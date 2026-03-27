"Aku pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak!" Pemain baru FC Barcelona melontarkan kritik tajam kepada Hansi Flick

"Saya sabar, tapi sejujurnya saya merasa pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak," katanya. "Saya tidak sepenuhnya puas, tapi begitulah sepak bola. Saya menghormati mereka yang sudah lama berada di skuad, mereka adalah rekan setim saya. Saya tahu kemampuan saya, dan saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi."

Bardghji yang berusia 20 tahun itu bergabung dengan Barcelona dari FC Kopenhagen pada musim panas lalu dengan nilai transfer yang dikabarkan sebesar 2,5 juta euro, namun kabarnya ia juga mendapat tawaran serius dari VfB Stuttgart. Namun, pada musim pertamanya di bawah asuhan Flick, ia sering hanya duduk di bangku cadangan, atau masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.

Di LaLiga, ia baru empat kali masuk starting eleven, dan setidaknya dalam satu pertandingan di antaranya ia tampil sangat meyakinkan. Dalam kemenangan 5-3 yang dramatis atas Real Betis pada Desember lalu, ia menyumbang satu gol dan satu assist. Selain assist melawan Olympiakos di Liga Champions, itu adalah satu-satunya poin yang ia catat hingga saat ini.