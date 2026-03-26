"Aku pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak!" - Bintang Barcelona mengakui bahwa ia "tidak 100% bahagia" di klub tersebut dalam pernyataan mengejutkan

Dalam wawancara dengan Sverige Television, seperti dilansir Diario Sport, pemain sayap tersebut tidak segan-segan menjawab ketika ditanya mengenai statusnya saat ini di klub. Bardghji mengakui bahwa ia tidak puas dengan situasinya dan yakin penampilannya di lapangan latihan serta dalam penampilan singkatnya layak mendapatkan peran yang lebih menonjol dalam skema taktis Flick.

"Kenyataannya, hingga saat ini saya hanya mendapat sedikit waktu bermain. Saya sabar, tapi jujur saja, saya rasa saya layak bermain lebih banyak," katanya. "Saya tidak 100% bahagia, tapi begitulah sepak bola. Saya menghormati mereka yang sudah lama berada di skuad, mereka adalah rekan setim saya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan, saya sangat percaya diri."