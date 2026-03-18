Goal.com
Live
Glatzel PolzinIMAGO / Pressefoto Baumann
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

"Aku nggak bisa ngerti!" Bintang HSV yang terpinggirkan melontarkan kritik tajam terhadap pelatih Merlin Polzin dalam sebuah wawancara

HSV masih terhindar dari pertarungan degradasi yang paling sengit. Namun, seorang pahlawan promosi kini memicu kontroversi.

Robert Glatzel secara terbuka mengkritik pelatih HSV Merlin Polzin dalam sebuah wawancara yang menghebohkan dan mengungkapkan kemarahan serta ketidakpahaman atas fakta bahwa sang pahlawan promosi itu kini hampir tidak lagi berperan dalam tim.

Meskipun Davie Selke telah hengkang dan kapten serta pemain baru Yussuf Poulsen terus-menerus mengalami cedera, Glatzel kini sama sekali tidak dilibatkan di bawah asuhan Polzin dan hanya mencatatkan 393 menit bermain di musim ini. Jauh terlalu sedikit, menurut pemain berusia 32 tahun itu.

  • Situasinya "sangat membuat frustrasi," kata Glatzel kepada Hamburger Morgenpost, setelah empat kali berturut-turut duduk di bangku cadangan selama 90 menit di Bundesliga. Sebelumnya, ia masih dua kali berturut-turut masuk dalam starting eleven saat melawan Union Berlin dan Mainz 05, dan bahkan mencetak satu assist. Namun, situasinya "kemudian berubah total. "Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya [...], meskipun saya sudah 100 persen fit kembali."

    Karena situasi yang sangat sulit baginya, ia sendiri telah mencari pembicaraan dengan Polzin, namun penjelasan sang pelatih tampaknya justru membuatnya semakin tidak mengerti. "Tentu saja kami sudah membicarakannya. Dan dia juga punya alasannya, yang dia sampaikan dengan jelas kepada saya. Namun, bahwa saya sama sekali tidak dimainkan lagi, bagi saya tidak dapat dimengerti," tegas pemain berusia 32 tahun itu: "Saya baru-baru ini secara proaktif mendekati pelatih setelah pertandingan melawan Leverkusen dan meminta penjelasan. Dia telah menyebutkan alasannya kepada saya. Saya tidak ingin membicarakan hal itu di depan umum. Itu adalah masalah internal. Mengapa saya kemudian hanya duduk di bangku cadangan pada dua pertandingan berikutnya, saya tidak bisa memahaminya."

  • Glatzel tidak ingin "menimbulkan keributan" di HSV — dan akan hengkang pada musim panas

    Dia juga tidak menerima argumen bahwa sebagai penyerang klasik di kotak penalti, dia tidak lagi cocok dengan sistem yang disukai Polzin di HSV. "Tidak, saya tidak sepenuhnya bisa memahami itu. Tentu saja setiap pelatih memiliki filosofi permainan. Dan memang sering kali tim bermain baik tanpa saya. Pada dasarnya, saya bisa memahami bahwa ada juga pertandingan di mana kualitas lain dibutuhkan. Di sisi lain, dalam tiga pertandingan di mana saya masuk starting eleven, saya juga bisa menunjukkan dengan jelas bahwa saya bisa membantu tim dengan profil permainan saya," jelas Glatzel dan menambahkan dengan nada yang berarti: "Saya tidak duduk di bangku cadangan karena saya bermain buruk!"

    Dia memang tidak ingin "memicu keributan atau menempatkan diri di atas tim" melalui wawancara ini, namun "hanya ingin meluapkan beberapa hal dan menegaskan posisi saya". "Yang terpenting" baginya adalah membantu HSV bertahan di liga. Namun, dia tidak lagi optimis mengenai situasinya: "Kemungkinan besar, segalanya tidak akan berbalik 180 derajat lagi bagi saya."

    Meskipun Glatzel merujuk pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, ia juga menegaskan bahwa ia akan meninggalkan HSV pada musim panas mendatang setelah lima tahun, jika situasinya tidak berubah. "Saya sama sekali tidak ingin mengalami lagi situasi seperti yang saya alami dalam sembilan bulan terakhir. Itu sudah pasti bagi saya."

  • Glatzel menjadi penyerang yang tak tergantikan di HSV - Cedera pada musim promosi menjadi titik balik

    Glatzel pindah dari Cardiff City ke Hamburg pada tahun 2021 dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai satu juta euro, dan berhasil menancapkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga tahun sebelum kembali ke Bundesliga, ia tampil gemilang dengan rasio gol yang luar biasa dan juga menunjukkan performa yang kuat sebagai pemberi assist. Namun, pada musim promosi, setelah awal musim yang luar biasa (7 gol dalam 6 pertandingan pertama), ia mengalami robekan tendon dan harus absen dari pertengahan Oktober hingga pertengahan Maret.

    Selama periode tersebut, Selke telah mengambil alih posisinya sebagai penyerang utama. Meskipun mengalami cedera serius, Glatzel tetap mencetak sepuluh gol dalam 15 pertandingan liga. Namun, pada musim baru, meskipun Selke telah hengkang, Polzin jarang memainkan Glatzel dan lebih memilih penyerang serangan balik yang lebih cepat seperti Ransford Königsdörffer. Pada musim dingin, HSV kembali memperkuat skuad dengan meminjam Damion Downs dari Southampton dan memanggil kembali talenta muda Otto Stange dari Elversberg. 

    Glatzel sejauh ini baru mencetak dua gol musim ini. Di Piala DFB, ia mencetak gol kemenangan sebagai pemain pengganti pada putaran kedua melawan Heidenheim. Pada pekan ke-12 melawan VfB Stuttgart, ia untuk pertama kalinya masuk dalam starting eleven di Bundesliga dan langsung mencetak gol pembuka 1-0, namun harus diganti beberapa menit kemudian karena mengalami robekan otot.

  • Robert Glatzel di HSV: Data Kinerja dan Statistik

    MusimPertandinganGolAssist
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
0