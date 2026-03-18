"Aku nggak bisa ngerti!" Bintang HSV yang terpinggirkan melontarkan kritik tajam terhadap pelatih Merlin Polzin dalam sebuah wawancara

Glatzel pindah dari Cardiff City ke Hamburg pada tahun 2021 dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai satu juta euro, dan berhasil menancapkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga tahun sebelum kembali ke Bundesliga, ia tampil gemilang dengan rasio gol yang luar biasa dan juga menunjukkan performa yang kuat sebagai pemberi assist. Namun, pada musim promosi, setelah awal musim yang luar biasa (7 gol dalam 6 pertandingan pertama), ia mengalami robekan tendon dan harus absen dari pertengahan Oktober hingga pertengahan Maret.
Selama periode tersebut, Selke telah mengambil alih posisinya sebagai penyerang utama. Meskipun mengalami cedera serius, Glatzel tetap mencetak sepuluh gol dalam 15 pertandingan liga. Namun, pada musim baru, meskipun Selke telah hengkang, Polzin jarang memainkan Glatzel dan lebih memilih penyerang serangan balik yang lebih cepat seperti Ransford Königsdörffer. Pada musim dingin, HSV kembali memperkuat skuad dengan meminjam Damion Downs dari Southampton dan memanggil kembali talenta muda Otto Stange dari Elversberg.
Glatzel sejauh ini baru mencetak dua gol musim ini. Di Piala DFB, ia mencetak gol kemenangan sebagai pemain pengganti pada putaran kedua melawan Heidenheim. Pada pekan ke-12 melawan VfB Stuttgart, ia untuk pertama kalinya masuk dalam starting eleven di Bundesliga dan langsung mencetak gol pembuka 1-0, namun harus diganti beberapa menit kemudian karena mengalami robekan otot.