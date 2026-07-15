Setelah kekalahan 2-0 yang dialami Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 pada hari Selasa, kritik tajam pun menghujani skuad tersebut. Dalam siaran 'Rothen s'enflamme' di RMC, Dugarry sama sekali tidak menahan diri saat menilai penampilan Deschamps dan para pemainnya.

Pemenang Piala Dunia 1998 itu sangat marah atas cara kekalahan tersebut terjadi, dan menuntut lebih banyak lagi dari skuad yang memiliki bakat luar biasa. Dugarry menyatakan: "Ini bukan sekadar kekalahan, bukan sekadar tersingkir, ini adalah penghinaan. Kami tahu kami bisa kalah dari Spanyol, tidak ada masalah dengan itu, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya merasa ditipu, dibohongi, dibodohi, dan dikhianati..."