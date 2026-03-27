Dalam sebuah wawancara dengan Sverige Television di sela-sela pertandingan playoff Piala Dunia tim nasional Swedia melawan Ukraina (3:1), Bardghji secara tegas mengungkapkan ketidakpuasannya atas situasinya di klub Catalan di bawah asuhan pelatih Hansi Flick dan bahkan secara aktif menuntut lebih banyak waktu bermain.
"Aku pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak!" Pemain baru FC Barcelona melontarkan kritik tajam kepada Hansi Flick
"Saya sabar, tapi sejujurnya saya merasa pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak," katanya. "Saya tidak sepenuhnya puas, tapi begitulah sepak bola. Saya menghormati mereka yang sudah lama berada di skuad, mereka adalah rekan setim saya. Saya tahu kemampuan saya, dan saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi."
Bardghji yang berusia 20 tahun itu bergabung dengan Barcelona dari FC Kopenhagen pada musim panas lalu dengan nilai transfer yang dikabarkan sebesar 2,5 juta euro, namun kabarnya ia juga mendapat tawaran serius dari VfB Stuttgart. Namun, pada musim pertamanya di bawah asuhan Flick, ia sering hanya duduk di bangku cadangan, atau masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.
Di LaLiga, ia baru empat kali masuk starting eleven, dan setidaknya dalam satu pertandingan di antaranya ia tampil sangat meyakinkan. Dalam kemenangan 5-3 yang dramatis atas Real Betis pada Desember lalu, ia menyumbang satu gol dan satu assist. Selain assist melawan Olympiakos di Liga Champions, itu adalah satu-satunya poin yang ia catat hingga saat ini.
- AFP
Flick dikabarkan telah menghalangi kepergian Bardghji
Sejak musim dingin lalu, sudah beredar spekulasi mengenai kemungkinan peminjaman pemain sayap kanan tersebut; namun, saat itu justru Flick yang diduga bersikeras agar ia tetap bertahan demi menjaga kekompakan tim Catalan.
Pada awal tahun ini, Flick bahkan sangat memuji Bardghji. "Saya sangat puas dengannya. Dia luar biasa, setiap kali saya memberinya kepercayaan," katanya saat itu. Namun, kepuasan Flick itu sebenarnya tidak tercermin dalam menit bermainnya. Dalam 22 pertandingan, Bardghji hanya bermain selama 615 menit. Masalah utama pemain muda Swedia ini tampaknya bukan karena Flick, melainkan karena Lamine Yamal.
Pasalnya, Bardghji memang bermain di posisi yang sama dengan pemain yang saat ini mungkin merupakan talenta terbesar di dunia sepak bola. Meskipun mengalami beberapa masalah cedera di paruh pertama musim ini, Yamal sekali lagi menjadi pilar utama serangan Barca. Dalam 40 pertandingan resmi, pemain muda berusia 18 tahun yang luar biasa ini saat ini telah mencetak 21 gol dan 16 assist.
Terutama di Liga Champions, dia tak terbendung dalam pertandingan-pertandingan terakhir (3 gol, 2 assist dalam 3 pertandingan terakhir), sementara Bardghji sama sekali tidak mendapat kesempatan bermain di kompetisi bergengsi tersebut dan tiga kali berturut-turut duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
- Getty Images
Bardghji tampil buruk bersama Swedia di kualifikasi Piala Dunia, namun masih bisa berharap
Nasib yang kini juga menimpanya di tim nasional Swedia. Dalam kemenangan 3-1 di semifinal playoff melawan Ukraina, Anthony Elanga lebih diutamakan di sisi kanan. Apakah hal ini akan berubah pada pertandingan penentu hari Selasa mendatang melawan Polandia dan rekan setimnya Robert Lewandowski? Masih dipertanyakan.
Bardghji memulai debutnya di tim senior selama kualifikasi Piala Dunia Swedia yang benar-benar berantakan. Di Grup B bersama Swiss dan Kosovo, Tre Kronor tampil sangat memalukan dan hanya meraih dua poin. Hanya karena berhasil menjadi juara grup dan promosi ke Liga C Nations League pada 2024, Swedia masih bisa berharap mendapatkan tiket ke Piala Dunia melalui babak playoff.
Roony Bardghji: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist FC Kopenhagen 84 15 1 FC Barcelona 22 2 4