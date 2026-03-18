"Aku nggak bisa ngerti!" Bintang HSV yang terpinggirkan melontarkan kritik tajam terhadap pelatih Merlin Polzin dalam sebuah wawancara

Dia juga tidak menerima argumen bahwa sebagai penyerang klasik di kotak penalti, dia tidak lagi cocok dengan sistem yang disukai Polzin di HSV. "Tidak, saya tidak sepenuhnya bisa memahami itu. Tentu saja setiap pelatih memiliki filosofi permainan. Dan memang sering kali tim bermain baik tanpa saya. Pada dasarnya, saya bisa memahami bahwa ada juga pertandingan di mana kualitas lain dibutuhkan. Di sisi lain, dalam tiga pertandingan di mana saya masuk starting eleven, saya juga bisa menunjukkan dengan jelas bahwa saya bisa membantu tim dengan profil permainan saya," jelas Glatzel dan menambahkan dengan nada yang berarti: "Saya tidak duduk di bangku cadangan karena saya bermain buruk!"

Dia memang tidak ingin "memicu keributan atau menempatkan diri di atas tim" melalui wawancara ini, namun "hanya ingin meluapkan beberapa hal dan menegaskan posisi saya". "Yang terpenting" baginya adalah membantu HSV bertahan di liga. Namun, dia tidak lagi optimis mengenai situasinya: "Kemungkinan besar, segalanya tidak akan berbalik 180 derajat lagi bagi saya."

Meskipun Glatzel merujuk pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, ia juga menegaskan bahwa ia akan meninggalkan HSV pada musim panas mendatang setelah lima tahun, jika situasinya tidak berubah. "Saya sama sekali tidak ingin mengalami lagi situasi seperti yang saya alami dalam sembilan bulan terakhir. Itu sudah pasti bagi saya."