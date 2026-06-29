"Aku nggak peduli!" - Jesse Marsch menjelaskan pidato "performatif" tentang "pahlawan" di lapangan yang ia sampaikan kepada para pemain Kanada setelah kemenangan bersejarah di babak gugur Piala Dunia

Marsch mengumpulkan para pemainnya dalam lingkaran rapat di atas lapangan segera setelah Stephen Eustaquio memastikan kemenangan 1-0 pada menit kedua waktu tambahan. Pelatih asal Amerika Serikat itu mengatakan kepada timnya bahwa mereka telah menjadi “pahlawan Kanada” dalam pidato yang penuh semangat. Ketika ditanya mengenai kesan yang ditimbulkan oleh tindakan terbuka semacam itu, Marsch—seperti biasa—bersikap blak-blakan terhadap mereka yang menganggap metodenya memalukan.

“Begini, orang-orang suka bilang bahwa berkumpul di lapangan itu hanya sekadar pencitraan,” kata Marsch dalam konferensi pers pasca-pertandingan. “Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Yang saya pedulikan hanyalah tim kami sendiri dan apa yang kami lakukan bersama. Ini sulit karena setelah pertandingan, semua orang ditarik ke berbagai arah oleh media, sehingga Anda tidak benar-benar punya kesempatan untuk bersama tim kecuali Anda memanfaatkan momen itu di sana.

“Saya selalu berusaha agar para pemimpin tim yang berbicara karena, sekali lagi, mereka adalah warga Kanada. Ini adalah tim nasional mereka, tetapi saya ingin menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya momen ini bagi olahraga di negara ini… merupakan suatu kebanggaan menjadi pelatih mereka, dan tanggung jawab yang saya rasakan terhadap mereka secara khususlah yang memotivasi saya setiap hari untuk berusaha mempersiapkan dan menciptakan wadah agar mereka bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Saya pikir mereka telah melakukannya hari ini.”