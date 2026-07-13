"Aku merasakannya sampai ke tulang-tulangku!" - Lionel Messi memperingatkan bahwa Inggris akan "menghabisinya", sementara Joe Cole dengan percaya diri memprediksi kemenangan atas Argentina di semifinal Piala Dunia

Antusiasme semakin memuncak saat Inggris bersiap menghadapi semifinal Piala Dunia keempat mereka, dan Cole memimpin dengan prediksi yang berani. Dalam wawancara di podcast *The Rest is Football*, mantan pemain sayap Chelsea dan West Ham itu menegaskan bahwa pasukan asuhan Thomas Tuchel memiliki semua yang dibutuhkan untuk menetralkan pemain terhebat dalam sejarah. "Kita harus membungkam Lionel Messi," kata Cole dalam podcast tersebut. "Kita akan membungkamnya."

Ketika sesama pakar sepak bola Micah Richards memperingatkannya agar tidak membuat pernyataan seperti itu, Cole menolak untuk mundur. “Kami pasti bisa, 100 persen,” tambahnya. “Saya katakan sekarang, Inggris akan lolos ke final Piala Dunia. Kami memiliki kecepatan yang terlalu tinggi bagi Argentina dan kami akan mengalahkan mereka, saya merasakannya sampai ke tulang-tulang saya!”



