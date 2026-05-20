"Aku merasakan ejekan yang mendalam" - Kembalinya Neymar ke timnas Brasil dengan kejam disebut sebagai "pertunjukan aneh" oleh pemenang Piala Dunia

Salah satu suara penentang yang paling keras datang dari Dugarry, pemenang Piala Dunia Prancis 1998, yang meyakini bahwa euforia seputar pemanggilan kembali tersebut jauh dari kata tulus. Dengan menggambarkan situasi ini sebagai "pertunjukan aneh," Dugarry menyoroti apa yang dianggapnya sebagai kurangnya rasa hormat terhadap warisan sang pemain serta kondisi prestise tim nasional Brasil saat ini.

"Perayaan ini tidak tulus. Saya merasakan ejekan yang mendalam di balik pemilihan Neymar. Saya mulai mendengar komentar seperti, 'Dia akan cedera bahkan sebelum turnamen dimulai,' atau 'Berat badannya naik'. Saya pikir banyak orang menjadikannya semacam pertunjukan aneh. Hal ini mengganggu saya. Neymar turut berkontribusi terhadap hal itu," kata Dugarry saat tampil di RMC Sport.