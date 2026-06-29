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"Aku nggak peduli!" - Jesse Marsch menjelaskan pidato "performatif" tentang "pahlawan" di lapangan yang ia sampaikan kepada para pemain Kanada setelah kemenangan bersejarah di babak gugur Piala Dunia
Membela pertemuan tim setelah pertandingan
Marsch mengumpulkan para pemainnya dalam lingkaran rapat di atas lapangan segera setelah Stephen Eustaquio memastikan kemenangan 1-0 pada menit kedua waktu tambahan. Pelatih asal Amerika Serikat itu mengatakan kepada timnya bahwa mereka telah menjadi “pahlawan Kanada” dalam pidato yang penuh semangat. Ketika ditanya mengenai kesan yang ditimbulkan oleh tindakan terbuka semacam itu, Marsch—seperti biasa—bersikap blak-blakan terhadap mereka yang menganggap metodenya memalukan.
“Begini, orang-orang suka bilang bahwa berkumpul di lapangan itu hanya sekadar pencitraan,” kata Marsch dalam konferensi pers pasca-pertandingan. “Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Yang saya pedulikan hanyalah tim kami sendiri dan apa yang kami lakukan bersama. Ini sulit karena setelah pertandingan, semua orang ditarik ke berbagai arah oleh media, sehingga Anda tidak benar-benar punya kesempatan untuk bersama tim kecuali Anda memanfaatkan momen itu di sana.
“Saya selalu berusaha agar para pemimpin tim yang berbicara karena, sekali lagi, mereka adalah warga Kanada. Ini adalah tim nasional mereka, tetapi saya ingin menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya momen ini bagi olahraga di negara ini… merupakan suatu kebanggaan menjadi pelatih mereka, dan tanggung jawab yang saya rasakan terhadap mereka secara khususlah yang memotivasi saya setiap hari untuk berusaha mempersiapkan dan menciptakan wadah agar mereka bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Saya pikir mereka telah melakukannya hari ini.”
- Getty Images Sport
Berinvestasi dalam identitas nasional
Marsch telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perannya di utara perbatasan, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kick-off. Meskipun berasal dari Wisconsin dan pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas AS, ia merasakan ikatan yang mendalam dengan nilai-nilai timnya saat ini.
“Begini, saya orang Amerika dan saya bangga menjadi orang Amerika, tetapi saya memang merasa bahwa cita-cita dan karakteristik orang Kanada sangat cocok dengan saya,” jelas pria berusia 52 tahun itu. “Mereka menghargai kebaikan, mereka menghargai kemurahan hati. Menurutku, ini adalah negara yang sangat ramah terhadap orang luar, menghargai apa yang kamu lakukan lebih daripada apa yang kamu katakan. Dan kadang-kadang aku tahu bahwa orang Amerika… kita sering dicap sebagai orang yang riuh, sombong, dan vokal secara terbuka. Dan aku tahu bahwa dalam banyak hal, itu memang menggambarkan diriku dan orang-orang, atau setidaknya orang-orang suka menggambarkanku seperti itu. Tapi sekali lagi, aku tidak peduli.”
Pujian untuk Eustaquio, pencetak gol penentu kemenangan
Di balik sikapnya yang tegas, Marsch juga menunjukkan sisi yang lebih lembut saat membahas Eustaquio, yang gol penentu kemenangannya di menit-menit akhir membawa Kanada lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Gelandang tersebut baru saja melewati masa sulit secara pribadi, kehilangan kedua orang tuanya dalam kurun waktu satu tahun. Marsch dengan cepat menyoroti mengapa pemain pinjaman dari Porto ini adalah sosok yang tepat untuk menciptakan momen terbesar turnamen bagi Les Rouges.
“Steph adalah salah satu pemain di tim yang menurut saya paling dapat diandalkan dan memahami apa yang ingin kami capai sebagai sebuah tim,” kata sang pelatih. “Tentu saja, dengan segala yang telah dia alami terkait meninggalnya kedua orang tuanya. Dia dan saudaranya sangat dekat dan sangat erat. Saya tidak bisa membayangkan ada orang yang lebih pantas daripada dia di antara sekumpulan orang-orang luar biasa ini. Mungkin Steph adalah orang yang paling pantas untuk mengalami momen seperti itu. Saya benar-benar bahagia untuknya – dan saya yakin dari suatu tempat di sana, orang tuanya sedang menatap dari atas dan melihat hal itu.”
- AFP
Mengalihkan fokus ke babak 16 besar
Setelah akhirnya memastikan kemenangan lewat babak gugur, Kanada kini menatap laga melawan Belanda atau Maroko di Houston. Tim ini mendapat dorongan moral berkat kembalinya Alphonso Davies, yang memberikan semangat baru pada menit-menit akhir laga melawan Afrika Selatan setelah absen selama tujuh minggu. Bek berusia 25 tahun itu diperkirakan akan menjadi starter di babak 16 besar saat Kanada menghadapi ujian terberat dalam kampanye Piala Dunia 2026 mereka sejauh ini.