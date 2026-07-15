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Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Aku merasa ditipu dan dikhianati!" - Mantan bintang Prancis dan Barcelona melontarkan kritik pedas kepada Didier Deschamps dan rekan-rekannya setelah 'penghinaan' melawan Spanyol

France
D. Deschamps
C. Dugarry
France vs Spain
Spain
World Cup
France vs England
England

Christophe Dugarry melontarkan kritik tajam terhadap Didier Deschamps dan tim nasional Prancis setelah kekalahan mereka di babak semifinal melawan Spanyol. Mantan penyerang Barcelona itu mengungkapkan rasa frustrasi yang luar biasa atas penampilan yang sangat buruk, dan merasa benar-benar kecewa karena tim tersebut tidak menunjukkan ancaman serangan maupun semangat juang selama tersingkirnya mereka dari Piala Dunia 2026 yang sangat mengecewakan.

  • Dugarry mengecam tersingkirnya timnya dari Piala Dunia

    Setelah kekalahan 2-0 yang dialami Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 pada hari Selasa, kritik tajam pun menghujani skuad tersebut. Dalam siaran 'Rothen s'enflamme' di RMC, Dugarry sama sekali tidak menahan diri saat menilai penampilan Deschamps dan para pemainnya.

    Pemenang Piala Dunia 1998 itu sangat marah atas cara kekalahan tersebut terjadi, dan menuntut lebih banyak lagi dari skuad yang memiliki bakat luar biasa. Dugarry menyatakan: "Ini bukan sekadar kekalahan, bukan sekadar tersingkir, ini adalah penghinaan. Kami tahu kami bisa kalah dari Spanyol, tidak ada masalah dengan itu, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya merasa ditipu, dibohongi, dibodohi, dan dikhianati..."

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  • Mbappe Yamal France SpainGetty Images

    Penampilan yang sangat buruk di semua tingkatan

    Dugarry berpendapat bahwa penampilan Kylian Mbappé dan seluruh tim sama sekali gagal memenuhi ekspektasi dalam pertandingan sebesar ini. Ia menyoroti kontras yang mencolok antara pernyataan penuh keyakinan dari Deschamps dan para pemain sebelum pertandingan, dengan kenyataan pahit di lapangan. Dugarry menambahkan: "Pada akhirnya, kami menampilkan pertandingan yang bencana di semua lini, tanpa menciptakan satu pun peluang. Pertandingan ini mengingatkan saya pada 80 menit saat kami melawan Argentina pada tahun 2022. Kami seharusnya menjadi yang terbaik dan terkuat, namun kami kembali mengalami pertandingan seperti ini. Dan di situ, kami sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa pun."

  • Statistik serangan yang mengecewakan memperlihatkan kelemahan Prancis

    Statistik pertandingan yang mendasari sepenuhnya mendukung penilaian keras dari Dugarry mengenai kurangnya ancaman serangan terhadap La Roja.

    Prancis gagal menciptakan satu pun peluang besar sepanjang pertandingan, sementara Spanyol menciptakan tiga peluang. Mbappe dan Ousmane Dembele benar-benar terisolasi, dengan Prancis hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Penampilan yang tidak terkoordinasi membuat Prancis hanya bisa mengejar bayangan sementara Spanyol mengendalikan tempo permainan.

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  • 디디에 데샹 (Didier Deschamps)Getty Images

    Deschamps akan mengundurkan diri

    Deschamps kini diperkirakan akan mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, yang menandai berakhirnya masa jabatannya selama 14 tahun. Ditunjuk pada Juli 2012, Deschamps membawa Prancis meraih gelar juara di Piala Dunia 2018 dan memenangkan UEFA Nations League 2020-21. Namun, kontraknya akan berakhir bulan ini, dan tim akan segera memasuki era baru di bawah manajer baru Zinedine Zidane.

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