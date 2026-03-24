"Aku nggak suka!" - Agen Benjamin Sesko meluapkan kemarahannya atas julukan "super-sub" yang disematkan pada striker Man Utd itu

Dalam wawancara dengan Arena Sport, agen Sesko, Basanovic, dengan cepat membantah anggapan bahwa kliennya hanyalah pemain pengganti yang berperan krusial. Ia berpendapat bahwa statistik memberikan gambaran yang jauh lebih luas mengenai kontribusi sang penyerang daripada yang digambarkan media.

"Jika Anda bertanya kepada saya tentang sebutan [Super-sub] ini, saya tidak menyukainya," kata Basanovic. "Saya jauh lebih suka sebutan ‘super striker’. Saya pikir Benjamin adalah seorang super striker. Dia telah menjadi starter dalam 13 pertandingan tahun ini, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam 13 pertandingan lainnya. Dia mencetak setengah dari golnya saat menjadi starter dan setengah lainnya saat masuk sebagai pemain pengganti. Kita bisa melihat bahwa dia adalah striker yang lengkap dan Benjamin adalah seseorang yang pantas menyandang gelar 'super striker!'"