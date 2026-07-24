"Aku pasti sudah gila!" - Leandro Paredes mengakui bahwa ia mungkin akan hengkang dari timnas Argentina setelah kekecewaan di Piala Dunia, sementara bintang kontroversial itu mengecam teori konspirasi

Proses pemulihan emosional pasca kekecewaan di Piala Dunia diperkirakan akan memakan waktu, meskipun Albiceleste tetap mempertahankan standar yang sangat tinggi di kancah internasional. Ia melanjutkan: "Ini akan menjadi proses yang panjang untuk melupakan apa yang kami alami. Meskipun kami telah meraih prestasi penting, kekalahan di final Piala Dunia akan terasa menyakitkan untuk waktu yang lama karena kami sekali lagi begitu dekat dengan gelar juara.

"Kita harus bangga akan hal itu, karena mempertahankan level yang telah kita pertahankan selama ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun kalah di final, para penggemar merasa terwakili oleh kami, yang merupakan hal yang sangat memuaskan, dan untuk itu, saya merasa bahagia."

Menanggapi masa depan yang belum pasti bagi pelatih kepala Lionel Scaloni dan kapten Lionel Messi, mantan pemain Roma itu menyiratkan bahwa siklus tim saat ini berada di ujung tanduk, dengan mengatakan: "Bagi banyak orang, ini akan menjadi soal memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak.

"Ini adalah siklus yang indah dan spektakuler, dan kami telah meraih prestasi besar. Akan sangat sulit untuk mempertahankan level ini dan menjaga tim tetap berfungsi seperti ini. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan kami perlu berbicara dengan manajer serta mengambil keputusan dengan tenang."

Mengenai masa depannya sendiri bersama tim nasional, Paredes menambahkan: "Saya tidak tahu. Ini adalah sebuah proses: Anda harus mencerna semuanya, memikirkannya dengan matang, menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang perlu dibahas."