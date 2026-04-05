"Aku nggak bisa bikin semua orang senang!" - Nico Schlotterbeck, yang diincar Barcelona dan Real Madrid, angkat bicara setelah negosiasi perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund menemui jalan buntu

Setelah kabar tentang penolakan kesepakatan dalam negosiasi kontrak dengan Dortmund memicu kehebohan awal pekan ini, sang bek kini telah mengklarifikasi situasi tersebut — dan menegaskan bahwa pembicaraan dengan pejabat klub berjalan "baik". "Saya melakukan percakapan yang baik dengan Lars (Ricken, direktur olahraga) dan [direktur olahraga baru Nils] Ole [Book]," kata Schlotterbeck kepada Sky Germany. "[Menyangkal laporan perpanjangan kontrak] bukanlah sesuatu yang bermaksud jahat terhadap kalian [media] atau BVB. Saya hanya terkejut [dengan laporan tersebut] dan ingin jujur.

"Saya tahu akan ada reaksi negatif terhadap saya, tapi saya ingin mengklarifikasi. Karena ini menyangkut saya secara pribadi, saya ingin memperbaiki apa yang telah dilaporkan di media. Jika sebuah media menulis bahwa saya akan menandatangani kontrak dan ternyata saya tidak menandatanganinya, saya akan terlihat bodoh. Saya tidak bisa memuaskan semua orang."