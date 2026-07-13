AFP
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"Aku merasakannya sampai ke tulang-tulangku!" - Lionel Messi memperingatkan bahwa Inggris akan "menghabisinya", sementara Joe Cole dengan percaya diri memprediksi kemenangan atas Argentina di semifinal Piala Dunia
Prediksi berani Cole menjelang laga sengit di Atlanta
Antusiasme semakin memuncak saat Inggris bersiap menghadapi semifinal Piala Dunia keempat mereka, dan Cole memimpin dengan prediksi yang berani. Dalam wawancara di podcast *The Rest is Football*, mantan pemain sayap Chelsea dan West Ham itu menegaskan bahwa pasukan asuhan Thomas Tuchel memiliki semua yang dibutuhkan untuk menetralkan pemain terhebat dalam sejarah. "Kita harus membungkam Lionel Messi," kata Cole dalam podcast tersebut. "Kita akan membungkamnya."
Ketika sesama pakar sepak bola Micah Richards memperingatkannya agar tidak membuat pernyataan seperti itu, Cole menolak untuk mundur. “Kami pasti bisa, 100 persen,” tambahnya. “Saya katakan sekarang, Inggris akan lolos ke final Piala Dunia. Kami memiliki kecepatan yang terlalu tinggi bagi Argentina dan kami akan mengalahkan mereka, saya merasakannya sampai ke tulang-tulang saya!”
- AFP
Perjalanan menuju semifinal
Inggris mencapai babak ini setelah meraih kemenangan 2-1 di perempat final atas Norwegia, di mana dua gol Jude Bellingham menjadi penentu. Meskipun penampilannya jauh dari performa terbaik, hasil tersebut tetap menjaga impian meraih trofi Piala Dunia pertama sejak 1966 tetap hidup. Sementara itu, Argentina harus melalui perjalanan yang jauh lebih berat, membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Swiss yang gigih, yang telah bermain dengan sepuluh orang setelah Breel Embolo diusir dari lapangan.
Gol dari Julian Alvarez dan Lautaro Martinez akhirnya mematahkan perlawanan Swiss, meskipun Messi gagal mencetak gol untuk pertama kalinya dalam turnamen ini selama pertandingan tersebut. Terlepas dari kegagalan tersebut, pemain veteran ini tetap menjadi pencetak gol terbanyak bersama kapten Prancis Kylian Mbappe dengan delapan gol. Kehadirannya sangat berpengaruh dalam pertandingan Rabu nanti, tetapi Cole yakin struktur pertahanan Inggris dapat menahan tekanan tersebut.
Pandangan yang bertentangan mengenai status Inggris
Meskipun optimisme Cole sedang melambung tinggi, tidak semua orang yakin bahwa Inggris adalah favorit yang jelas. Mantan pemain internasional Skotlandia, Ally McCoist, memberikan penilaian yang lebih bijak terhadap tim-tim yang tersisa, dengan menempatkan Inggris di bawah beberapa rival Eropa mereka. "Saat ini, Inggris adalah tim terbaik ketiga yang tersisa di turnamen ini," kata McCoist. "Prancis tampak seperti tim terbaik di turnamen ini, tetapi fokuslah pada semifinal.
"Namun, kabar baiknya adalah kalian akan menghadapi tim yang menurut saya kalian lebih unggul darinya. Saya rasa Inggris lebih baik daripada Argentina. Dari segi pertahanan, Argentina tidak terlalu bagus, tetapi dalam hal serangan, kita tahu Messi mampu menciptakan sesuatu secara tiba-tiba dan itulah yang harus kalian waspadai. Tapi, betapa serunya pertandingan yang akan kita saksikan nanti."
- (C)Getty images
Messi menantikan laga 'istimewa' melawan Three Lions
Pria yang menjadi sorotan utama ini juga tak kalah antusias menanti pertandingan tersebut. Messi telah menyatakan bahwa semifinal ini “istimewa” saat ia bersiap menghadapi pertemuan pertamanya dengan The Three Lions. “Bertanding melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim raksasa, dan pertandingan melawan tim-tim raksasa selalu istimewa,” kata Messi. “Secara pribadi, ini adalah pertama kalinya saya akan bertanding melawan mereka. Saya sudah pernah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi itu juga akan menjadi hal yang menyenangkan. Dan kami akan menjalani pertandingan ini apa adanya: semifinal Piala Dunia melawan tim raksasa, tim hebat, dan kami akan berusaha tampil dalam kondisi terbaik untuk bersaing lagi.”
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