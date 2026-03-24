"Aku nggak suka!" - Agen Benjamin Sesko meluapkan kemarahannya atas julukan "super-sub" yang disematkan pada striker Man Utd itu
Kekecewaan atas peran sebagai pemain cadangan
Harapan sangat tinggi saat Sesko tiba di Old Trafford, dan pemain berusia 22 tahun ini benar-benar telah menemukan performa terbaiknya pada tahun 2026. Di bawah bimbingan Michael Carrick, penyerang ini telah menjadi ancaman yang mematikan, mencetak tujuh gol di Liga Premier sejak awal tahun. Namun, kecenderungannya untuk mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan telah membuat julukan "super-sub" melekat di kalangan pakar. Meskipun julukan tersebut mengimplikasikan kegunaan taktis tertentu, pihak Sesko memandangnya sebagai batasan bagi seorang pemain yang yakin telah layak mendapatkan tempat permanen di starting XI.
Bantahan 'penyerang andalan'
Dalam wawancara dengan Arena Sport, agen Sesko, Basanovic, dengan cepat membantah anggapan bahwa kliennya hanyalah pemain pengganti yang berperan krusial. Ia berpendapat bahwa statistik memberikan gambaran yang jauh lebih luas mengenai kontribusi sang penyerang daripada yang digambarkan media.
"Jika Anda bertanya kepada saya tentang sebutan [Super-sub] ini, saya tidak menyukainya," kata Basanovic. "Saya jauh lebih suka sebutan ‘super striker’. Saya pikir Benjamin adalah seorang super striker. Dia telah menjadi starter dalam 13 pertandingan tahun ini, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam 13 pertandingan lainnya. Dia mencetak setengah dari golnya saat menjadi starter dan setengah lainnya saat masuk sebagai pemain pengganti. Kita bisa melihat bahwa dia adalah striker yang lengkap dan Benjamin adalah seseorang yang pantas menyandang gelar 'super striker!'"
Mengelola beban kerja
Keputusan untuk menggunakan Sesko sebagai senjata dari bangku cadangan kemungkinan besar didasari oleh ilmu olahraga, bukan karena kurangnya kepercayaan dari Carrick. United telah mengatur menit bermain pemain asal Slovenia itu dengan hati-hati menyusul kekhawatiran terkait kebugarannya baru-baru ini, guna memastikan ia tetap eksplosif dalam lingkungan Liga Premier yang sangat intens. Strategi ini telah melindungi pemain muda tersebut dari tekanan besar akibat nilai transfernya yang tinggi, sekaligus mempertahankan persentase kemenangan yang tinggi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa United berhasil membina aset jangka panjang untuk musim 2026-27.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Red Devils saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin dari 31 pertandingan, hanya unggul satu poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat. Peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan masih terbuka lebar, namun mereka harus mempertahankan performa terbaiknya dalam tujuh pertandingan terakhir musim ini. Pertandingan berikutnya akan digelar melawan Leeds United di Old Trafford pada 13 April.