Dalam kolomnya untuk Sky Sports, pakar TV tersebut melancarkan serangan gencar terhadap Spurs, dengan mengambil kekalahan mengejutkan 0-1 dari AFC Sunderland pada akhir pekan lalu sebagai pemicunya.
"Aku nggak percaya": Kejutan di Liga Premier yang "luar biasa" mulai terlihat bagi legenda Liverpool, Jamie Carragher
"Saya tidak percaya ini. Tottenham terlihat seperti akan terdegradasi," kata Carragher sambil memperingatkan bahwa tim-tim lain yang terancam degradasi "memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan". Akibat kekalahan ini, klub asal London tersebut untuk pertama kalinya dalam 17 tahun berada di zona degradasi (peringkat ke-18) setelah 32 dari 38 pekan pertandingan. Jarak ke zona aman memang hanya dua poin. Namun, Leeds United (15), Nottingham Forest (16), dan West Ham United (17) belakangan ini secara rutin meraih poin.
Saat menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu mendatang, Spurs sudah 111 hari tak pernah menang di Premier League. Kemenangan terakhir mereka diraih pada akhir Desember. Melawan Sunderland, Carragher melihat "penampilan yang lebih buruk" daripada beberapa pekan sebelumnya dan menyoroti angka expected goals yang sangat rendah, yaitu 0,15, di babak kedua. Padahal, pelatih baru Roberto De Zerbi seharusnya membawa perubahan, yang menjadi pelatih ketiga Spurs musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor.
Dalam beberapa pekan krusial ke depan, Spurs juga akan menghadapi pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers yang berada di dasar klasemen dan rival Leeds United. Namun, Carragher yakin bahwa dalam kondisi saat ini, Spurs "tidak punya peluang" bahkan melawan Wolves. "Jika melihat jadwal pertandingan, orang mungkin berpikir itu bagus untuk Tottenham. Tapi mereka (Spurs, red.) sangat buruk. Tottenham adalah lawan yang bagus bagi mereka."
Tottenham Hotspur: Degradasi akan menjadi "momen yang mengerikan"
Mantan pemain profesional Gary Neville juga dikutip mengatakan bahwa kemungkinan degradasi merupakan "momen yang mengerikan" dan "tak terbayangkan". Mantan pemain Spurs, Jamie O'Hara, juga menyebut penampilan melawan Sunderland sebagai "sangat mengejutkan". "Lagi-lagi benar-benar menyedihkan" kata dia tentang penampilan tersebut. "Saya tidak percaya betapa buruknya tim ini sekarang. De Zerbi adalah pelatih yang bagus, tapi dia tidak bisa melakukan keajaiban; para pemain harus tampil bagus untuknya," keluhnya.
Meskipun ada serangan transfer di musim panas, termasuk kedatangan Xavi Simons (RB Leipzig) atau Joao Palhinha (pinjaman, FC Bayern München), sebagian besar skuad mahal ini telah mengecewakan selama berminggu-minggu. Setelah pertandingan melawan Sunderland, kapten Cristian Romero juga menjadi sasaran kritik.
Ini soal 30 juta euro! FC Bayern mendoakan Tottenham dalam pertarungan menghindari degradasi di Premier League
Kapten Romero menangis? "Sinyal yang salah"
Ketika pemain berusia 27 tahun itu harus meninggalkan lapangan setelah sekitar 70 menit karena dugaan cedera lutut, ia terus-menerus mengusap wajahnya dengan tangan. Namun, pakar BBC Ben Forster meragukan bahwa ia sedang menyeka air mata karena rasa sakit, dan mengisyaratkan dugaan bahwa pemain asal Argentina itu sebenarnya telah kehilangan kepercayaan terhadap timnya. Sembilan menit sebelumnya, Spurs telah tertinggal.
"Romero mungkin satu-satunya pemain di tim ini yang memiliki karakter, semangat juang, dan tekad. Jika saya adalah salah satu rekan setimnya, saya berharap dia mengumpulkan semua orang setelah pertandingan dan memotivasi tim," kata mantan pemain timnas Inggris yang telah tampil 43 kali itu, sambil menekankan: "Masih ada 25 menit hingga peluit akhir. Tapi menurut saya, air mata itu mengirimkan sinyal yang salah. Sebagai kapten, seseorang tidak boleh melakukan hal seperti itu."
De Zerbi kemudian tidak memberikan kejelasan mengenai kondisi Romero. Sebaliknya, ia menekankan: "Saya harap ini bukan hal yang serius. Dia adalah orang baik dan pemain hebat dengan kepribadian yang kuat. Kami membutuhkannya untuk menyelesaikan musim ini." Lagi pula, hanya tersisa enam pertandingan untuk membalikkan keadaan.
Tottenham berada di tengah-tengah: Pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Tempat Klub Pertandingan Gol Poin 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17