatinya sama seperti saya. Ini adalah kunjungan terakhir saya ke studio. Bagi saya, ini adalah pertama dan terakhir kalinya."
- UPI Photo
Tindakan disiplin mengancam
FIFA telah membuka proses disiplin resmi terkait insiden bentrokan massal yang melibatkan para pemain dan staf kepelatihan Argentina setelah pertandingan usai. Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) berisiko dikenai denda besar dan sanksi skorsing bagi para pemainnya jika ada anggota skuad atau staf yang terbukti bersalah. Sementara itu, Spanyol akan terus merayakan prestasi gemilang meraih gelar ganda di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia dalam beberapa pekan mendatang.
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