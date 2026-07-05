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“Aku pasti bakal dapat empat kartu merah di pertandingan ini!” - Zlatan Ibrahimovic menanggapi “trik kotor” Paraguay dalam laga sengit Piala Dunia melawan Kylian Mbappé dan Prancis
Gaya permainan agresif Paraguay tak mampu menggagalkan Prancis
Prancis memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia berkat kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay, namun pertandingan ini lebih ditandai oleh intensitas fisik yang keras daripada kualitas teknisnya. Tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-70 pada akhirnya cukup untuk menentukan pemenang, namun para bintang Prancis terpaksa menghadapi serangkaian “trik kotor” sepanjang 90 menit pertandingan.
Meskipun melakukan 13 pelanggaran dan sering menargetkan para penyerang Prancis dengan tekel-tekel agresif, tim asal Amerika Selatan itu entah bagaimana berhasil menyelesaikan pertandingan tanpa menerima satu pun kartu kuning. Sebaliknya, pasukan Didier Deschamps mendapat tiga kartu kuning, yang memicu rasa frustrasi di kalangan kontingen Prancis yang merasa mereka menjadi sasaran perlakuan tidak adil tanpa perlindungan dari wasit.
- AFP
Zlatan mengakui bahwa dia pasti sudah kehilangan ketenangannya
Berbicara setelah pertandingan yang penuh ketegangan itu di Fox Sports, Ibrahimovic memberikan penilaian blak-blakan tentang bagaimana ia akan menangani situasi tersebut. Mantan penyerang Milan dan PSG itu menyiratkan bahwa temperamennya mungkin tidak cocok untuk lingkungan yang begitu provokatif. Ibrahimovic dengan cepat menyoroti bahwa para pemain Prancis berhasil tetap fokus pada hasil pertandingan, bukan pada perlakuan kasar yang mereka terima.
"Ini adalah tantangan yang berbeda bagi mereka hari ini," kata Ibrahimovic. "Intinya adalah jangan terpancing, tetap tenang, jaga ketenangan, dan jangan kehilangan keseimbangan. Serta jangan terjebak dalam trik-trik yang mereka lakukan. Saya pasti sudah mendapat empat kartu merah dalam pertandingan ini! Dan mungkin akan mengusir seseorang ke... tapi ya, begitulah adanya. Saya suka bermain sepak bola yang sesungguhnya. Saya tidak suka jika ada yang mencoba memprovokasi. Tapi itu bagian dari permainan, dan itu bukan bagian dari permainan."
Cara terbaik untuk menanggapi provokasi
Ibrahimovic melanjutkan dengan menyoroti kedewasaan yang ditunjukkan oleh Les Bleus, yang menolak terseret ke dalam perkelahian besar-besaran. Dengan memastikan kemenangan meski dalam kondisi sulit, penyerang legendaris itu yakin Prancis telah mengirimkan pesan terkuat kepada lawan-lawannya. Ia mencatat bahwa tetap bersikap profesional di tengah tekanan seringkali menjadi ciri khas calon juara.
"Prancis, mereka menunjukkan ketenangan, mereka santai," tambah Ibrahimovic. "Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka membalas dengan senyuman. Itulah cara terbaik untuk merespons — tersenyum, mencetak gol, memenangkan pertandingan, lalu pergi bersama para penggemar dan merayakannya. Itulah cara terbaik untuk merespons."
- Getty
Pertandingan babak perempat final menanti
Dengan mengatasi taktik "ala UFC" yang disebutkan oleh para penggemar di media sosial, Prancis telah membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi berbagai gaya permainan lawan. Prancis kini akan mengalihkan perhatiannya ke laga besar melawan Maroko, yang memastikan langkahnya ke perempat final berkat kemenangan telak atas Kanada. Pertemuan antara kedua negara ini merupakan ulangan dari pertemuan mereka empat tahun lalu di Qatar. Di babak semifinal, Prancis mengalahkan Maroko 2-0 berkat gol-gol dari Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani.
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