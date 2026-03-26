"Aku pantas mendapat kesempatan bermain lebih banyak!" - Bintang Barcelona mengakui bahwa ia "tidak 100% bahagia" di klub tersebut dalam pernyataan mengejutkan
Kekecewaan meluap bagi bintang muda Swedia
Pemain berusia 20 tahun itu hanya tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dan sebagian besar penampilannya itu sebagai pemain pengganti di babak kedua. Meskipun Bardghji telah menunjukkan sekilas potensi besarnya setiap kali ia turun ke lapangan, tampaknya kesabarannya dalam menjalani peran sebagai pemain cadangan akhirnya mencapai titik puncaknya selama jeda internasional saat ini.
Bardghji akhirnya angkat bicara soal perannya yang minim di Barcelona
Dalam wawancara dengan Sverige Television, seperti dilansir Diario Sport, pemain sayap tersebut tidak segan-segan menjawab ketika ditanya mengenai statusnya saat ini di klub. Bardghji mengakui bahwa ia tidak puas dengan situasinya dan yakin penampilannya di lapangan latihan serta dalam penampilan singkatnya layak mendapatkan peran yang lebih menonjol dalam skema taktis Flick.
"Kenyataannya, hingga saat ini saya hanya mendapat sedikit waktu bermain. Saya sabar, tapi jujur saja, saya rasa saya layak bermain lebih banyak," katanya. "Saya tidak 100% bahagia, tapi begitulah sepak bola. Saya menghormati mereka yang sudah lama berada di skuad, mereka adalah rekan setim saya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan, saya sangat percaya diri."
Spekulasi transfer semakin memanas menjelang musim panas
Komentar sang pemain muda itu langsung memicu kembali spekulasi mengenai masa depannya bersama Blaugrana dalam jangka panjang. Selama bursa transfer Januari, sejumlah klub di seluruh Eropa memantau situasinya, dengan raksasa Portugal FC Porto secara khusus dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkannya melalui transfer tengah musim.
Saat itu, Hansi Flick dilaporkan bersikukuh untuk mempertahankan skuad dan menghalangi potensi hengkangnya pemain asal Swedia tersebut. Namun, menjelang bursa transfer musim panas, situasinya tampaknya telah berubah. Jika Bardghji terus merasa kurang dihargai, klub mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk menghindari ketidakstabilan yang berkepanjangan di dalam skuad.
Rencana perekrutan Barcelona bisa memaksa pemain hengkang
Jalan Bardghji untuk mendapatkan menit bermain reguler bisa jadi semakin sulit jika Barca merekrut pemain sayap lain pada musim panas nanti, atau membeli Marcus Rashford secara permanen dari Manchester United.
Masih harus dilihat apakah Flick akan memilih untuk lebih sering memainkan pemain Swedia itu pada pekan-pekan terakhir musim ini atau menyetujui peminjaman atau penjualan, namun Bardghji telah menegaskan bahwa ia tidak akan lagi puas dengan peran cadangan di Spotify Camp Nou.