AFP
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"Aku pasti sudah gila!" - Leandro Paredes mengakui bahwa ia mungkin akan hengkang dari timnas Argentina setelah kekecewaan di Piala Dunia, sementara bintang kontroversial itu mengecam teori konspirasi
Paredes memberi isyarat akan hengkang dari Argentina
Hanya empat hari setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, Paredes mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait masa depannya di tim nasional. Setelah kembali ke La Bombonera usai memimpin Boca Juniors meraih kemenangan 1-0 atas O'Higgins, kapten Xeneize itu mengakui bahwa ia belum yakin apakah akan terus bermain untuk Albiceleste. Pemain berusia 32 tahun itu juga mengungkapkan bahwa ia tetap bermain meski mengalami patah tulang rusuk yang dideritanya saat pertandingan melawan Mesir.
- Getty Images Sport
Gelandang itu membantah tuduhan konspirasi
Dalam wawancara dengan ESPN, Paredes pertama-tama membahas beban fisik yang dialaminya selama turnamen ini, sambil menjelaskan bagaimana ia mengatasi patah tulang rusuk agar tetap bisa dipanggil ke tim: “Beberapa hari pertama memang berat karena saya mengalami patah tulang ringan, tapi sekarang saya sudah merasa lebih baik. Rasa sakit yang parah terjadi pada beberapa hari pertama setelah pertandingan melawan Mesir, dan kami mengatasinya dengan baik bersama para spesialis ortopedi dan staf agar saya bisa bertahan selama mungkin.”
Gelandang veteran itu kemudian membantah rumor dan teori konspirasi dari luar yang beredar seputar perjalanan Argentina, sambil secara terbuka mengakui keunggulan Spanyol di final dan merefleksikan siklus delapan tahun negaranya: "Jika saya mendengarkan semua yang beredar di luar sana, saya pasti sudah gila.
"Segala sesuatu yang dikatakan sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia... Kami menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Spanyol lebih unggul dari kami di final, mereka adalah pemenang yang sah, dan yang tersisa bagi kami hanyalah menghargai apa yang telah kami capai selama delapan tahun ini. Itu adalah siklus yang spektakuler, suatu kebanggaan bisa menjadi bagian darinya, dan hal itu pasti akan terasa lebih dalam nanti."
Paredes mengenang patah hati
Proses pemulihan emosional pasca kekecewaan di Piala Dunia diperkirakan akan memakan waktu, meskipun Albiceleste tetap mempertahankan standar yang sangat tinggi di kancah internasional. Ia melanjutkan: "Ini akan menjadi proses yang panjang untuk melupakan apa yang kami alami. Meskipun kami telah meraih prestasi penting, kekalahan di final Piala Dunia akan terasa menyakitkan untuk waktu yang lama karena kami sekali lagi begitu dekat dengan gelar juara.
"Kita harus bangga akan hal itu, karena mempertahankan level yang telah kita pertahankan selama ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun kalah di final, para penggemar merasa terwakili oleh kami, yang merupakan hal yang sangat memuaskan, dan untuk itu, saya merasa bahagia."
Menanggapi masa depan yang belum pasti bagi pelatih kepala Lionel Scaloni dan kapten Lionel Messi, mantan pemain Roma itu menyiratkan bahwa siklus tim saat ini berada di ujung tanduk, dengan mengatakan: "Bagi banyak orang, ini akan menjadi soal memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak.
"Ini adalah siklus yang indah dan spektakuler, dan kami telah meraih prestasi besar. Akan sangat sulit untuk mempertahankan level ini dan menjaga tim tetap berfungsi seperti ini. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan kami perlu berbicara dengan manajer serta mengambil keputusan dengan tenang."
Mengenai masa depannya sendiri bersama tim nasional, Paredes menambahkan: "Saya tidak tahu. Ini adalah sebuah proses: Anda harus mencerna semuanya, memikirkannya dengan matang, menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang perlu dibahas."
Scaloni dihadapkan pada tugas merombak skuad
Paredes kini akan fokus pada tugas-tugasnya di level domestik bersama Boca sambil memulihkan diri sepenuhnya dari cedera tulang rusuknya. Di level internasional, masa depannya dalam jangka pendek bersama Argentina juga masih belum pasti karena ia sedang menunggu kemungkinan sanksi dari FIFA terkait perilakunya setelah kekalahan di final.
Scaloni dan stafnya harus segera merumuskan arah tim menjelang kualifikasi mendatang, di mana kejelasan mengenai status pemain kunci seperti Paredes dan Messi menjadi sangat penting dalam menentukan apakah Albiceleste akan menjalani perombakan bertahap.
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