"Aku nggak bisa bikin semua orang senang!" - Nico Schlotterbeck, yang diincar Barcelona dan Real Madrid, angkat bicara setelah negosiasi perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund menemui jalan buntu
Real Madrid dan Barcelona dalam keadaan siaga penuh
Schlotterbeck kini menjadi sorotan dalam pusaran spekulasi mengenai masa depannya bersama Dortmund. Bek berusia 26 tahun itu mendapat kritikan tajam dari media Jerman selama jeda internasional baru-baru ini setelah ia mengisyaratkan bahwa kepergian mantan direktur olahraga Sebastian Kehl telah meredam keinginannya untuk mengikat masa depannya dengan klub tersebut. Kehl, yang telah dipecat oleh BVB, adalah sosok utama yang ingin diajak bernegosiasi oleh Schlotterbeck. Dampak dari komentar-komentar ini telah membuat klub-klub elit Eropa waspada, dengan Barcelona dan Real Madrid dilaporkan memantau situasi ini dengan cermat.
Klarifikasi setelah penolakan dalam negosiasi kontrak
Setelah kabar tentang penolakan kesepakatan dalam negosiasi kontrak dengan Dortmund memicu kehebohan awal pekan ini, sang bek kini telah mengklarifikasi situasi tersebut — dan menegaskan bahwa pembicaraan dengan pejabat klub berjalan "baik". "Saya melakukan percakapan yang baik dengan Lars (Ricken, direktur olahraga) dan [direktur olahraga baru Nils] Ole [Book]," kata Schlotterbeck kepada Sky Germany. "[Menyangkal laporan perpanjangan kontrak] bukanlah sesuatu yang bermaksud jahat terhadap kalian [media] atau BVB. Saya hanya terkejut [dengan laporan tersebut] dan ingin jujur.
"Saya tahu akan ada reaksi negatif terhadap saya, tapi saya ingin mengklarifikasi. Karena ini menyangkut saya secara pribadi, saya ingin memperbaiki apa yang telah dilaporkan di media. Jika sebuah media menulis bahwa saya akan menandatangani kontrak dan ternyata saya tidak menandatanganinya, saya akan terlihat bodoh. Saya tidak bisa memuaskan semua orang."
Ricken meredam ketegangan
Ricken berusaha meredam spekulasi bahwa hubungannya dengan bek andalannya telah rusak secara permanen. Ricken mengungkapkan bahwa pembicaraan tertutup telah dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak.
"Dia mengatakan bahwa keadaan telah sedikit berubah, tetapi saya rasa tidak ada yang berubah sama sekali," kata Ricken. "Ketika dia kembali dari tim nasional, kami langsung duduk bersama pada hari Senin. Hanya Nico dan saya, tanpa agennya. Terlihat jelas bahwa hubungan saling percaya tetap utuh 100 persen. Terlihat betapa besar kecintaannya pada klub ini. Kami tidak akan menunggu berminggu-minggu untuk menjadwalkan pertemuan berikutnya. Nico memiliki harapannya sendiri. Klub juga memiliki syarat-syaratnya. Namun demikian, saya memilih untuk memasuki pembicaraan ini dengan sikap optimis. Nico tampak sangat terbuka dan tertarik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Dortmund?
Meskipun ada tawaran-tawaran menggiurkan dari luar negeri dan ketegangan yang terjadi beberapa hari terakhir, prioritas sang pemain tampaknya tetap berada di Signal Iduna Park. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah Dortmund dapat mempertahankan pemimpin lini pertahanannya dalam jangka panjang atau apakah perebutan pemain ini dengan klub-klub papan atas Spanyol akan berlanjut saat bursa transfer dibuka.