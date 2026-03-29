"Aku mengklaim keduanya!" - Lauren James ingin dua golnya untuk Chelsea diakui di tengah kebingungan dalam laga seru melawan Aston Villa
Babak pertama yang seru dan gol yang kontroversial
Chelsea berhasil mengantongi tiga poin penting setelah pertandingan yang penuh drama melawan Aston Villa. Tim tamu memimpin lebih dulu lewat gol Chasity Grant sebelum Samantha Kerr menyamakan kedudukan. Titik balik terjadi pada menit ke-23 ketika James mengirimkan umpan berbahaya yang diduga dibelokkan oleh Naomi Girma ke gawang. Namun, sang penyerang yakin umpan silangnya melewati semua pemain dan langsung masuk ke gawang. Empat menit kemudian, James tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, mencetak gol resmi pertamanya untuk mengubah skor menjadi 3-1. Kirsty Hanson kemudian mencetak dua gol untuk Villa guna menyamakan kedudukan menjadi 3-3 sebelum jeda. Setelah babak kedua yang menegangkan, Sjoeke Nusken mencetak gol penentu kemenangan dramatis pada menit-menit akhir dengan sisa delapan menit untuk mengamankan kemenangan 4-3 bagi tuan rumah.
James menuntut nilai ganda
Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, James dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin catatan resmi diubah agar mencantumkan dua gol. "Saya mengklaim kedua [gol] itu. Saya sangat senang bisa mencetak lebih banyak gol dan membantu tim," katanya.
Penyerang ini tetap fokus pada pencapaian kolektif skuad, memuji Sjoeke Nusken atas gol penentu kemenangan di akhir Matchweek 19. Ia menambahkan: "Secara keseluruhan, kami hanya senang akhirnya bisa menang. Ini adalah periode yang berat saat ini, banyak pertandingan, datang bertubi-tubi, dan kami sudah punya pertandingan lain pada hari Rabu. Tim berjuang keras dan Sio [Nusken] mencetak gol penentu kemenangan, jadi hari ini sangat membahagiakan. Itulah tujuan kami hari ini setelah hasil kemarin, hanya mencoba mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan, bermain sebaik mungkin, dan memenangkan pertandingan."
Kehebatan statistik menjadi pendorong bagi The Blues
Terlepas dari perdebatan soal gol, James menampilkan permainan menyerang yang memukau sebelum digantikan oleh gelandang berusia 19 tahun, Lexi Potter, pada menit ke-90. Berperan sebagai pengatur serangan, ia mencatatkan 96 sentuhan bola dan berhasil menyelesaikan 56 dari 63 operannya, dengan akurasi operan yang mengesankan sebesar 89 persen. Pengaruhnya tak terbantahkan, dengan memberikan enam umpan kunci dan secara resmi mencatatkan satu assist untuk gol Girma yang kontroversial. Dengan total enam tembakan dan dua dribel sukses selama 89 menit di lapangan, bintang Inggris ini menjadi ancaman konstan, dan pantas mendapatkan penghargaan pemain terbaik pertandingan berkat penampilannya yang dinamis.
Kondisi terkini pada KTT WSL
Setelah kemenangan dramatis ini, Chelsea berhasil merebut kembali posisi kedua di klasemen dengan 40 poin. The Blues kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dengan hanya tiga pertandingan tersisa dan selisih gol yang lebih buruk, sehingga fokus utama mereka kini adalah memastikan tiket ke Liga Champions untuk musim depan.