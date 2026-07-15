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"Aku merasa ditipu dan dikhianati!" - Mantan bintang Prancis dan Barcelona melontarkan kritik pedas kepada Didier Deschamps dan rekan-rekannya setelah 'penghinaan' melawan Spanyol
Dugarry mengecam tersingkirnya timnya dari Piala Dunia
Setelah kekalahan 2-0 yang dialami Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 pada hari Selasa, kritik tajam pun menghujani skuad tersebut. Dalam siaran 'Rothen s'enflamme' di RMC, Dugarry sama sekali tidak menahan diri saat menilai penampilan Deschamps dan para pemainnya.
Pemenang Piala Dunia 1998 itu sangat marah atas cara kekalahan tersebut terjadi, dan menuntut lebih banyak lagi dari skuad yang memiliki bakat luar biasa. Dugarry menyatakan: "Ini bukan sekadar kekalahan, bukan sekadar tersingkir, ini adalah penghinaan. Kami tahu kami bisa kalah dari Spanyol, tidak ada masalah dengan itu, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya merasa ditipu, dibohongi, dibodohi, dan dikhianati..."
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Penampilan yang sangat buruk di semua tingkatan
Dugarry berpendapat bahwa penampilan Kylian Mbappé dan seluruh tim sama sekali gagal memenuhi ekspektasi dalam pertandingan sebesar ini. Ia menyoroti kontras yang mencolok antara pernyataan penuh keyakinan dari Deschamps dan para pemain sebelum pertandingan, dengan kenyataan pahit di lapangan. Dugarry menambahkan: "Pada akhirnya, kami menampilkan pertandingan yang bencana di semua lini, tanpa menciptakan satu pun peluang. Pertandingan ini mengingatkan saya pada 80 menit saat kami melawan Argentina pada tahun 2022. Kami seharusnya menjadi yang terbaik dan terkuat, namun kami kembali mengalami pertandingan seperti ini. Dan di situ, kami sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa pun."
Statistik serangan yang mengecewakan memperlihatkan kelemahan Prancis
Statistik pertandingan yang mendasari sepenuhnya mendukung penilaian keras dari Dugarry mengenai kurangnya ancaman serangan terhadap La Roja.
Prancis gagal menciptakan satu pun peluang besar sepanjang pertandingan, sementara Spanyol menciptakan tiga peluang. Mbappe dan Ousmane Dembele benar-benar terisolasi, dengan Prancis hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Penampilan yang tidak terkoordinasi membuat Prancis hanya bisa mengejar bayangan sementara Spanyol mengendalikan tempo permainan.
- Getty Images
Deschamps akan mengundurkan diri
Deschamps kini diperkirakan akan mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, yang menandai berakhirnya masa jabatannya selama 14 tahun. Ditunjuk pada Juli 2012, Deschamps membawa Prancis meraih gelar juara di Piala Dunia 2018 dan memenangkan UEFA Nations League 2020-21. Namun, kontraknya akan berakhir bulan ini, dan tim akan segera memasuki era baru di bawah manajer baru Zinedine Zidane.
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