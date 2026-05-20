"Aku merasakan ejekan yang mendalam" - Kembalinya Neymar ke timnas Brasil dengan kejam disebut sebagai "pertunjukan aneh" oleh pemenang Piala Dunia
Kembalinya sang bintang Santos yang kontroversial
Keputusan Ancelotti untuk memasukkan Neymar ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026 telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia sepak bola. Setelah absen selama tiga tahun dari panggung internasional, kembalinya pemain berusia 34 tahun itu ke timnas Brasil awalnya disambut dengan antusiasme oleh banyak penggemar di negaranya, namun nada-nada skeptis mulai muncul di kalangan pengamat yang kritis. Meskipun romantisme penampilan terakhir bagi mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini menarik bagi sebagian orang, para kritikus mempertanyakan kelayakan fisik dan taktis sang veteran.
Dugarry mengecam perayaan yang 'tidak tulus'
Salah satu suara penentang yang paling keras datang dari Dugarry, pemenang Piala Dunia Prancis 1998, yang meyakini bahwa euforia seputar pemanggilan kembali tersebut jauh dari kata tulus. Dengan menggambarkan situasi ini sebagai "pertunjukan aneh," Dugarry menyoroti apa yang dianggapnya sebagai kurangnya rasa hormat terhadap warisan sang pemain serta kondisi prestise tim nasional Brasil saat ini.
"Perayaan ini tidak tulus. Saya merasakan ejekan yang mendalam di balik pemilihan Neymar. Saya mulai mendengar komentar seperti, 'Dia akan cedera bahkan sebelum turnamen dimulai,' atau 'Berat badannya naik'. Saya pikir banyak orang menjadikannya semacam pertunjukan aneh. Hal ini mengganggu saya. Neymar turut berkontribusi terhadap hal itu," kata Dugarry saat tampil di RMC Sport.
Pertanyaan seputar standar olahraga di Brasil
Bagi Dugarry, kembalinya Neymar setelah absen lama dan masalah kebugaran yang baru-baru ini dialaminya merupakan gejala dari masalah yang jauh lebih besar di dalam tim juara dunia lima kali tersebut. Ia berpendapat bahwa mengandalkan seorang pemain yang sudah melewati masa jayanya menandakan bahwa ketersediaan talenta atau visi manajemen telah melemah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Memilih Neymar menunjukkan betapa rendahnya Brasil saat ini. Menganggap Neymar hanyalah pemain biasa adalah ilusi. Saya tidak yakin bahwa pemain ini masih bisa memberikan kontribusi apa pun bagi tim ini," tambahnya.
Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026
Menjelang pemusatan latihan di Granja Comary pada 27 Mei, tekanan yang dihadapi Neymar untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah sangatlah besar. Brasil dijadwalkan akan bertanding dalam laga persahabatan melawan Panama di Maracana pada 31 Mei sebelum bertolak ke Amerika Utara. Tim asuhan Ancelotti akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C pada Piala Dunia musim panas ini.