"Aku nggak percaya": Kejutan di Liga Premier yang "luar biasa" mulai terlihat bagi legenda Liverpool, Jamie Carragher

"Saya tidak percaya ini. Tottenham terlihat seperti akan terdegradasi," kata Carragher sambil memperingatkan bahwa tim-tim lain yang terancam degradasi "memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan". Akibat kekalahan ini, klub asal London tersebut untuk pertama kalinya dalam 17 tahun berada di zona degradasi (peringkat ke-18) setelah 32 dari 38 pekan pertandingan. Jarak ke zona aman memang hanya dua poin. Namun, Leeds United (15), Nottingham Forest (16), dan West Ham United (17) belakangan ini secara rutin meraih poin.

Saat menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu mendatang, Spurs sudah 111 hari tak pernah menang di Premier League. Kemenangan terakhir mereka diraih pada akhir Desember. Melawan Sunderland, Carragher melihat "penampilan yang lebih buruk" daripada beberapa pekan sebelumnya dan menyoroti angka expected goals yang sangat rendah, yaitu 0,15, di babak kedua. Padahal, pelatih baru Roberto De Zerbi seharusnya membawa perubahan, yang menjadi pelatih ketiga Spurs musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor.

Dalam beberapa pekan krusial ke depan, Spurs juga akan menghadapi pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers yang berada di dasar klasemen dan rival Leeds United. Namun, Carragher yakin bahwa dalam kondisi saat ini, Spurs "tidak punya peluang" bahkan melawan Wolves. "Jika melihat jadwal pertandingan, orang mungkin berpikir itu bagus untuk Tottenham. Tapi mereka (Spurs, red.) sangat buruk. Tottenham adalah lawan yang bagus bagi mereka."