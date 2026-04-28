Pada leg pertama semifinal Liga Champions di kandang Paris Saint-Germain, pelatih FC Bayern yang sedang menjalani skorsing memilih Alphonso Davies untuk posisi bek kiri dan tidak memilih Konrad Laimer. Mats Hummels pasti akan membuat pilihan yang berbeda.
Diterjemahkan oleh
"Aku pasti bertaruh sebaliknya, bahwa dia akan melakukannya seperti ini": Mats Hummels terkejut dengan susunan pemain Bayern yang dipilih Vincent Kompany untuk menghadapi PSG
Dalam perannya sebagai pakar sepak bola di Prime Video, sang juara dunia 2014 berkomentar mengenai keputusan taktis ini: "Saya bisa memahami alasan di balik strategi memanfaatkan kecepatan melawan (bek sayap PSG Achraf) Hakimi. Namun, melawan para pemain PSG yang jago menggiring bola, saya pasti akan lebih memilih Laimer."
Mantan bek FCB itu melanjutkan: "'Pelatih pasti sudah memikirkannya dengan matang,' kata orang dulu di 'FIFA' (simulasi video sepak bola terkenal, red.). Itulah mengapa Vincent Kompany menjadi pelatih kepala. Saya justru bertaruh bahwa dia akan melakukannya seperti itu."
- Getty Images Sport
Höewedes pun akan menurunkan Laimer, bukan Davies, saat melawan PSG
Davies memang paling nyaman bermain di posisi bek kiri. Ia melewatkan banyak pertandingan musim ini akibat beberapa cedera dan belum kembali ke performa kelas dunia yang konsisten seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sebaliknya, Laimer telah menjadi teladan keandalan selama berbulan-bulan. Gelandang yang awalnya berposisi sebagai gelandang tengah ini secara konsisten tampil meyakinkan di kedua posisi bek sayap. Komentator Prime, Benedikt Höwedes, pun memiliki pandangan serupa dengan mantan rekan setimnya, Hummels: "Saya juga terkejut. Laimer mungkin sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya dan juga dalam performa terbaiknya. Sangat stabil secara defensif, terutama dalam pertandingan yang kita saksikan di fase grup ini (2-1 untuk Bayern, red.)."
Dan lanjutnya: "Davies tentu saja membawa kecepatan, hal itu akan ada di benak Kompany, terutama melawan Hakimi yang cepat di sisinya. Namun, ini tetap menjadi kejutan bagi saya."
Pada akhir pekan lalu saat kemenangan 4-3 di Mainz, Davies dan Laimer masuk dalam susunan pemain awal FCB. Sementara pemain Kanada itu tampil kurang konsisten, pemain Austria itu termasuk di antara pemain terbaik juara Jerman yang baru saja dinobatkan.
Susunan pemain resmi FC Bayern pada leg pertama di PSG:
- Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane