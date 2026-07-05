“Aku pasti bakal dapat empat kartu merah di pertandingan ini!” - Zlatan Ibrahimovic menanggapi “trik kotor” Paraguay dalam laga sengit Piala Dunia melawan Kylian Mbappé dan Prancis

Berbicara setelah pertandingan yang penuh ketegangan itu di Fox Sports, Ibrahimovic memberikan penilaian blak-blakan tentang bagaimana ia akan menangani situasi tersebut. Mantan penyerang Milan dan PSG itu menyiratkan bahwa temperamennya mungkin tidak cocok untuk lingkungan yang begitu provokatif. Ibrahimovic dengan cepat menyoroti bahwa para pemain Prancis berhasil tetap fokus pada hasil pertandingan, bukan pada perlakuan kasar yang mereka terima.

"Ini adalah tantangan yang berbeda bagi mereka hari ini," kata Ibrahimovic. "Intinya adalah jangan terpancing, tetap tenang, jaga ketenangan, dan jangan kehilangan keseimbangan. Serta jangan terjebak dalam trik-trik yang mereka lakukan. Saya pasti sudah mendapat empat kartu merah dalam pertandingan ini! Dan mungkin akan mengusir seseorang ke... tapi ya, begitulah adanya. Saya suka bermain sepak bola yang sesungguhnya. Saya tidak suka jika ada yang mencoba memprovokasi. Tapi itu bagian dari permainan, dan itu bukan bagian dari permainan."